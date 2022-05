Inda: «Lo de Sánchez con ‘Pegasus’ es una repugnante mentira de Estado»

¿Podría acabar Pedro Sánchez como Richard Nixon, condenado y fuera de La Moncloa por sus mentiras?

Eduardo Inda, desde su tribuna en La Razón de este 7 de mayo de 2022, plantea esa posibilidad.

A juicio del periodista navarro, es casi la única opción posible para acorralar al presidente del Gobierno socialcomunista.

Porque, visto que su pésima gestión, al contrario que la del histórico dirigente de la Casa Blanca, no es motivo de peso para ponerle contra las cuerdas, tal vez sus burdas mentiras como la del espionaje sí que empiece a ser una razón contundente para mostrarle la puerta de salida.

Inda alucina con la pólvora y la cháchara mediática que determinados medios, progres todos ellos, han liado a cuenta de ‘Pegasus’ y del espionaje a los independentistas:

Para el también director de Okdiario, la cuestión es que determinados periodistas están dispuestos a zamparse la más burda de las mentiras o medias verdades, que son casi las peores trolas, de medios extranjeros pelín desinformados:

El problema es que los medios, siempre incursos en la tontuna o en la maldad, creyeron a ciegas la versión de la decadente revista estadounidense New Yorker , que aseguró sin esgrimir una sola prueba empírica que se habían intervenido 65 terminales. La denuncia de esta chusma a la empresa que inventó Pegasus se ha interpuesto por 17 pinchazos, uno menos incluso de los que ha admitido el Gobierno. Vamos, que de un plumazo se han esfumado 48.

Lo relevante de todo es que Sánchez, para intentar eludir la cuestión, optó por lanzar una mentira que rápidamente quedó al descubierto:

El problema, en cualquier caso, no es el legalísimo espionaje sino la nueva maniobra falsaria que en forma de cortina de humo ha puesto en marcha Sánchez para desviar la atención. Lo primero fue el intento de tomar como cabeza de turco a Paz Esteban pero, como quiera que esa canallada no ha funcionado, ha optado por escenificar un embuste que no se ha creído ni su padre desde el minuto 1.

El «acabamos de comprobar que en mayo y junio de 2021 nos espiaron con Pegasus a mí y a la ministra de Defensa» no coló porque los que saben de esto tienen meridianamente claro que el terminal del primero, de la segunda o del Rey se escudriñan semanal o mensualmente. Y si no fuera así, que es así, habría que mandarlos a esparragar por chapuzas.