España, país rico con ciudadanos pobres: el siguiente paso necesario

Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno de España

Señor Presidente,

Permítame comenzar esta carta abierta con un reconocimiento claro y explícito: su labor al frente del Gobierno de España ha sido, en términos macroeconómicos, excelente.

Los datos son incuestionables.

Durante 2024, España batió todos los récords históricos de exportaciones, superando los 422.000 millones de euros, consolidándose como una economía abierta, competitiva y cada vez más internacionalizada.

Asimismo, nuestro país alcanzó cifras históricas en turismo, rozando los 100 millones de visitantes internacionales, que generaron más de 120.000 millones de euros en ingresos, convirtiendo al turismo no solo en un motor de crecimiento, sino en un auténtico pilar de estabilidad económica.

Como consecuencia directa de esta fortaleza, el PIB español en 2024 creció un 3,2%, más del doble de lo inicialmente previsto (1,4%), situando a España como una de las economías que más crece de toda la Unión Europea.

Y todo apunta a que en 2025 el crecimiento volverá a superar el 3%, confirmando una senda sólida y sostenida.

Estos logros no son casuales. Son el resultado de decisiones políticas, estabilidad institucional y una gestión que ha sabido navegar un contexto internacional extraordinariamente complejo.

Ahora bien, señor Presidente, aquí reside el gran desafío pendiente.

País rico, ciudadanos pobres

España ha conseguido algo que muchos países europeos no han logrado: crecer con fuerza, recaudar más que nunca y generar riqueza.

Sin embargo, esa riqueza no está llegando al español de a pie.

Nos encontramos ante una situación profundamente preocupante y socialmente insostenible:

un país cada vez más rico con ciudadanos cada vez más pobres.

Salarios insuficientes, pérdida de poder adquisitivo, jóvenes sin expectativas reales de progreso y trabajadores que, aun teniendo empleo, no llegan a fin de mes.

Esta realidad no es propia de una economía avanzada del siglo XXI. Es una anomalía que recuerda a modelos tercermundistas, y debe corregirse.

La solución: duplicar el Salario Mínimo Interprofesional

España tiene margen económico suficiente para dar un paso valiente, histórico y transformador:

duplicar el Salario Mínimo Interprofesional.

No se trata de una ocurrencia ideológica, sino de una decisión económica estratégica:

Aumenta el consumo interno

Reduce la desigualdad

Mejora la recaudación fiscal

Disminuye la dependencia de ayudas públicas

Refuerza la cohesión social

Estados Unidos aplicó políticas similares en momentos clave de su historia reciente, y funcionaron. Ocurrió en 1914 y la información completa puede encontrarla en www.partidosenior.es

Una economía fuerte no se debilita por pagar salarios dignos; al contrario, se fortalece.

El siguiente liderazgo

Señor Presidente, usted ya ha demostrado que sabe hacer crecer el país.

Ahora tiene la oportunidad de pasar a la historia no solo como el presidente que impulsó el crecimiento, sino como el que consiguió que ese crecimiento llegara a todos los hogares españoles.

España no necesita solo cifras récord.

Necesita prosperidad compartida.

Con respeto institucional, pero con la urgencia que el momento exige, le animamos a dar ese paso.

Atentamente,

Dr. Alfredo Belzuzarri Alvarez

Presidente del PARTIDO SENIOR. Av. Tomas Pascual 45. 29679 Benahavis. Tel/WhatsApp +34 6764803232. [email protected]