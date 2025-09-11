El asesinato de Charlie Kirk es aplaudido por los defensores del terrorismo, léase la izquierda progre woke

Lo vemos en la prensa de ideología izquierdista financiada por el sistema corrupto, y en las redes alimentadoras de odio que se excitan con el olor a sangre. ¡Qué daño está haciendo esta polarización en estado creciente! Estamos asistiendo, o, para ser más exactos, participando en una auténtica lucha entre el Bien y el Mal. ¿De qué lado estamos? ¿Con Dios o con Satanás?

No cabe duda de que el influyente cristiano, Charlie Kirk, líder de la formación Make America Great Again (MAGA), no era del agrado de la izquierda progre woke, muy entretenida estos días canonizando a la banda terrorista Hamás, auténticos dictadores de los palestinos a quienes dicen defender. Y, ya de paso, hacer pandilla con la ETA para derribar ciclistas e impedir que la Vuelta a España entre en Madrid; y, como fin último, apoyar a Pedro Sánchez en su lucha contra Israel. El yerno de Sabiniano el proxeneta y esposo de la señora que le entregaba el sobre a las prostitutas por sus servicios, dinero del que se lucraron hasta que empezaron a robar directamente de las arcas públicas, estaba medio muerto, pero parece que está resucitando. Es pura reacción de psicópata. Como dice la canción: “No estaba muerto, estaba de parranda”.

Sospechábamos que algo se tramaba en La Mareta este verano, pero columbrábamos que sería exclusivamente referente al target del cambio climático, tomando como base los mantras de “el agua mata”, “el calor mata” y “el fuego mata”. Pero estaban urdiendo, una vez más, la manipulación de la guerra en su beneficio. La izquierda siempre lo hace; son auténticos expertos. Y fieles a sus intereses, solo les importan los muertos de un bando. En este caso, a los israelíes y judíos que les den. Lo peor de todo es que al pueblo, nada entrenado a pensar por sí mismo, lo manejan emocionalmente como nadie. Nuestra consigna desde siempre es la “solidaridad con las víctimas civiles de ambos bandos”. ¿Es tan difícil entender esta máxima que debe brotar del corazón y mantenerse fuera del rebaño de manipulados?

No podemos esperar de ellos una lágrima por Charlie Kirk, ni una oración, ni siquiera una buena palabra sin un pero detrás. Su defensa del bien y lo justo lo llevaron a la muerte. El asesino, impulsado por el mismísimo diablo, acechaba esperando el momento de asestar un tiro certero al cuello de Charlie Kirk mientras hablaba a una nutrida concurrencia de jóvenes en la Universidad del Valle de Utah.

Es cierto que en estos momentos muchas personas están muriendo a causa del hambre, las enfermedades, las guerras y mil injusticias más, sin olvidarnos de los millones de bebés en gestación que reciben la puntilla en las camillas de los abortorios, sin que nadie los defienda ni escriba un obituario. Por no hablar de los mayores que fallecen a través del suicidio asistido o la eutanasia.

Es verdad que está habiendo demasiadas muertes injustificadas e injustificables y por todas ellas debemos compadecernos. Pero el asesinato de Charlie Kirk no significa una muerte más; representa un símbolo y una cosmovisión alternativa al impuesto y asfixiante universo woke, que ha permeado no solo en las sociedades del bienestar, sino en los países en vías de desarrollo, a través de la corrupta ONU. El “wokismo” es la síntesis de la Cultura de la muerte, que incluye la ideología de género con todos sus flecos del modelo “queer-foucaultiano”, esto es, promiscuidad, perversión de menores, LGTBI, cultura de lo feo, tergiversación de la historia, falso multiculturalismo, persecución a la raza blanca y su condena, odio a la cultura occidental, antipatriotismo, sustitución de la familia tradicional por otros tipos de uniones, además de la eliminación de la religión cristiana, entre otros.

Charlie Kirk, como buen patriota y practicante evangélico, igual que su bellísima esposa Erika, luchaba contra el adoctrinamiento en antivalores implementados en las últimas décadas. Representaba todo lo que odian los del lado de la maldad: amor, belleza, felicidad, familia. Esta es la auténtica causa de su muerte.

Se ha asesinado a una persona, pero lo que se pretende es dinamitar lo que él representa: los valores de siempre que han conformado al ser humano desde las oscuras etapas de barbarie. Hoy le tocó a Kirk, pero mañana puede ser cualquier otro. No olvidemos que Satanás no es una figura folclórica o algo pasado de moda. Si te chirría el nombre por asociarlo a la religión, cambia el término por “entidades del lado oscuro”. Él o ellos dirigen los acontecimientos y están detrás de todos los sicarios, terroristas y asesinos del mundo; del Mal en general. Pero también de quienes apoyan su dinámica y siguen a pies juntillas su buenismo engañoso. El ser humano siempre tiene la última palabra.

*Psicóloga, periodista y escritora