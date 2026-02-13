Sonrisa

EL MOSTRADOR COMO ESPEJO

Cuando la educación se pierde, se rompe la trama invisible que nos sostiene

EL MOSTRADOR COMO ESPEJO
Gente. PD
Archivado en: Cartas al Director

Más información

David Alandete, Pedro Vallín

David Alandete hunde a Pedro Vallín, que se suma a Sánchez en el ataque a Iker Jiménez: "Das mucha grima"

Trabajo de cara al público. Mi oficio es atender, pero en realidad observo.

El mostrador es un espejo donde desfilan todas las formas de estar en España: la sonrisa que ilumina la mañana como un sol inesperado, la mueca que oscurece el instante, la mano que agradece y el dedo que exige, la mirada que comprende y la que atraviesa como si uno fuera aire.

Veo bondad y veo aspereza. Veo educación que suaviza los pasos y descortesía que los enmaraña.

Un “por favor” puede abrir puertas que ninguna llave alcanza; un “gracias” puede sostener horas de cansancio.

Las sonrisas que llegan sin pedir nada tienen la fuerza de la luz en medio de la rutina, y cuando desaparecen, todo se vuelve más pesado, más árido.

La crispación se ha vuelto atmósfera, un veneno que se filtra en conversaciones, colas y silencios.

Las prisas muerden, la impaciencia hiere y la piel se vuelve frágil.

Cuando la educación se pierde, se rompe la trama invisible que nos sostiene.

El respeto y la gratitud no son formalismos; son inteligencia y valentía.

Sin ellos, España se endurece, se aísla y olvida su propia humanidad, y lo que queda no es más que eco de sí misma.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PINTURA ARTISTICA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]