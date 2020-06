«Yo soy policía patriótica»

Estaba trabajando como cualquier día junto a mi compañero, ambos de uniforme, ese que tanto me costó conseguir, cuando escuchamos por la radio que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había dicho una frase, que hizo que mi compañero y yo nos miráramos para ver si habíamos escuchado bien lo que habían dicho.

Y por nuestras caras, en seguida entendimos que lo habíamos escuchado bien.

Según dijeron en la radio y posteriormente pude ver en internet, Pedro Sánchez para defender al ministro de Interior, dijo que Fernando Grande-Marlaska, estaba destapando a la policía patriótica y por eso le atacan.

Quiero entender que no se ha parado a pensar en sus palabras, porque yo no concibo una policía que no sea patriótica.

Si nos vamos al diccionario, podemos leer que la definición del adjetivo patriótica es: Del patriota, del patriotismo, o relacionado con ellos. Y si buscamos la definición de patriota pone: Que ama profundamente la patria propia y trabaja y se arriesga por esta.

Entonces, ¿Pedro Sánchez quiere decir que el ministro del Interior está destapando a la policía que arriesga su vida por su patria? ¿Eso es malo?, porque yo pensaba que era la mejor manera de definir a un policía, un guardia civil, o un militar, por ejemplo.

“No concibo un policía que no ame a su patria”

¿Va a destapar a los cientos de policías y guardias civiles que murieron entregando su vida de forma patriótica por defender los derechos y libertades de todos los españoles?

¿A todos aquellos agentes que sabiendo la situación que vivía España en los años de plomo, decidieron ser policías y guardias civiles, muriendo cientos de ellos por las bombas y las balas de ETA?

¿A los que murieron en acto de servicio o con motivo de él?

¿A los que encontrándose libre de servicio decidieron actuar arriesgando sus vidas?

¿A los que sin los medios necesarios se enfrentan diariamente con la peor delincuencia?

Porque para mi eso es ser policía patriótica, y por tanto yo lo soy.

Pensaba que, por llevar nuestro uniforme y amar a nuestro país, por el cual daríamos la vida, nos ponía sólo en el punto de mira de los asesinos y los delincuentes.

Un policía patriótico