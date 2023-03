Victor Entrialgo De Castro: «El arte de envejecer»

Solo una panda de memos puede despreciar a un viejo venerable. Una panda de siervos silentes y adoradores profesionales que cobran como representantes de la nación pero sólo obedecen la voz de su amo aún no se han dado cuenta que por unas horas han compartido su regalado escaño con un senador romano. No se han enterado de nada.

No han visto como el profesor Tamames se remangaba la toga para explicarles en el Congreso el edicto que publicaba el pretor al principio de su mandato. Cuando alguien habla bien en medio de los rebuznos, nadie le entiende.

La izquierda multiplicada hace mohines de extrañeza, de qué habla este señor, el mayordomo Frankestein da gritos precocinados y la vicepresidenta que quiere ser Marylin se permite el lujo de llamar al candidato esperpento vestida y peinada de fox-terrier, con un nivel de impostura y artificiosidad, como la de sus ventrílocuos, dificilmente superables.

Por su parte el Pp, se ha limitado a esconder cobardemente a Feijoo, igual que Rajoy y a enseñar el extemporáneo y ridículo, por inapropiado, canalillo de Cuca Gamarra sobre el atril, para desviar de la pobreza de sus razones de funcionaria del Pp que sirve lo mismo a Rajoy, a Casado que a Feijoo.

No han entendido nada. Y «el Presidente carcasa» aún menos. Si lo sacas de los folios no es capaz de improvisar ni una merienda de niños y los estiramientos de su cara dura no sirven para ocultar sus gestos despreciativos que revelan su catadura moral y su falsedad esencial que le inhabilitan para ser presidente de España o de cualquier comunidad de propietarios.

Cierto que no eran las del candidato palabras vulgares como las que acostumbran a usar ellos. Ni su encaje, ni su sarcasmo o su estilo, muy diferentes de los suyos. Por eso la censura ha sido una verdadera censura. Ha sido la constatación de que España está como está, por algo.

Aparte la enorme responsabilidad

del pueblo porque, como hemos comprobado, la clase política de la transición era infinitamente mejor que la actual.

Pero frente a todos los agoreros no ha sido en balde. Muy al contrario. Pasará a la historia de nuestra democracia por el acierto de la formación política de derechas que ha presentado a un hombre de izquierdas, para retratar los desmanes y traiciones del peor gobierno de la democracia.

El candidato ha tratado de proponer lo que se podría incorporar para reconducir la Nación, pero ésta izquierda y también el PP parecen querer separar, dividir, no convocar a la Nación, sino dividirla para mandar ellos. Sobrados, garrulos y temerosos no han escuchado ni a la sabiduría, ni a la experiencia ni a la diablura del candidato. No han entendido nada. Aunque era como pedir cotufas en el golfo.

La experiencia nos dice que la verdad está a menudo entre los que son menos frente a los que son más porque democracia y verdad son cosas distintas. Responden a preguntas distintas. Pero cuando la democracia se aproxima a la verdad es mucho más democracia y mucho más fuerte, y no éste trampantojo chantajeado permanentemente por sus enemigos. Eso es lo que la falsa moneda de Sánchez ha impedido desde que apareció: la ampliación y el crecimiento de la Nación.

Cicerón el orador político y filósofo romano exalta en «De senectute» la vejez como un momento de creatividad fructífera, si la disciplina por seguir aprendiendo y dando fruto se impone de manera tranquila, plácida y soportable como hemos oído decir de Platón que murió a los 81 años cuando escribía un libro.

La intervenció del «senador» Tamames, pasará a la historia, cosa que no sucederá con los palmeros y mangüanes que se han burlado de él. Una larga vida no puede estar exenta de contradicciones y evoluciones. Pero sólo una civilización que se deja gobernar por memos puede desdeñar el arte de envejecer cuando lo tienen delante de sus narices y despreciar a los viejos en lugar de venerarlos.

No han entendido nada.

Víctor Entrialgo