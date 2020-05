Twitter ‘resucita’ imágenes de horror y muerte para responder a Otegi por presumir de apoyo a la clase trabajadora

No solo es un desmemoriado de campeonato, sino que además ha demostrado tener un desahogo a prueba de balas (y nunca mejor dicho).

Arnaldo Otegi, cara visible de EH Bildu, aunque judicialmente sigue inhabilitado para ejercer cargo alguno, salió todo ufano el 21 de mayo de 2020 a presumir del acuerdo que le había arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez para derogar la reforma laboral de manera íntegra.

Es más, cuando empezaron los remilgos de los socialistas para retocar el acuerdo, Otegi se puso en sus trece y dijo que lo firmado, firmado estaba. Pero por si eso noo resultara suficiente, el bilduetarra alegó que con este acuerdo quedaba demostrado su compromiso con la clase trabajadora para mejorar sus condiciones de vida.

— Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) May 21, 2020

Somos conscientes de la ilusión que ha generado el acuerdo de ayer en la clase trabajadora. No vamos a cejar y vamos a seguir trabajando para que se cumpla el acuerdo en su integridad pic.twitter.com/TMwKDvEHdn

El problema para el de EH Bildu es que detrás de él hay toda una sangrienta hemeroteca que desdice sus palabras sin necesidad de añadirle una sola coma. Basta con ver la ‘obra’ de los suyos para demostrar que en nada se ha preocupado él por la clase trabajadora.

Precisamente, si hay un sitio en España plagado de gente humilde y trabajadora ese es el barrio de Vallecas, donde ETA, en 1995, llevó a cabo uno de sus atentados más mortíferos. Y para prueba, una imagen descarnada:

Y no fueron los únicos mensajes de respuesta en esa línea al representante de EH Bildu:

— Juan Baina 🖤🇪🇸 (@Juan_Baina) May 21, 2020

De vosotros no nos sorprende. Lo que nos sorprende es que el PSOE haya pactado con quienes asesinaron a Fernando Mugica, Enrique Casas, Juan María Jauregui, Fernando Buesa, Ernest Luch, Froilan Elespe, Juan Priede, Isaías Carrasco, Francisco Tomas y Valiente, entre muchos otros.

— Agustina de Aragon (@TinadeAragon_) May 22, 2020

Los hijos de ETA preocupándose por los trabajadores españoles? Pero si nos habéis matado durante décadas…. No nos tome del pelo.

— Historia de la Nación Española (@HistoriaNacion) May 21, 2020

Matásteis a mucha gente, y no, no olvidaremos ni perdonaremos jamás vuestros cobardes asesinatos.

De gente trabajadora habla un inútil que no ha hecho más en su vida que cobrar dinero público y ser miembro de organización terrorista.

— Emiliet ن 🇪🇸🇻🇪 (@emilquo) May 21, 2020

Soy trabajador y me haría ilusión que desde ETA colaboraseis en esclarecer los 300 asesinatos que no se han podido juzgar. También que te inhabilitaran para ejercer cargo público, eso también. La reforma laboral que generó 3 millones de empleos en España, no

— Ber 🖤 🇪🇸 🌍💚 (@bmercadog) May 22, 2020