Roberto Centeno: «Señor Jemad, o un nuevo dos de mayo o la tiranía»

Coincidiendo con la publicación de un disparatado chat privado de militares jubilados del Ejército del Aire de la XIX promoción, filtrado por un traidor a sus compañeros, un teniente coronel comunista bolivariano José Ignacio Domínguez, quede su nombre para la infamia, que además se ha paseado por todas las televisiones culpando VOX, que nada tenía que ver con el asunto, porque según este la caceroladas de VOX contra la gestión de la pandemia ( sic ), la peor del mundo seguida de Perú, había creado un “clima de odio”, que había incitado a un compañero a escribir una barbaridad que ningún ser racional puede dejar de condenar, se había conocido una carta al Rey de un grupo de altos mandos de los tres Ejércitos jubilados.

En esa carta, que el imperio mediático del mal ha ignorado, para hacerse eco de la burrada ( privada) de un compañero del traidor y de la falsa responsabilidad de VOX ( que espero proceda judicialmente contra este canalla y los no menos canallas presentadores de televisión que se han hecho eco de tan gigantesca patraña) , el grupo de altos mandos alertaba al Rey por la grave preocupación de las Fuerzas Armadas ante proceso de destrucción de la unidad nacional y de la democracia, por parte del gobierno social comunista de Sánchez, apoyado por comunistas bolivarianos, golpistas y filoterroristas, algo nunca visto en la historia del mundo civilizado.

Frente a esta carta, el JEMAD rodeados de altos mandos en activo, hizo unas solemnes declaraciones ante los medios, descalificando la carta y que lo afirmado por sus predecesores en el mando no reflejaba para nada el sentir de las Fuerzas Armadas. Es decir , que las Fuerzas Armadas no están en absoluta preocupadas (el JEMAD “confundió” preocupación con neutralidad), por el evidente proceso de destrucción de la unidad nacional y de la Constitución en marcha, y parece desconoce tanto el como la cúpula militar la preocupación del grueso del pueblo español y de la totalidad de nuestros socios europeos, que califican a España como Estado fallido, donde no se respetan ni la Constitución ni la Ley.

El JEMAD también olvidó decir, que a pesar de la neutralidad la mas sagrada obligación de las Fuerzas Armadas y en particular de sus mandos, es la defensa de la unidad nacional, que han jurado defender “hasta la última gota de su sangre”. Y ello con independencia de lo que digan o dejen de decir el Rey o el Gobierno.

Creo que el JEMAD y los altos mandos militares deberían leer porque parecen no haberlo hecho, los Episodios Nacionales del insigne Benito Pérez Galdós, donde el paralelismo entre la situación política actual de nuestra Nación, amenazada con la mas brutal de las tiranías por un gobierno de traidores y enemigos de España, y la situación creada en Mayo de 1808 por Napoleón resulta asombrosa.

Galdós relata el inicio del levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de Mayo contra los franceses, a través de una conversación entre el protagonista de los Episodios, Gabriel, y un amolador que aunque analfabeto tenía un sentido común y un patriotismo realmente extraordinarios. La conversación sobre la situación de España tiene como digo un asombroso paralelismo sobre el desgraciado momento en que vivimos.

Sin mas que sustituir “franceses” como fue el caso entonces, por “enemigos de España” como es el caso hoy. Juzguen Uds mismos.

“¿ Te gusta que te manden los enemigos de España – pregunta el amolador – te digan haz esto o lo otro y que España no sea España, que nosotros no somos españoles sino como los enemigos de España quieren que seamos?”. “¿Cómo me va a gustar tamaño despropósito?, pero eso es pura fantasía. Los enemigos de España no nos han de mandar, nuestro Rey cualquiera que sea no lo consentiría”, le responde Gabriel. “No tenemos Rey”. “Pero aquí tenemos tropas que no lo consentirán”. “El Rey les ha mandado que sean amigos de los enemigos de España”. “Pero son españoles, y no obedecerán esa barbaridad, porque dime: si los enemigos de España nos quieren mandar ¿es posible que un español de los que viste uniforme lo consienta?. Eso no se puede tolerar, me hace temblar de cólera. Si las cosas van como dices, tu y todos los demás españoles que tengan vergüenza se levantaran contra ellos, en lugar de meterse en sus casas y echarse a llorar”.

Dicho con todos los respetos, lean o relean si los han leido los Episodios nacionales Sr JEMAD y Sres mandos de Ejército de España, y recuerden lo que han jurado defender hasta la última gota de su sangre.

Entonces como ahora Rey y Gobierno les han ordenado ser amigos de enemigos de España. ¿ Donde está el límite?, ciertamente no se ha llegado a él, pero se va camino de él. Tengan presente, ya que por muy neutrales que quieran ser no pueden ignorar, que este gobierno socialcomunista va burlando la Constitución con pequeñas vulneraciones sucesivas, aprovechando el control total que tienen del Tribunal Constitucional, como lo tienen del Supremo y la Fiscalía, para destruir España e implantar una dictadura.

Un solo partido totalitario y enemigo de España, los comunistas bolivarianos de Podemos, la hez de la hez de la izquierda mundial en palabras de D. Antonio García Trevijano, el mas grande pensador político español de todo el sXX, con solo 35 ridículos diputados de un total de 350 (¿donde se ha visto tamaño disparate en el mundo?), están llevando España hacia la destrucción y la ruina.

Si Uds como dice el JEMAD no están gravemente preocupados, como afirman sus compañeros jubilados, entonces España esta perdida.

Y aquí no estamos hablando del ejercito mas poderoso del mundo como en 1808, sino de cuatro desgraciados traidores de opereta que no tienen media bofetada. Por ello, si los socios de Sánchez, todos ellos traidores y enemigos radicales de España, consiguen los objetivos que proclaman abiertamente cada día, porque Uds no han movido un solo dedo para cumplir con su deber mas sagrado, quedaran todos malditos ante Dios y ante la Historia.