Jesús Antonio Fernández Olmedo

Hola ciudadanas y ciudadanos de este país.

Hemos estado viendo y escuchando en los medios audio-visuales de comunicación un aluvión de informaciones sobre el coronavirus y sus características de ataque viral al organismo humano. El principal cauce de este aluvión es, claro está, el cauce televisivo, ya que la gente está confinada en sus casas, medida necesaria pero coercitiva por sanción pecuniaria y detención policial para vencer a este virus, porque todos lo vencemos «unidos» ¿Cierto?

Y entonces la población mayoritariamente ve la televisión de modo casi obligado, no Vaya a ser que… Pues bien toda la población, dicen los sesudos expertos y las sesudas expertas en virología, epidemiologia, por ejemplo, debe quedarse en casa por seguridad personal y nacional y para acabar con la pandemia. Y todos aceptamos este argumento como incuestionable y lo acatamos sin rechistar. Pero no lo acatamos sólo por miedo al virus, sino también por miedo a las represalias anónimas y a las denuncias públicas que vienen desde los grandes entes formadores de opinión pública. Es decir, se ha utilizado la coyuntura del coronavirus para sembrar la fobia en la población, encubierta bajo esa estrategia de solidaridad y unión de la gente en este país, de que si no vencemos al virus quedando en casa, lo que vendrá después de esta pandemia va a ser terrible. Y ante este mito telúrico en general acabamos creyéndonos semejante bulo bien elaborado de los medios de comunicación de masas. Y lo creemos por la sencilla razón de que llegamos a temer fóbicamente por nuestra vida individual y familiar. En consecuencia, obedecemos todos.

Por si esto fuese poco. Hemos estado recibiendo otra parte de ese aluvión informativo a través de otros medios no oficiales, como son las redes alternativas de comunicación, como vídeos subidos a Internet por otros científicos y médicos expertos en la materia virológica, cuyas informaciones bien documentadas por otras fuentes «fehacientes» también. Estos expertos, por un afán de protagonismo, pienso, nos revelan datos sobre las circunstancias geopolíticos y económicas en torno al origen y propósito ocultos de este virus con la noble intención, afirman, de abrirnos los ojos a una realidad que ocultan las corporaciones poderosas de la información.

Sin embargo, mi punto de vista es que lo que hacen estos expertos alternativos es incrementar la fobia y el desconcierto en la gente que les dë crédito.

Y pregunto: ¿para qué bombardear a la gente con tanto aluvión informativo, si nadie va a ser absolutamente sincero sobre esta pandemia horrible, ni sobre el motivo de haber producido este virus tan letal? ¿Por qué los medios de comunicación de masas maquillan esta coyuntura de alarma social con los aplausos a los sanitarios de los centros hospitalarios y de Residencias Geriátricas -son muy justos y merecidos estos aplausos–, y con este aplauso al trabajo de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, que sí están arriesgando su vida también?

¿Qué ocultan estos aplausos? ¿Qué significa «volver a la normalidad» según las televisiones nacionales? ¿Acaso significa esta frase que queremos volver a una normalidad loca y violenta, la misma que nos ha traído este virus?

Espero que no. Espero que esté tiempo de peste provocada nos haya enseñado algo nuevo y espero bueno. Espero que nuestra conciencia colectiva pueda despertar a una orientación de vida realmente humana que coloque al ser humano como valor central y cuya premisa sea «ningún ser humano por debajo de otro. Espero un despertar general de conciencia a un mundo realmente humano.