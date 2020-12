Pedro Manuel Hernández López: «V.E.R.D.E»

“V.E.R.D.E” no es solo un color y no es solo una palabra. Es la forma de identificar el sentimiento de sentirnos orgullosos de tener en España un régimen político representado por la Monarquía Parlamentaria y sustentado por la Constitución de 1978. La II República fue el régimen “democrático” (¿?) que existió en España entre el 14 de abril de 1931 –fecha desde que se proclamó sustituyendo a la monarquía de Alfonso XIII—y el 1 de abril de 1939, fecha final de la Guerra Civil, que dio paso al régimen “autárquico” de Franco. Durante todos esos años previos se impuso un régimen que prohibía exhibir cualquier elemento Monárquico, tales como la bandera de España, fotos del Rey y de su Familia e incluso hacer publicidad o defender la Monarquía, al ser considerado un delito por la Ley.

Ante esa falta de libertad –igual o menor que la que gozamos con el gobierno socialista y republicano de Sánchez e Iglesias—todas esas personas que se sentían monárquicas intentaron buscar una manera de identificarse sin ser identificados por las hordas republicanas, y encontraron una muy peculiar e ingeniosa que no era otra que llevar prendas de color verde, en especial los caballeros con sus corbatas o las señoras con sus pañuelos, cuando asisten a una reunión o actos importantes Así, nadie podría acusarles de ejercer una libertad ideológica perseguida y penada por la ya citada Ley

Pero, ¿exactamente qué significa el color verde? Lo de menos de todo es el color. No es una casualidad que el “acrónimo” de la palabra signifique

¡VIVA EL REY DE ESPAÑA!

Gracias a la Constitución de 1978 –la única de nuestra historia elaborada por todo el espectro del abanico político del momento y la única votada en “Referendum” por todos los españoles y que por mucho que les disguste a los podemitas de Iglesias y demás “istas” (comunistas, independentistas, separatistas, etc.)– militan como partidos políticos legales, ocupan cargos en el Gobierno, pisan moqueta y gozan de unos sueldazos como jamás se lo hubieran imaginado, ni “borrachos” (como se dice cuando algo es impensable e inalcanzable).

Ese tal Iglesias, el nuevo miembro del CNI, “colado” a dedo por la puerta de atrás, por “arte de birlibirloque” y con la anuencia tácita y disimulada de su amo y señor el prepotente presidente Sánchez, quien al más puro estilo “absolutista” anda jactándose de ser el “Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”. Y no contento, ahora con la servil ayuda de su republicano y “chavezófilo vice (el poli malo del Gobierno) intentan, mano a mano, censurar “la Libertad de Prensa”, pilar fundamental y “cuarto poder” de cualquier estado democrático que se precie.

El artífice en la sombra (como en el famosos Comité de Expertos que nunca existió) de toda esta ruta ideológica fascistoide y republicana, no es otro que el todo poderoso Iván Redondo (no olviden su cargo orgánico en el ejecutivo) el “gurú-man” personal del Sánchez. Por sus manifestaciones lenguaraces conocemos lo que piensa nuestro vicepresidente Iglesias –aunque haya cambiado la coleta por un friki moño alto– de los Medios de Comunicación no oficiales …Así lo ha reafirmado, en más de una ocasión, desplegando públicamente inadmisibles, nefastas y antidemocráticas afirmaciones contra la Libertad de Expresión, como estas:

-“Los medios de comunicación privados son un ataque directo a la libertad de expresión”.

-“La prensa privada no tiene espacio en mi sociedad ideal”.”

-“En la libertad de prensa y de expresión nuestro ejemplo y referencia son los ideales de Venezuela, Argentina y Ecuador. En mi sociedad ideal la prensa privada no tiene espacio”.

Gracias a nuestra monarquía parlamentaria, Iglesias — el instigador de guerrillas urbanas y que jaleaba exhausto a sus “perros flautas” de la madrileña Puerta del Sol a machacar a los antidisturbios– goza de todas las libertades que él ha negado siempre a los gobiernos democráticos de derechas y a los que siempre ha acusado de fascistas olvidándose (¿?) de las subvencionado millonarias del régimen bolivariano de Chávez, “el gorila rojo”, al que nuestro Rey le hizo callar con aquella famosa e histórica reprimenda en forma de pregunta/afirmación: ¿por qué no te callas?

Que el Rey se marche de España define a los españoles, pero no al Rey. La Memoria Histórica zapateril parece ser que es “amnésica y unidireccional” y que solo sirve para recordar todo lo malo de los gobiernos de derechas, pero también para olvidar todo lo malo de los de izquierdas, olvidándose que los auténticos fascistas son ellos. ¡Qué fácil es ser comunista, marxista y republicano en un país libre y democrático… pero que difícil es ser demócrata y libre en un país comunista, marxista y republicano! A la vista del panorama político, es mucho más grave que el Rey Juan Carlos I, tenga que irse de España… que el exilio de Machado a Colliure. Estamos escupiendo sobre lo mejor de nuestra propia historia mientras “damos pábulo” a unos políticos mentirosos, prepotentes y lunáticos.

La libertad de que gozamos, la paz en que vivimos y nuestro sistema constitucional se lo debemos exclusivamente a él, pero preferimos vivir como los “tres monos”, sin ver, y sin hablar, porque oír, sí, dando crédito ciego a cualquier cortesana de lujo, probablemente despechada,…y luego nos extrañamos –aunque cada vez menos– que los podemitas y comunistas de Iglesias y Garzón estén sentados en Moncloa y que en Catalunya capeen a sus anchas los Puigdemont´s y los Torra´s, apoyados por los Comités de Defensa de la República(CDR).

¿Pensaban estos listillos de pacotilla que con la marcha del “emérito Rey” iban a tener el camino expedito –para en una segunda fase de la escalada política– acosar, derribar y obligar al Rey Felipe VI a renunciar a la soberanía de España y poder facilitar la constitución de la III República, mediante un solapado y serpenteado “proceso constituyente”. Esta vez me parece que, a los “vivarachos” y fascistas de la izquierda radical, les ha salido “el tiro por la culata” y “han pinchado en risco”.

Cuando EL ESPAÑOL publicó las exclusivas que explotaron el real escándalo, la futurible y utópica república soñada y deseada vehementemente por los de siempre, tenía una leve ventaja de 4 décimas…pero con la salida del “emérito” –en avión, de día, sin nocturnidad ni alevosía, a diferencia de otros– la Monarquía se ha fortalecido. Según la encuesta de Sociometría, la supera ya en 11 puntos. Si los españoles tuvieran/mos que elegir hoy la forma de Gobierno un 54,9% votarían/mos por la actual monarquía parlamentaria y solo un 40,8% (y mucho me parece) lo harían por la opción republicana.

Cuando el día 19 de junio de 2014, Su Majestad el Rey Felipe VI fue proclamado Rey de España, se pudo ver como –en la Familia Real y en una gran mayoría de los diputados y senadores asistentes a tal histórico y majestuoso evento– eran las corbatas VERDES las que predominaban (entre ellas, la mía y la de mi buen amigo y compañero senador, el abogado y profesor-asociado de Derecho del Trabajo de la UNED, D. José Luís Sastre Álvaro, pues tuvimos el gran honor y el orgullo de poder asistir a la Coronación del nuevo Rey de España, él como Senador electo del PP por Ceuta, y yo, en mi condición de Senador autonómico del PP por Murcia).

Por todo ello, con el orgullo demostrado a través de nuestra historia, quiero terminar diciendo que, hoy más que nunca, el gritar VERDE –con todas nuestras fuerzas– es un gran motivo de satisfacción y júbilo para cualquier español que se precie y no se avergüence de serlo.

¡Viva el Rey de España!

Pedro Manuel Hernández López es Licenciado en Medicina y Periodismo y ex Senador Autonómico del PP por Murcia.