Kast, Chile y los sambenitos

Al ver los titulares de muchos periódicos sobre el ganador de las elecciones en Chile, veo que ponen que ha ganado el candidato de extrema derecha, Kast.

Y como pienso que este partido no se llamará así, he procurado ver su nombre, y he descubierto que se llama Partido Republicano.

¿Por qué muchos periodistas presumen de imparcialidad, pero luego se dedican a colocar sambenitos, como el de extrema derecha?

Malo que lo hagan periodistas de empresas privadas, pero es peor aún que lo hagan periodistas de la que pagamos todos, como es RTVE.

Y esto es frecuente, como cuando sucedió el asesinato de Charlie Kirk, que oí en Radio 5 calificarle de extremista de derechas o ultrarreligioso, cuando lo suyo habría sido decir conservador, o del Partido Republicano.

Pero tal vez a estos periodistas les salga el tiro por la culata, porque con esa forma de actuar, están “poniendo de moda” que se vote a la extrema derecha, que, según su terminología, es lo que se lleva ahora en muchos países.