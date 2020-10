Javier Cabrerizo Daniel: «Atónito»

Atónito, decepcionado, preocupado (…) Me cuesta escribirlo. Esta semana proyectaban un documental de Gauguin en el cine de mi barrio. “Estupendo documental” escribiría si no fuera por la aparición de una chica criticando su pedofilia, machismo, racismo y colonialismo. ¿Cómo se pueden juzgar hechos de hace 100 años con la visión de hoy? Me pregunto ¿Cuál es la visión de hoy? Vuelvo a preguntarme.

Formo parte del grupo de debate de mi Universidad. Cada semana se realiza un programa de radio con un tema propuesto. Esta semana les ha quedado un puesto vacante así que pregunté si podía participar. Negativo. – ¿Por qué no puedo participar? – Buscamos chicas, ya hay un chico de más – ¿Y qué mas da eso? Yo lo he dicho primero – Da, porque yo soy la que presenta el debate y elijo quien participa. Te recomiendo que seas más rápido la próxima vez.

Me paro unos segundos a pensar. Recuerdo la valentía de mi paisano Miguel Servet al escribir De Trinitatis Erroribus justamente cuando tenía mi edad. Pienso si debería haber sido más rápido en adelantarme a la cuota de género. Pienso si se me está discriminando por mi sexo (busco el significado de discriminación en un diccionario). Pienso si en un grupo de debate se me puede responder de una forma tan dictatorial. Recuerdo que en un torneo la semana anterior me había preguntado 6 veces si prefería que se dirigieran a mi con un pronombre masculino o femenino. Mientras pienso y pienso me doy cuenta de que he abandonado el grupo. “Que bien le irá a esta chica en esta sociedad absurda. Posiblemente, a mi no tanto” le escribo a un amigo