Alemania, 83 millones de habs., 4.642 muertos, España, 47 millones habs., 21.852 muertos por coronavirus y Japón muchos menos

Horacio: “Nihil sine magno/ vita labore dedit mortálibus – La vida nada dio a los mortales sin gran (justo) esfuerzo, trabajo”

De acuerdo, con los datos de muertos por coronavirus, lunes 20 de abril 2020, España, con una población de 47 millones de habitantes (habs.), tiene 21.852 muertos, 46,49 muertos por cien mil habs. y Alemania, con 83 millones de habitantes, tiene 4.642 muertos, 5,60 muertos por cien mil habs.

España es una de las naciones del mundo que tiene un mayor número de muertos por coronavirus por cien mil habs., y, con la particularidad, de que, en España, al contrario que Bélgica, etc., no se viene contabilizando a un importante número de muertos por coronavirus. Se ha dicho públicamente que España, en realidad, tiene unos 30.000 muertos por coronavirus. Lo que daría lugar a 63,82 muertos por cien mil habs., el mayor número del mundo.

Porqué Alemania tiene unos resultados mucho mejores (son, aún, mucho mejores en Japón y otras naciones y cuando, además, Japón tiene un gran porcentaje de personas de 65 años y más, el mayor del mundo, el 28,4% de la población japonesa, 125,6 millones de habs. España tiene una población de 65 años y más que es el 19,4%. Japón, a fecha del lunes 20 abril 2020, tiene 171 muertos por coronavirus, es decir, 0,13 muertos por cien mil habs.); como decíamos porque Alemannia, Japón, etc. tienen unos resultados mucho, mucho mejores, que España (la vigente Constitución democrática española de 1978 se basó, sobre todo, en la Constitución democrática alemana) frente a la pandemia del coronavirus. Pues, porque Alemania (y no digamos ya Japón y otras naciones, y que tienen mejores resultados que Alemania); porque Alemania se preparó muchísimo mejor, mucho mas profesional, responsable, preventiva, eficientemente, para hacer frente a pandemias como esta del coronavirus, al dotarse de medios médicos necesarios, actuando mucho mejor y preventivamente, haciendo rápidamente muchas más pruebas, test de la enfermedad, localizando a los contagiados y aislándolos, teniendo muchas mejores condiciones en los hospitales con unidades de cuidados intensivos, con muchos más respiradores, muchos más medios para evitar el contagio, con una mucho mejor concienciación, responsabilidad publica, social, privada, individual, etc. Incluso, Alemania, en 2012, hizo una simulación de una epidemia-pandemia que ha coincidido con lo que ha sucedido con la pandemia del coronavirus, simulando las consecuencias de un virus procedente de Asia y que coincidía con el coronavirus.

Por contra, el Gobierno izquierdista, frente-populista de PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude (recordemos que Pedro Sánchez, por activa y pasiva, dijo que nunca pactaría con Unidos Podemos, con Pablo Iglesias, los nacionalistas separatistas, etc., y a los que equiparó al castrismo-chavismo, al peor extremismo izquierdista, populista, a Le Pen, etc.; recordemos el Gran, Espectacular Fraude de todo lo que tiene que ver con la tesis doctoral de Pedro Sánchez, lo que en Alemania, etc., por mucho menos, dio lugar a la dimisión, cese fulminante de ministros, etc.; recordemos los nombramientos de la esposa de Sánchez después de que este fuese Presidente de España, etc.); este Gobierno izquierdista, frente-populista, anti-Constitución española y su aplicación, etc., de PSOE, Unidos Podemos, todo marketing, propaganda, encuestas amañadas, “científicos”-“expertos” amañados, desinformación, contra-información, censura, control de la información-comunicación, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, descalificación, deslegitimación, ninguneo y linchamiento de los principales adversarios, competidores y críticos, de los que no se pliegan, se sometan-someten a sus inadmisibles imposiciones, manipulaciones, contaminaciones, lavados de cerebros, juegos sucios, mentiras, engaños, falsedades, ESCRITOS, PREPARADOS PREVIAMENTE COMO EL DEL GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA GUARDIA CIVIL, etc.; como decíamos, el Gobierno español no hizo caso a las muchas advertencias, en enero, febrero 2020, de los organismos internacionales y europeos de lucha contra las epidemias, las grandes emergencias, etc. Y, no sólo no hizo caso, sino que sus “Responsables” políticos, ¡¡”CIENTÍFICOS”!!, medios de marketing públicos y privados (contratados, pagados, beneficiados pública, politiqueramente, de forma partidista, clientelar, sectaria, tajadista, etc.) etc., de forma muy provocadora, reiterada e irresponsable, dijeron que España no se vería afectada, que tendrá muy pocos casos de la enfermedad del coronavirus, que tenía suficientes medios médicos, que no había que alarmar, que las mascarillas no eran necesarias, que lo del coronavirus era menos peligroso que la gripe, etc.

Exactamente igual que cuando la muy graves crisis económica y financiera que se inicia en 2007-2008 y el Gobierno PSOE Zapatero Cum Fraude (que llegó al poder tras el gravísimo atentado terrorista del 11M-11 Marzo 2004 en España, el segundo mayor atentado terrorista de Europa, que causó 193 muertos y 2057 heridos y que, aún hoy, no se saben quienes han sido los responsables intelectuales del mismo…), con José Luís Rodríguez Zapatero (que, además, del desastre económico, al poner en cuestión a la nación española, etc., dio paso al peor extremismo nacionalista, izquierdista, etc., anti-español, anti-nación española, contrario a la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, etc.; que se ha hecho, viene haciendo, dentro y fuera de España, inmensamente rico desde la peor politiquería, partidismo, sectarismo, clientelismo, racismo supremacista, superiorista, endiosado, diosista…; desde el apoyo a regímenes neocomunistas, castrochavistss, narcoterroristas, etc. de la nueva Internacional neocomunista, etc. promovida por el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 y sus medios, redes, instancias, empresas, sindicatos, fuerzas, fundaciones, regímenes, etc.) al frente, llamaron, reiteradamente, antipatriotas, alarmistas, anti-españoles, a los que decían que en España se iniciaba una crisis muy grave. Recordemos el famoso debate en la televisión del Ministro Pedro Solbes del PSOE y Manuel Pizarro por el PP (Partido Popular), en el que el ministro Solbes negó reiteradamente la crisis económica y que ha sido una de las mayores de España e internacionalmente.

España, con el Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc Cum Fraude; España no hizo caso a las reiteradas advertencias sobre el coronavirus, siguió con su agenda politiquera, partidista, izquierdista, frentista-populista de los nuevos identitarismos, de los muy numerosos actos montados en torno al 8 de Marzo-8M-Día Internacional de la Mujer, y eso que ya se vio obligada a suspender, a finales de febrero 2020, el Congreso Mundial de Móviles, el “Barcelona Mobile World Congress 2020” del 24 al 27 de febrero 2020, al anunciar su retirada por el coronavirus, a partir del 10 de febrero, grandes empresas del sector; España celebró las grandes manifestaciones y actos, en Madrid y resto de España, del 8M y ahí están los resultados de la pandemia del coronavirus. Lo mismo sucedió con parte de la Fiesta de las Fallas, con partidos de fútbol en Italia, etc., etc. Es decir, El Gobierno de España no asumió sus plenas debidas responsabilidades de gobierno, en toda España, y para lo que está, debe estar, ante esta gravísima emergencia, catástrofe sanitaria, ante cualquier y muy grave emergencia, catástrofe y como esta previsto en las leyes democráticas de España y otras naciones, ante la muy grave, gravísima pandemia del coronavirus, y ahí están los resultados de contagiados y, sobre todo, de muertos por coronavirus en España por cien mil habitantes y, eso, que no están contabilizados todos los muertos y se, ha hecho público que, en España, cuando se hace este escrito, el lunes, 20 abril 2020, los muertos por coronavirus son mas de 30.000.

España, por estas muy graves irresponsabilidades bajo el Gobierno PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude; España, así, viene ocupando las primeras posiciones del mundo en muertos por coronavirus por cien mil habs. y eso que no están contabilizados todos los muertos como hacen en Bélgica… España ocupa, también. la primera posición del mundo en personal sanitario contagiado con mas de 30.000 y eso que se viene diciendo que España es la numero uno del mundo en su sistema sanitario…

Conviene señalar la gravísima responsabilidad de China comunista en la propagación, en el mundo, del coronavirus, al no haber intervenido a tiempo. Recordemos que China comunista castigó al médico chino de 33 años, el oftalmólogo Li Wenliang y que, en la ciudad china de Wuhan (Hubei), de donde parte la pandemia del coronavirus, denunció, en diciembre 2019, el surgimiento del coronavirus y a causa de lo cual murió. China comunista, al no tomar las debidas medidas preventivas, pues, era la tercera o cuarta epidemia de una neumonía atípica que se producía en China comunista, permitió, muy irresponsable, gravísimamente, que se expandiera, internacionalmente, la pandemia del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, en buena medida controlada por China comunista, etc., y financiada, mayoritariamente por Estados Unidos y otras naciones occidentales, es también muy responsable de no haber intervenido a tiempo sobre China y con el fin de evitar esta gran, muy grave catástrofe mundial generada por el coronavirus en enfermos, muertos y, a continuación, en el desencadenamiento de una muy grave crisis económica internacional y que también golpea muy gravemente a España al depender su economía del turismo, al tener mas del 94% de las empresas de uno a diez empleados y que se ven muy negativamente afectadas por esta gravísima crisis generada por la pandemia del coronavirus, al verse muy afectada la industria, la construcción, el negocio del automóvil en España y que es una de las primeras de Europa y el mundo, etc.

Los organismos democráticos deontológicos internacionales y nacionales deben analizar muy bien, con el mayor rigor, lo que ha sucedido con esta pandemia del coronavirus y deben tomar medidas para que no vuelva a ocurrir algo así y cuando llevamos olas históricas de muy graves pandemias de peste, cólera, gripe y coronavirus, por referirnos a las mas graves, pues, ha habido otras menos masivas, como las del sida, ébola, neumonías atípicas, etc.

Adolfo Kolping (gran sacerdote, teólogo alemán, creador de la “Congregación de los artesanos católicos de San José de Colonia” que creó mucho empleo y que tiene casas de acogida por todo el mundo. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II): “En este mundo no se logra nada útil, ni grande sin esfuerzo, sacrificio y buen, deontológico, honrado trabajo”; “Con animo positivo y alegre entreguémonos a nuestro trabajo aun cuando este parezca insuperable”; El que quiera decir a otra persona la verdad, debe saber aplicarla a sí mismo, con honradez, mucha humildad, modestia”; “Sin buen y justo sacrificio, esfuerzo no hay amistad sincera, juventud sana, pueblo, nación con futuro, buena ciencia, buena religión…”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista (Universidad de Santiago de Compostela-España) y sociólogo (Universidad de París VIII-Vincennes/Francia), profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; Santiago de Compostela (Galicia-España): “Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-O Bo Camiño”; 20-04-20