No al extremismo izquierdista, populista y nacionalista separatista en España: leyes «solo si es si», «trans», reducción de los delitos de sedición, malversación, etc.

NO AL TODO VALE POR EL PODER Y MUY INJUSTOS PRIVILEGIOS; SÍ A UNA DEMOCRACIA DE JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS…

Frases de PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Pedro Sánchez Cum Fraude, entre otras: 11 setiembre 2014, “El PSOE nunca va a pactar con el populismo porque el final del populismo es la pobreza de Chávez, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad»; 11 de diciembre del 2014, “Hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. Que los partidos dejen de proponer candidatos”; 25 de abril del 2015, “Le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere lo repito otra vez”; 2 de marzo del 2016, “Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en independentistas”; 17 de mayo del 2018, “Clarísimamente ha habido un delito de rebelión y de sedición. Y en consecuencia, (los líderes del procés) deben ser extraditados”; 5 de abril del 2019, “Yo me comprometo hoy y aquí a traer de vuelta a España a Puigdemont y a que rinda cuentas ante la Justicia”; 19 de septiembre del 2019, “(Con Podemos en el Gobierno) Sería un presidente que no dormiría por la noche, yo y el 95% de los españoles”…

Lo de la extrema izquierda populista, bolivariana y que además tiene también el apoyo del Irán fundamentalista islámico, etc.; lo de la extrema Izquierda Unidas Podemos y su ataque, entre otros, a los jueces por su extremista ley del “Solo si es si” que fue asumida por el Gobierno PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, es absolutamente impresentable, al igual que el proyecto de la Ley Trans. Tampoco es de recibo que la ley del “Solo si es si” haya desechado informes como, entre otros, del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial.

A los ya conocidos dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que plantearon importantes objeciones a la calidad de la técnica legislativa de la ley “Solo si es si” empleada por Podemos para la confección del texto y sus posibles consecuencias indeseadas, se sumaron varios más. Un total de 17 análisis emitidos por diferentes entes e instituciones concernidas por la materia objeto de regulación y que, por lo tanto, decidieron manifestar su opinión durante la tramitación del texto, antes de su aprobación. Del contenido de los mismos no hay ni rastro en la memoria que el Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, está obligado, por la ley reguladora de la actividad del Gobierno, a adjuntar a todos y cada uno de los diputados en el apartado de los antecedentes que justifican todo cambio normativo. Y ello, pese a la relevancia que dicha documentación integral representa para que el parlamento forme su voluntad de cara a la votación posterior que ha de producirse en la cámara parlamentaria para validar o rechazar cualquier alteración legal. Al igual que ha sucedido, recientemente con otro proyecto jurídico la ‘Ley Trans’ -que a diferencia de la ley del ‘sólo sí es sí’ se encuentra en espera-, el gobierno PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude, ocultó las opiniones desfavorables a la norma modificadora de los delitos contra la libertad sexual, usando la misma trampa: eliminar del núcleo de la memoria los comentarios negativos, aquellos que advertían de los defectos formales de aplicación del texto y desviando dicha información a los anexos de la memoria, en lugar de aportarlos al Congreso. Además, el informe preceptivo del Consejo de Estado y de los adicionales de las otras cuatro instituciones no vinculantes, que sí fueron remitidos íntegramente al Congreso, no incluyeron un mínimo análisis comparativo para informar de qué observaciones fueron consideradas por el Ministerio de Igualdad para mejorar el borrador de la norma, hasta el texto definitivo, y cuáles no se tuvieron en cuenta.

Con este asunto arrancó Vicente Vallés el informativo “Noticias 2” que dirige y presenta en la televisión Antena 3, recordando que la aprobación de ‘leyes vía exprés’ es ya un ‘clásico’ del gobierno PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude.

“Una de las características propias del gobierno de coalición PSOE-Podemos es la de aprobar leyes con mucha carga política, y hacerlo, en ocasiones, por la vía rápida para evitar los informes de organismos constitucionales o, en su caso, sin tener en cuenta las advertencias de esos organismos”, indica Vallés. El presentador de “Noticias 2” de Antena 3 pone varios ejemplos: “Un ejemplo es lo que ocurrirá en los próximos con la derogación del delito de sedición, que se hará mediante un trámite exprés, lo que impedirá opinar al Consejo de Estado y al Consejo del Poder Judicial. Otro ejemplo es el de la ley conocida como ‘solo sí es sí’. En este caso sí hubo informes previos, pero fueron ignorados, e incluso despreciados, por el Gobierno”. “La Ley se aprobó en el Congreso el pasado mes de mayo y, después de algunos problemas técnicos, ahora ha entrado en vigor. Fue aplaudida con entusiasmo no solo por los diputados de Podemos, sino por todos los de la bancada del Gobierno. Porque una ley que se aprueba, es ley de todo el Consejo de Ministros y del sector parlamentario que la ha aprobado, al margen del partido que la haya liderado”, señala Vallés.

Esta ley del “Solo si es si”, del Gobierno PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, que fue votada en contra de la misma, en el parlamento español, por el Partido Popular y Vox, al hacerse sin el rigor y las garantías necesarios, sin tener en cuenta importantes, informes, dictámenes, ha dado lugar que hayan salido de la cárcel, hayan visto reducidas sus penas, un importante número de condenados por graves delitos sexuales.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, por el poder y muy injustos privilegios, desde que ha accedido al poder en 2018 por una moción de censura contra el PP (Partido Popular) de Mariano Rajoy, viene haciendo todo lo contrario de lo que repetidamente había prometido, a saber: no pactar con Unidas Podemos, ETA-Bildu, los independentistas; no admitir los indultos políticos y decir que el referéndum ilegal del 1 octubre 2017 en Cataluña fue un delito de rebelión y sedición; endurecer las penas por convocar referéndum ilegales; “Hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Que los partidos dejen de proponer candidatos”; “Mi compromiso, de Pedro Sanchez, es regenerar la vida democrática y hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno”… Al mismo tiempo, PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude: permite ataques al Rey de España y en contra del pacto constitucional que considera plenamente vigente; permite retirar al español el carácter de lengua vehicular; hace cantos de la II República española como “un vinculo luminoso con nuestro pasado” y cuando llevó a lo peor a España con, entre otros, los socialistas, miembros del PSOE, Francisco Largo Caballero “El Lenin español”, Julio Álvarez del Vayo (que fue fundador y presidente del grupo terrorista FRAP-Frente Revolucionario Antifascista Patriota, al que, también, perteneció el padre del extremista izquierdista Pablo Iglesias…), etc.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, que han pactado y siguen pactando con extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, con Unidas-Podemos, los golpistas ilegales separatistas catalanes, ETA-Bildu, etc., vienen dando lugar a casos tan negativos como el de los indultos a los ilegales golpistas separatistas catalanes, las concesiones a ETA-Bildu, leyes como “Solo si es sí”, “Trans” y otras, la muy irresponsable y peligrosa propuesta de modificación de los delitos de sedición, malversación, un grave malgasto público que ha disparado la deuda publica española, muy graves concesiones a fuerzas políticas extremistas antiEspaña, que no admiten la Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, etc., etc.

Todo ello, y más que podríamos añadir, con relación a PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña, antinación española, viene llevando a España, la gran nación española, a lo peor y por lo cual deben ser bien denunciados, de forma justa, democrática, muy bien medida y, al mismo tiempo, crear una justa y muy necesaria alternativa democrática constitucional, legal, integradora, profundamente humana, de juego, competencia y cooperación limpios, eficiente, creativa, etc., por y para la libertad, justicia, seguridad, educación, cultura, trabajo, empresa, Administración, etc. justos y responsables, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, etc., por la dignidad individual y social, por el bien…, y sabiendo siempre, con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Manos a la obra y Adelante por y para el bien con una democracia representativa de juego, competencia y cooperación limpios…

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela; Blog: miguelcancio.blogspot.com; autor individual de 15 libros, 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; miércoles 30 noviembre 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…