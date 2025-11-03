Pedro Sánchez pretende legalizar su sistema de “corrupción prémium” y perpetuarse en el poder

Continuamos con el tema de Pedro Sánchez, su mujer Begoña, su hermano David, su suegro Sabiniano el proxeneta, su Fiscal Álvaro García Ortiz, su Secretario de Organización Santos Celdrán en la cárcel, sus Ábalos, Koldos y demás tropa, sus prostíbulos, sus sobres en negro, sus secretos con Marruecos, Venezuela y China, sus viajes a Dominicana, y muchos otros extremos como la inacción en la riada de Valencia, los incendios de este verano en toda España, los apagones, la destrucción de los campos agrícolas para instalar los paneles de los pelotazos, y lo que te rondaré morena. Porque esto continúa, y como no lo juzguen en Estados Unidos cuando finalice la investigación de la trama narcoterrorista de Venezuela, que, según fuentes expertas, involucraría a varios miembros del gobierno de España, el del Falcon se va de rositas a disfrutar lo robado tras dejar el país hecho una ruina. Si es que se va, porque todo apunta a que su interés es seguir desgobernando incluso después de muerto.

Y por si la sinrazón no fuera suficiente, para mayor refuerzo aparece el embaucador Pablo Iglesias, el hijo del terrorista del FRAP que se querelló contra una diputada por haberle llamado terrorista con el resultado de ser condenado en costas.

Pablo Iglesias irrumpe ofreciéndole al PSOE una estrategia para reventar a la derecha, a base de purgar jueces y otras triquiñuelas fuera de la ley, como siempre. Que no se preocupe el comunista de Vallecas, ahora marqués de Galapagar, o más exactamente de La Navata; la derecha es experta en reventarse sola, por su inacción, sus complejos, el qué dirán y ser demasiado benévolo con el enemigo para no salirse del marco de la moderación, además de tener unas ideas demasiado afines a las que defiende la izquierda, léase género, aborto, inmigración, menas y otras normativas distópicas, y el agravante de tener entre sus portavoces a defensoras de Kamala Harris. ¿Cómo es posible que un partido con pretensión de gobernar tenga portavoces tan progres? ¿O es que hablar de los valores de la derecha es cosa del pasado, y debemos hablar de valores socialdemócratas? Es importante aclarar conceptos.

Por otro lado, el PSOE se ha especializado en la corrupción prémium y otras técnicas extremas, y están a la par con los comunistas desalmados y cafres de todos los tiempos. No necesitan lecciones; más bien están capacitados para darlas. La izquierda lleva de serie el gen de la Maldad absoluta, y no nos cansaremos de repetirlo. Es totalitaria y como no admite la democracia ni la alternancia política, están acostumbrados a robar elecciones.

Muchos tememos que la derecha gane los próximos comicios, porque la izquierda no se resignará y organizará algaradas violentas en las calles, con quema de contenedores, destrucción de escaparates, mobiliario público y todo tipo de agresiones. El equipo de la ceja –recordemos que se llama así por las cejas de Zapatero– compuesto por los titiriteros que chuparon del bote durante el franquismo, y los actuales que viven de las subvenciones, más todos los de las flotillas y demás ociosos y disruptores sociales saldrán a la calle en tropel “porque viene la derecha”, y ellos pertenecen a la escoria zurda y distópica aunque se financie con el narcotráfico y el robo a manos llenas.

Para ellos no existe la moral ni la ley. Basta repasar la historia y recordar algunas de las frases de aquellos líderes, como Francisco Largo Caballero, dirigente del PSOE, la UGT y presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República: “Quiero decirles a las derechas que, si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados. Pero, si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”. Publicado en El Liberal, el 20 de enero de 1936. La Razón, 5/10/2021.

¡Y vaya si lo hicieron! Se robaron las elecciones e instauraron el terror que dio lugar al alzamiento nacional. ¡Qué vergüenza de memoria histórica! ¡Qué gente salvaje! ¿Qué hubiese sido de la gran España si estos ganan la guerra? Pero, no nos equivoquemos, aquí están los mismos, reencarnados y llenos de odio acumulado. Los tenemos de vuelta y tras un tiempo jugando a la democracia, con calma aparente, están vomitando las bilis de la maldad que llevan dentro. No esperen nada de Europa los ingenuos creyentes en el globalismo. Europa es uno de nuestros errores, aunque no sea políticamente correcto decirlo. Solo podremos ganarles con buenos planteamientos políticos, honradez, oraciones y algunas balas, si es necesario. Sí, ya sé que el Mal, sustanciado en la Agenda 2030 con todas sus falacias, es global, pero hay que seguir trabajando en lo cercano y vigilando a quienes nos gobiernan y qué leyes traman. Tenemos más poder del que nos imaginamos, pero hay que activarlo. Encogiéndonos de hombros, de brazos cruzados y desesperanzados no se conseguirá nada. Ni siquiera lo mereceríamos. “A Dios rogando y con el mazo dando”.

*Psicóloga, periodista y escritora