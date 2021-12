Laureano Benitez Grande-Caballero: " La gente como nosotros no se rinde nunca"

MARCHA INTERNACIONAL CONTRA EL FRAUDE SANITARIO Y POR LOS DERECHOS HUMANOS

por GINA FIADINO, representante de España en WORLD ALLIANCE FREEDOM, EUROPEANS UNITED, y WORLDWIDE DEMONSTRATION

Desde nuestra trinchera, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, tenemos que negarnos rotundamente a seguir cualquiera restricción o medida psicópata, y hemos de animar a los indecisos a que se unan a la lucha por la libertad.

¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para parar lo que se nos viene encima?

Muchos se lo preguntan y yo también desde mi frustración me pregunto qué más podemos hacer.

Hemos salido a la calle (en muchos países con constancia y con muy buenos números), hemos pegado carteles y pegatinas, buzoneado, realizado entrevistas, videoclips, cortometrajes, documentales, fórums internacionales.

¿Qué más se puede hacer?

La respuesta para mi es NO RENDIRSE Y NO PARAR.

Como bien se canta en mi país, Italia: LA GENTE COME NOI NO MOLLA MAI (“La gente como nosotros no se rinde nunca”). Siempre me la canto en mis momentos de desesperación, cuando veo que la agenda sigue a pesar de nuestra resistencia.

Pero también la desesperación tiene su lado positivo, y puede llevar a proyectar, organizar y llevar a cabo una MANIFESTACIÓN INTERNACIONAL de jueces y abogados para exigir que la justicia actúe contra quienes están destruyendo nuestras libertades y derechos.

La clave es rodearse de compañeros de lucha genuinos y valientes y buscar la unión y el apoyo de todos los colectivos, no obstante las diferencias que pueda haber entre nosotros.

La unión es fundamental: HAY QUE PARAR ESTOS CRIMINALES, SÍ O SÍ.

Por esto invito a todos a participar en la MARCHA INTERNACIONAL que desde la Plaza de Colón llegará hasta los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, el próximo sábado 11 de diciembre, comenzando a las 4 de la tarde.

¿Por qué la Plaza de Colón?: porque casi todas las manifestaciones importantes se hacen en esta plaza, y por eso saldremos de allí, para acabar delante de los juzgados, con el fin de EXIGIR que se juzgue a estos criminales y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad.

Nos amparan las constituciones, los tratados de NUREMBERG, de Helsinki, la carta de los derechos humanos, el derecho natural, etc., etc.

Leyes hay: por eso pedimos que los jueces condenen a quienes las incumplen sistemáticamente, exigiendo condenas para los ejecutores del plan globalista.

Los ponentes serán los jueces Rui Castro, Angelo Giorgianni, Michael Zazzio; los abogados Sergio Cebolla, Luis Miguel Ortega, Virginie Arújo, Markus Haintz, y Sonia Vescovacci de Policía por la Libertad.

Y recordad que la libertad no se pide: nacemos libres y somos libres, por eso hemos de concienciarnos de nuestro poder, y actuar en consecuencia.

Os esperamos el día 11 de diciembre a las 16 en Plaza Colón en Madrid, y esta vez cambiaremos las proclamas, llamando a estos criminales con su propio nombre: ASESINOS.

Un fuerte abrazo a todos, seguimos unidos en la lucha hacía la luz.

Los puntos de la manifestación son los siguientes:

MANIFIESTO DE LA MARCHA INTERNACIONAL CONTRA EL FRAUDE SANITARIO Y POR LOS DERECHOS HUMANOS DEL 11 DE DICIEMBRE.

DENUNCIAMOS:

1. LA CAMPAÑA DE “VACUNACIÓN” EN NIÑOS Y LOS MALOS TRATOS EN COLEGIOS Tras la aprobación en Europa de la “vacuna” de Pfizer en los niños a partir de 5 años, los medios terroristas de desinformación han iniciado una campaña de inoculación de veneno en nuestros niños. Además, los menores y adolescentes están siendo coaccionados a inocularse y obligados a portar mascarilla en los centros educativos. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD MORAL

2. EL PASAPORTE “COVID” OBLIGATORIO Y LOS CONFINAMIENTOS ILEGALES Diferentes gobiernos en Europa y autonomías en España están implantando un pasaporte ilegal obligatorio para una supuesta “vacuna” que no es obligatoria, para acceder a servicios y espacios. Además, en algunos países como Austria, Canadá y Australia, los no inoculados están siendo arrestados en sus domicilios y en centros de retención por la fuerza. ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD

3. LA DISCRIMINACIÓN Y CENSURA EN MEDIOS Y REDES SOCIALES Los medios de desinformación están realizando declaraciones que incitan al odio contra las personas que no quieren ser inoculadas estando en su legítimo derecho. Además, la censura en medios y redes sociales es un ataque contra la libertad de expresión. FOMENTO DEL ODIO

4. LOS ASESINATOS DE ANCIANOS Y RESTO DE POBLACIÓN Más de 40.000 ancianos han sido asesinados en España con protocolos eugenésicos y morfina en las residencias de mayores. Además, se están silenciando los miles de muertos y damnificados por las inoculaciones masivas. DELITOS DE HOMICIDIO

5. LA FALTA DE INDEPENDENCIA EN LOS JUZGADOS El estado de alarma y los confinamientos han sido declarados inconstitucionales después de un año y medio. Aún no se han depurado responsabilidades. CORRUPCIÓN JUDICIAL Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN. Considerando que estamos en una guerra por parte de los grandes lobbies contra la población civil internacional, nos encontramos que nuestros gobiernos están cometiendo DELITOS DE ALTA TRAICIÓN Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, que deben ser juzgados y condenados en un TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, que sea independiente de los actuales tribunales internacionales.

Canal: Manifestación Internacional por los Derechos Humanos Canal informativo sobre la manifestación internacional por los Derechos Humanos, del 11 de diciembre de 2021 en Madrid. EXIGIMOS QUE LA JUSTICIA ACTÚE Y JUZGUE A LOS CRIMINALES Y CÓMPLICES DE LA PLANDEMIA. https://t.me/manifestacioninternacional