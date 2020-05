Así gobierna Sánchez: culpa al PP de sus pactos repugnantes con Otegi y de los chantajes del golpista Junqueras

Le está quedando un Gobierno realmente ‘bonito’ a Pedro Sánchez.

Entre las peleas que tiene con su propio socio, Unidas Podemos; las negociaciones a espaldas de sus propios ministros con EH Bildu y los chantajes continuos desde la prisión de Lledoners del golpista Oriol Junqueras, al presidente del Gobierno le empieza a faltar el aire.

Pero, como bien señala este 23 de mayo de 2020 el columnista Luis Ventoso desde las páginas de ABC, la culpa de todo la tiene el Partido Popular, viejo y manido mantra del PSOE para desviar la atención de sus propias chapucerías administrativas. Eso sí, primero siempre tira de la táctica de enrollarse más de la cuenta cuando las preguntas que le hacen al presidente o a su portavoz son de un sí o un no:

La claridad es una de las cortesías de la inteligencia y las respuestas cortas y articuladas indican que una persona u organización funcionan bien y con orden. Por eso me parece revelador que nuestro presidente, sus ministros y el Doc Simón, ya contagiado de la jerga evasiva imperante, sean incapaces de contestar a preguntas concretísimas con respuestas concisas, veraces y comprensibles.

Lola Flores, que murió hace 25 años, era una fuerza de la naturaleza. Es ya tópica la valoración que hizo de ella un crítico neoyorquino: «No canta, no baila. Pero no se la pierdan». Recuerdo a La Faraona interpretando su gran clásico, «Cómo me las maravillaría yo», repitiendo una y otra vez esa frase que nada dice con espasmódicos movimientos de cabeza. Cada vez que veo una rueda de prensa de nuestra ministra portavoz me asalta aquella estampa. Ayer la cronometré. Le preguntaron algo muy sencillo: «¿Cree que el Gobierno tendrá apoyos para una sexta prórroga del estado de alarma?». Se extendió con un rollazo de cuatro minutos y, por supuesto, no contestó. Los españoles nos maravillamos ante lo que vemos en La Moncloa.