Llamado a la calma y a una transición ordenada para Venezuela

Desde ADI Alianza Democrática Internacional – Movimiento Humanitario nos dirigimos a la comunidad internacional y al pueblo venezolano ante los recientes acontecimientos de alto impacto internacional relacionados con la situación política de Venezuela.

Tras años de autoritarismo, represión y una profunda crisis humanitaria, estos hechos representan un momento relevante que refuerza el principio de que la impunidad no es sostenible y que la justicia internacional es un pilar fundamental para la defensa de los derechos humanos.

Desde ADI hacemos un llamado firme a la calma, la serenidad y la unidad del pueblo venezolano.

Este es un momento en el que debe prevalecer la prudencia, el respeto a los procesos legales y la espera responsable de los pasos que se definan en el marco del derecho internacional.

La prioridad debe ser garantizar una transición democrática, pacífica y ordenada, que evite el caos, proteja a la población civil y siente las bases para la reconstrucción institucional, social y económica del país.

ADI reafirma su compromiso de seguir acompañando al pueblo venezolano, apoyando a las víctimas y trabajando junto a la comunidad internacional para que Venezuela recupere la democracia, el Estado de Derecho y la paz.

El pueblo venezolano no está solo.

La esperanza avanza con firmeza cuando se actúa con responsabilidad.

Roxana Moreno

Rasimni Moyeton

Presidenta

