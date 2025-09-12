  • ESP
Centro Juvenil Pipo Velasco (C. Avena, 7, Madrid)

‘Salvar el País’: Madrid acoge un encuentro de reflexión y compromiso en defensa de España

Este viernes 12 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas: Por España, por el futuro, por tu futuro”

&#039;Salvar el País&#039;
'Salvar el País'. PD
Este viernes 12 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas, el Centro Juvenil Pipo Velasco (C. Avena, 7, Madrid) será el escenario del encuentro “Salvar el País”, una cita de gran relevancia cívica y social que busca unir voces, ideas y voluntades en defensa de la nación española.

Bajo el lema “Por España, por el futuro, por tu futuro”, esta iniciativa nace con el propósito de ofrecer un espacio de diálogo en el que se reafirmen los valores que fortalecen la sociedad, se expongan reflexiones sobre los retos actuales y se transmitan propuestas de esperanza para el porvenir de España.

Una mesa con temáticas de máxima actualidad

El evento contará con la participación de destacados referentes del ámbito político, periodístico y social, quienes abordarán cuestiones cruciales para el presente y futuro del país:

  • Gonzalo de Oro (presidente de Vox Barcelona ciudad) centrará su intervención en la inseguridad en España, con especial atención a la situación en Barcelona.
  • Josué Cárdenas (Periodista Digital) ofrecerá un análisis crítico sobre el estado del periodismo actual y los desafíos a los que se enfrentan los medios en su labor de informar con rigor y libertad.
  • David Muñoz (presidente del Diario de España) abordará también el tema del periodismo contemporáneo, poniendo el foco en la importancia de la independencia informativa y la responsabilidad social de la prensa.
  • Jesús Vega, creador de contenido y activista político, reflexionará sobre ideología y censura en redes sociales, un asunto clave para comprender el impacto de las plataformas digitales en la opinión pública.
  • Alberto Vidal, concejal e historiador en Castellón de la Plana, expondrá su visión sobre la familia y la juventud como pilares fundamentales de la sociedad española.
  • Manuel Acosta, diputado en el Parlamento de Cataluña, abordará la cuestión de la educación y el adoctrinamiento, un debate crucial para el futuro de las nuevas generaciones.

A estos ponentes se sumarán otros invitados de relevancia nacional que se confirmarán en los próximos días, enriqueciendo aún más el nivel del encuentro.

Un foro para la unidad y la acción

“Salvar el País” no es únicamente un acto de debate, sino un altavoz de compromisoJuvenil. El objetivo central es movilizar conciencias y voluntades en torno a los grandes desafíos que afronta España, consolidando un mensaje de unidad y esperanza frente a la incertidumbre del presente.

