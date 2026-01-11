La Audiencia Nacional aprieta el nudo en torno al pescuezo de Zapatero y complica el horizonte del expresidente socialista por sus vínculos con Maduro

Un caradura que se ha hecho multimillonario avalando la tortura y poniendo cara de ‘yo no he sido‘.

Durante años, la política española ha debatido si José Luis Rodríguez Zapatero es un idealista ingenuo o un cómplice del chavismo.

Ahora, este dilema no sólo se ha resuleto sino que ha saltado de las mesas de debate a la Audiencia Nacional, donde el juez Antonio Piña ha decidido abrir diligencias previas por su supuesta colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro.

Este movimiento no equivale a una imputación formal, pero representa una transformación significativa: se pasa del ámbito de la crítica política a un terreno judicial donde aparecen términos como narcotráfico, blanqueo de capitales y organización criminal, todo ello a raíz de la querella presentada por Hazte Oír.

Este desarrollo ocurre en un nuevo escenario tras la captura de Maduro por Estados Unidos, lo que ha reconfigurado el mapa internacional y ha reavivado viejas suspicacias sobre las conexiones españolas con el chavismo.

Qué ha hecho exactamente la Audiencia Nacional

El magistrado Antonio Piña, que preside el Juzgado Central de Instrucción nº 6, ha decidido iniciar diligencias previas debido a la querella presentada por Hazte Oír contra Zapatero. En su resolución, el juez indica que los hechos descritos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, aunque aclara que aún no se han determinado ni su naturaleza ni sus circunstancias.

Por ahora, este paso es meramente preliminar:

Se abren diligencias de investigación, no se inicia un procesamiento.

Se solicita un informe a la Fiscalía para que evalúe si la Audiencia Nacional tiene competencias en este caso.

para que evalúe si la Audiencia Nacional tiene competencias en este caso. No se han aceptado las medidas cautelares solicitadas por Hazte Oír, como la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar España.

En resumen, aunque la situación se torna complicada, todavía no está en un punto crítico. Sin embargo, el simple hecho de que un juez central admita esta querella y active el proceso judicial complica notablemente la situación pública y política del expresidente socialista.

La querella de Hazte Oír: de la acusación moral al terreno penal

La asociación Hazte Oír ha llevado al ámbito judicial lo que durante años se discutió en columnas y manifestaciones: que Zapatero no solo validó políticamente al chavismo, sino que también habría colaborado con una estructura criminal vinculada al narcotráfico internacional.

En su escrito, esta organización le atribuye participación o colaboración en:

Tráfico de drogas llevado a cabo por grupos organizados con repercusiones en España.

llevado a cabo por grupos organizados con repercusiones en España. Blanqueo de capitales , afectando seriamente a la economía nacional.

, afectando seriamente a la economía nacional. Pertenencia a organización criminal o colaboración necesaria con ella.

La querella sostiene que el papel desempeñado por Zapatero como mediador, observador electoral y defensor internacional de Maduro habría servido para:

Fortalecer la capacidad operativa del régimen.

del régimen. Proporcionarle una cobertura exterior en momentos críticos.

en momentos críticos. Contribuir a su permanencia, a pesar de las acusaciones acumuladas en Estados Unidos contra los líderes chavistas por narcoterrorismo y corrupción.

Además, Hazte Oír señala que las acciones del expresidente coinciden temporalmente con un aumento considerable en su patrimonio y el de su familia. Por ello, solicitan investigar sus estructuras empresariales, incluyendo la sociedad Whathefav, asociada a sus hijas y considerada como posible herramienta para blanquear dinero.

La organización también demanda:

Una investigación patrimonial exhaustiva llevada a cabo por la UDEF .

. Informes sobre su vida laboral proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social .

. Un análisis de operaciones sospechosas realizado por el SEPBLAC.

El paso dado por el juez Piña no valida estas acusaciones; sin embargo, sí considera que son lo suficientemente serias como para permitir que Fiscalía evalúe si hay base suficiente para una acción penal.

El papel del juez Antonio Piña y la dimensión política

La figura del juez Antonio Piña se ha convertido en central en todo este entramado. Su decisión de admitir a trámite la querella y abrir diligencias previas ha sido interpretada como:

Un acto prudente desde el punto procesal: investigar antes de descartar cualquier opción.

Un mensaje claro: los vínculos con regímenes señalados por narcotráfico y corrupción no son solo cuestiones superficiales; pueden tener implicaciones penales.

Esta resolución ha reactivado frentes políticos:

El Gobierno, representado por el ministro de Justicia, calificó como “disparatada” esta querella y encuadró el asunto dentro del “ciclo del bulo” contra Zapatero , acusando a Hazte Oír de ideología persecutoria.

, acusando a Hazte Oír de ideología persecutoria. Desde las filas del PP, varios líderes han afirmado que ahora será “más fácil” para el expresidente explicar sus vínculos y “negocios” con Venezuela “voluntariamente” antes que ante un juez.

Por ahora, el instructor se mantiene centrado en aspectos técnico-jurídicos: escuchar a Fiscalía, delimitar competencias y decidir si procede avanzar hacia una investigación formal con citación a Zapatero como investigado. Sin embargo, ya está claro que el impacto político es innegable.

Los viajes a Venezuela y el ‘incremento patrimonial’

Uno de los aspectos más delicados del caso radica en cómo se entrelazan los viajes a Caracas con la evolución patrimonial del ex presidente tras dejar su cargo en la Moncloa.

Diversas informaciones han destacado que:

Zapatero realizó numerosos viajes a Venezuela , especialmente desde 2016, participando en misiones tanto mediadoras como observadoras electorales.

, especialmente desde 2016, participando en misiones tanto mediadoras como observadoras electorales. Sus contactos incluyeron reuniones directas con Nicolás Maduro así como con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez durante procesos electorales cruciales.

así como con los hermanos durante procesos electorales cruciales. La querella apunta a un “crecimiento económico significativo” dentro de su entorno familiar coincidiendo con su papel como interlocutor privilegiado del régimen venezolano.

En este sentido, el juez abre posibilidades para analizar:

Declaraciones patrimoniales antes y después de su salida del Gobierno.

Estructuras empresariales y movimientos financieros.

Posibles conexiones entre contratos o gestiones realizadas en Venezuela y negocios privados relacionados.

Este es un terreno espinoso: trazar límites entre gestión política internacional legítima y participación en tramas económicas oscuras suele resultar complicado. Pero precisamente ahí es donde opera con mayor seguridad la Audiencia Nacional.

El factor Carvajal: cuando “El Pollo” puede empezar a piar

En este contexto resurge una figura conocida: Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe del servicio secreto chavista. Actualmente detenido en España y reclamado por Estados Unidos debido al narcotráfico y su colaboración con las FARC, Carvajal ha sido durante años una bomba informativa potencial:

Posee información sobre lo más profundo del aparato chavista; desde sus vínculos hasta los canales financieros utilizados por altos dirigentes venezolanos.

Ha insinuado conocer detalles sobre conexiones entre dirigentes españoles con el chavismo. Entre ellos figuran personalidades vinculadas al antiguo liderazgo de Podemos, como son Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, mencionados frecuentemente debido a sus relaciones ideológicas y económicas con Caracas.

Que «El Pollo» esté cerca de ofrecer información sobre Zapatero no es simplemente una metáfora política. Con Maduro bajo arresto e intereses estadounidenses dispuestos a ofrecer acuerdos mediante colaboración, Carvajal podría convertirse en un testigo clave para reconstruir:

Pagos realizados, intermediaciones o favores otorgados por parte del régimen.

El papel desempeñado por mediadores extranjeros en operaciones concretas.

La verdadera naturaleza detrás de las “misiones diplomáticas” presentadas como esfuerzos humanitarios o democráticos.

Una declaración detallada por parte de Carvajal —ya sea en Washington o Madrid mediante comisiones rogatorias— podría aportar sustento concreto a sospechas hasta ahora consideradas meramente narrativas políticas.

La herida venezolana en la política española

El “caso Zapatero–Maduro” no puede entenderse sin considerar cómo Venezuela ha influido profundamente en la política española durante los últimos diez años.

Se pueden identificar al menos tres capas superpuestas:

La batalla ideológica: donde se debate si el chavismo representa un modelo admirado o una advertencia sobre qué evitar.

La conexión económica: contratos, asesorías e ingresos supuestamente relacionados con el régimen venezolano han salpicado diversos sectores dentro de la izquierda española.

La legitimación política: misiones destinadas a observar elecciones o mediar han permitido al chavismo ganar tiempo frente crisis sucesivas.

Zapatero ocupó una posición central dentro de esta última capa. Para sus defensores es visto como un mediador necesario; mientras tanto sus detractores lo retratan como un profesional dedicado al “blanqueo” tanto político como económico frente al régimen venezolano primero y narcodictadura después.

La novedad actual radica en que, tras detenerse Maduro y activar la Audiencia Nacional este asunto, estas narrativas comienzan a cruzarse con posibles responsabilidades penales además del escrutinio minucioso sobre patrimonio e interacciones. La antigua división entre “política exterior” e “interna” comienza difuminarse: lo realizado o dejado hacer en Caracas puede tener consecuencias muy concretas aquí mismo.

Lo que puede venir: escenarios abiertos

En las semanas venideras habrá varios movimientos clave para evaluar hasta qué punto se cierra el cerco:

El informe elaborado por Fiscalía respecto a las competencias pertinentes para investigar este caso.

La decisión del juez Piña sobre si procede abrir una investigación formal citando a Zapatero como investigado.

La posible cooperación estadounidense mediante alguna comisión rogatoria; especialmente relevante si surgen referencias sobre interlocutores españoles durante los procesos contra Maduro o Carvajal.

Si finalmente avanza esta causa podría derivar hacia:

Un macroprocedimiento relacionado con temas tan graves como narcotráfico, blanqueo e implicaciones internacionales hacia apoyo al chavismo.

Un notable desgaste para el PSOE; obligado así defender públicamente a su expresidente dentro ya no solo del ámbito político sino también penal.

Un nuevo episodio dentro del conflicto cultural y jurídico entre organizaciones como Hazte Oír frente al espacio progresista; donde cada parte lanzará acusaciones cruzadas sobre “persecución” versus “impunidad”.

Si ocurre lo contrario —y Fiscalía desinfla esta querella mientras archiva todo— quedará igualmente presente otro tipo mensaje: uno sobre un expresidente cuya diplomacia paralela hacia Maduro ahora será examinada bajo las luces más críticas posibles dentro del sistema judicial español.

Curiosidades y detalles que explican el contexto

