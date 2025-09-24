El doble rasero: Seis imputados por apalear una piñata de Sánchez mientras que la drag que destrozó muñecos de Abascal y Ayuso salió indemne

Los muñecos de Pedro Sánchez y de Isabel Díaz Ayuso.

Se dice que lo que es bueno para el pato también debe serlo para la pata.

Pero aplicado el aserto a la Justicia española, la cuestión cambia diametralmente.

Y resulta que cuando hay que evaluar episodios como el de los apaleamientos a figuras que representan a determinados políticos, la cosa cambia en función de la cara del muñeco.

Dicho en plata, si el monigote de turno aparenta ser Pedro Sánchez, la maquinaria se pone a toda marcha para intentar llevar a juicio a los responsables de ‘tamaña afrenta’.

Y eso es lo que acaba de suceder con los responsables de apalear una piñata de Pedro Sánchez en la Nochevieja de 2023.

Un juzgado acaba de imputar a seis personas por ese acto y, cómo no, TVE, replicándolo urbi et orbi:

Un juzgado de Madrid imputa a seis personas por el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en las protestas ante la sede del PSOE en la nochevieja de 2023 🔸https://t.co/naWgyi6usv pic.twitter.com/TuYe0aBwOg — Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 23, 2025

Todo, por supuesto, a instancias de un PSOE que desde inicios de 2024 está detrás de esta denuncia que, inicialmente, quedó sobreseída.

Y es más, los propios socialistas dieron vía libre en el Congreso de los Diputados a despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey, ultraje a la patria y contra los sentimientos religiosos, con el objetivo de garantizar y proteger la libertad de expresión.

La misma que, por ejemplo, se le permitió en julio de 2022, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI en Ripollet (Barcelona), que se apalearan un muñeco de cartón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otro del líder de VOX, Santiago Abascal.

Igualmente, tampoco se vio delito cuando miembros de Juventudes Socialistas simularon guillotinar un monigote de Mariano Rajoy: