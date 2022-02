«Guerra civil en el PP y Evangelio según San Lucas»

“En aquél tiempo dijo Jesus a sus discípulos. “A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis?

También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros.» “Palabra del Señor”

No sé si Pablo Casado Blanco, Isabel Díaz Ayuso, Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez Bajón son católicos practicantes, católicos no practicantes, agnósticos, militantes de otras religiones monoteístas o politeístas, o ateos, pero si son lo primero y ayer domingo fueron a misa y escucharon el Evangelio y la homilía del oficiante, ¿habrán tenido ataques de ira por la guerra civil que han desatado en su partido, el PP?, ¿arrepentimiento?, ¿un rayo de lucidez?, ¿espíritu de perdón?, ¿acto de contrición? Los cuatro han leído a Winston Churchill: “Los peores enemigos no se sientan en la bancada de enfrente. Los peores son los que se sientan detrás”, a Konrad Adenauer: “En la vida hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido” y a nuestro autóctono Pío Cabanillas Gallas: “cuerpo a tierra que vienen los nuestros”. Y los cuatro actúan en consecuencia, ahora que la ropa sucia no se lava en casa sino en plaza pública, con plató, iluminación, cámaras, micrófonos y redes sociales.

Ante las reiteradas manifestaciones frente a la sede de Génova a favor de Díaz Ayuso, organizadas por sus fans y con ayuda en las redes sociales de Unidas Podemos, Más Madrid, Recupera Madrid y PSOE, Casado ha convocado para hoy lunes al Comité de Dirección, del que puede salir el perdón y pelillos a la mar, más dimisiones, la convocatoria de un Congreso Extraordinario con gestora por medio al frente del partido, la paz o, imitando a Vladimir Putin, medidas técnico-militares. Lo sabremos hoy y también conoceremos si el padre Ángel (futuro santo de los descarriados) ha oficiado con antelación misa a los convocados a la función religiosa genovesa, leído el evangelio de ayer y pronunciado una profunda homilía de las que llegan al corazón de los asistentes o, por el contrario, ha sido una reunión laica, apasionada, guerrera, destructiva, terca, ciega y obstinada en la que, además de seguir con la guerra incivil, ha transferido más munición a los otros partidos políticos para que les echen una mano en su camino de muerte, destrucción, tierra quemada…y desaparición.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL