«Los socialistas somos gente muy de fiar»: Así prometió Carmen Calvo a Susanna Griso que nunca pactarían con Bildu

Pedro Sánchez no fue el único socialista que mintió a los españoles al prometer que nunca se negociaría o pactaría con Bildu.

La vicepresidenta Carmen Calvo también negó toda opción de negociar con la izquierda abertzale.

“Mire, nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros, esas son líneas rojas”, mintió la representante del PSOE a la presentadora del Programa ‘Espejo Público’, Susanna Griso, el 27 de mayo de 2019.

Justamente un año después, las falsas promesas de Calvo y Sánchez quedan desmontadas. El PSOE, junto a Podemos, firmaron un pacto con Bildu que les compromete a derogar “integralmente” la reforma laboral del PP, a cambio de contar con el apoyo de los vascos en la próxima votación de la prórroga del estado de alarma.

Sin embargo, las declaraciones de Carmen Calvo dejan en evidencia otros ‘bulos’ que ha defendido el PSOE ante sus votantes.

“Los socialistas somos gente muy de fiar, todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que no pasamos«, afirmó Carmen Calvo. Una afirmación que ya quedó demostrada que es totalmente falsa.

Unas desafortunadas declaraciones que terminó con un demoledor: “nosotros somos un partido que haremos cosas con coherencia. Nos obliga la coherencia y la lógica de lo que hacemos”.

Sánchez también mintió

Pedro Sánchez está dispuesto, a lo que sea, para permanecer en Moncloa.

Traicionar sus principios no supone un problema. Así lo demostró formando un Gobierno con quienes “no le dejarían dormir tranquilo” y con sus negociaciones con Euskal Herria Bildu para garantizar seguir disfrutando de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma.

Desde el Partido Popular realizaron un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Los actuales acuerdos con Bildu, pese a negar dicha opción por años, deterioran aún más la imagen de un Pedro Sánchez que protagonizó la nefasta gestión sanitaria del Gobierno ante el COVID-19 y que ordenó desde Ferraz prohibir las señales de luto o duelo a sus alcaldes.

En este sentido, Pablo Casado le dedicó un ‘tweet’ donde afirmó:

“Sánchez negocia el estado de alarma con los proetarras que ayer atacaron la casa de su candidata en País Vasco. Y lo hace a cambio de derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias. España no merece este presidente”.