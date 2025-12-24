Victor Entrialgo: «El establishment»

La política, la prensa sincronizada y determinados poderes económicos forman un cuerpo místico que llamamos «sistema» y los anglosajones denominan «establishment», expresión mucho más expresiva y certera porque más que a lo estructural alude a lo establecido, a lo que aparenta moverse y en realidad está prácticamente inmóvil y unido por fuertes lazos de dependencia.

Entre ellos están analistas políticos, sondólogos a sueldo y esos que ahora llaman expertos en comunicación política que pronostican un día una cosa y al día siguiente la contraria, no como opinión o deseo legítimos, sino como dogma.

Gente que lleva 30 años equivocándose con su “ya lo decía yo”, gente cuya personalidad no les permite equivocarse y girar su opinión como fruto de una reflexión o evolución lógica, sino corrigiendo sobre la marcha por lealtad pagada o simple y freudianamente porque no se permiten a sí mismos equivocarse por un imperativo de competitividad narcisista.

Así que ahora que vamos terminando el año, cuando usted escuche la expresión ¿Me explico? póngase alerta porque puede ser tan peligroso como cuando escuchamos a alguien decir «en mi humilde opinión» porque ésta no suele ser humilde y aquella no cuestiona en realidad la capacidad para explicarse de quien la profiere sino la de los demás para entender.

Y así llegamos hasta el climax ridículo de políticos haciendo ahora, lo último, anuncios y publicidad en televisión pretendidamente naturales y simpáticos cuando en realidad dan vergüenza ajena, no por carecer del gracejo de la profesión sino porque los políticos hacen ahora de todo menos lo que tienen que hacer, y “en mi humilde opinión”, con un evidente desprecio y desconsideración hacia el soberano, payasadas inventadas por un listo de la comunicación, eso que llaman comunicación política que cobra también de nuestro sistema de nuestro establishment. «¿Me explico?»