Manuel del Rosal: "Errejón; como paradigma de una sociedad con déficit de moral, superávit de corrupción... y, además, estúpida"

“Los espíritus racionales tienden a dejar sentado que todos los hombres razonan racionalmente. Es este un postulado no solo falso, sino también peligroso” Anónimo

La violencia se adueña de muchos ámbitos de la vida, cada día más y más. La corrupción le va al paso. Ambos, la violencia y la corrupción manifiestan el déficit ético y moral de nuestra sociedad, adobados de una estupidez como nunca la hubo.

Nuestra sociedad ha llegado a un punto de perversión y estupidez que no le permite saber distinguir entre el bien y el mal. Y esto es así y cada día que pasa se acentúa porque nuestra sociedad ha silenciado la conciencia moral individual y colectiva y la ética mediante el apagón de ambas, al tiempo que la luz cegadora de los avances tecnológicos nos ciega. Como consecuencia del apagón de la luz que se enciende en nuestras conciencias cuando algo o alguien actúa fuera de las normas éticas y morales sobre las que siempre se ha asentado la fortaleza de la sociedad, el mal se va instalando cómodamente en el salón mientras el bien es arrojado y aherrojado en el sótano.

El 15 M fue una manifestación en toda España para protestar por la situación a la que abocó la ciudadanía tras la crisis financiera de 2007-2008. Como siempre que esto sucede los salvapatrias y mesías afloraron a la superficie desde los oscuros rincones en que permanecían al acecho.

Lo prometieron todo. Sus mensajes se parecían a la vocinglera oferta de una tómbola, ese invento ferial donde siempre toca, cuando no es un pito, una pelota. Desde la puerta del Sol de Madrid, un 15 de marzo de aquel año, prometían acabar para siempre con las miserias físicas y psíquicas de una crisis monumental. Desde el minuto uno en el que alcanzaran el poder nunca más el castigo de las hipotecas, nunca más los desahucios, Las fuentes, cuando ellos pisaran la moqueta del poder, manarían leche y miel, los niños no nacerían con un pan bajo el brazo, sino con una renta vitalicia por el solo hecho de haber nacido, y con la garantía de tener fácil y subsidiado acceso a una vivienda, porque las leyes para ello serían aprobadas contra la codicia de los bancos. No volvería a figurar el desempleo como un estigma secular de la España democrática. El bipartidismo, que tanto daño hace, pasaría a ser una anécdota en nuestro sistema político.

Iglesias, Monedero, Montero, Errejón, Bescansa, Colau y demás espumeaban por sus bocas promesas que garantizaban hacer de España el país de la abeja Maya, la Utopía de Tomás Moro y … los creyeron. Como creyeron que la culpa de todos los males era de la casta, de esa casta liberal. Y dieron sus votos a esa nueva izquierda cavernícola a la izquierda de la izquierda hasta poner en el Congreso a 71 miembros que nada pisar y oler moqueta; al minuto uno de tocar pelo, cambiaron su indumentaria perro-flauta por vaporosos vestidos y litros de Farmatint ellas y trajes carísimos ellos. No contentos con el cambio de look, también cambiaron sus residencias abandonando los pisitos de 40 m2 de los barrios obreros por chalets en las más exclusivas urbanizaciones pasando de ser la mosca cojonera de la casta a ser la casta misma … Y los afectados por la crisis siguieron creyendo en ellos en un ejercicio de estupidez bárbara.

Las siguientes elecciones rebajaron el número de escaños de color morado y decidieron echar mano del maltrato a la mujer y de un nuevo feminismo más falso que Judas para detener la sangría de votos. Y al comprobar que la ciudadanía empezaba a salir del marasmo del 15 M, levantaron la bandera de la defensa de la mujer mientras en el backstage la utilizaban para mantener la cuota de poder que todavía poseían. Se adueñaron de la defensa de las mujeres demonizando al hombre y para ello elevaban sus voces contra el sistema y crearon la ley del solo si es sí, ley nefasta que solo benefició a los violadores y maltratadores…Y todavía había gente que les creía y les cree lo que les permitió y les permite disfrutar de sus votos para sentarse en los sillones del poder nacional, autonómico y de ayuntamientos. Ellos aparecían ante la opinión pública como los caballeros que desfacen entuertos y defienden doncellas y ellas, haciéndo gala de una hipocresía monumental, callaban los desmanes ocultos temiendo perder los privilegios de su puesto político. Y, como siempre, el tiempo, juez infalible y justo, destapó la villanía de Errejón. Ahí fue el mesarse las barbas y rasgarse las vestiduras en un fariseísmo de manual porque el caso podría llevar al garete sus privilegiadas posiciones dentro de la sociedad. Niegan que supieran el comportamiento vil del personaje Errejón con quien cinco minutos antes se abrazaban y sonreían y ahora juran en arameo o conocerle de nada…Y algunos todavía siguen creyendo en estos cavernícolas de la izquierda más a la izquierda de todas las izquierdas.

Errejón y todos los que como él aprovechan su puesto relevante en política, al que llegaron por los votos de una ciudadanía colgada de un guindo, son el resultado de una sociedad con déficit moral, pringada de corrupción y carente de raciocinio. Y esta es la sociedad que puso color morado al Congreso permitiendo, a quienes aprovecharon sus votos en la creencia que con la llegada de esta izquierda de ideología más antigua que el hilo negro, en poco tiempo España pasaría de ser un país expoliado por el liberalismo, los bancos y las fuerzas del mal a un país multicolor, una utopía asiento de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Y parece ser, si Dios no lo remedia, que esta mezcla social de déficit moral, corrupción fétida y falta de raciocinio es con la que vamos a caminar en este confuso y complicado siglo XXI

MAROGA