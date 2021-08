Anián Berto: «Este Gobierno está más allá que para acá'»

Más información

El B.O.E. acaba de publicar la aprobación de la ‘Asociación de Abducidos por los Alienígenas’.

Aquí estaban las razones de Sánchez, se acabaron las especulaciones.

Se veía venir. Pedro Sánchez y su Gobierno no es terrenal, pertenece a otra dimensión. El día 10 de Agosto de 2021 quedará para los anales de la historia. Es un día excepcional para España. Se mascaba desde hace algún tiempo (como dos años) y ya, por fin, el B. O. E. anuncia la buena nueva: ¡Ve la luz, de manera oficial, la ‘Asociación de Abducidos por los Alienígenas’!.

Y desenmascara al supuesto Iván Redondo. Qué por cierto se quería tirar al vacío.

Al mismo tiempo que despeja millones de dudas, en el resto de Europa y España, esta noticia de máximo alcance, provoca un suspiro de tranquilidad interna a trabajadores, empresarios, micro-empresarios, autónomos, emprendedores, parados, busca vidas, jubilados y medio pensionistas.

El Gobierno de Sánchez está ‘más allá que pa’ cá’.

Las cuatro depresiones que padece el país serán afrontadas desde otras perspectivas, encontrarán alternativas e inmediatas resoluciones.

Se acabaron las especulaciones. Ya la pandemia se reducirá a tres o cuatro personas contagiadas, haciendo buenas las palabras del director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de Sánchez, Fernando Simón Soria. La denominación del cargo es más dadivoso que el desempeño de la actividad.

A partir de esta decisiva ‘orden adoptiva’, los Alienígenas aportarán magnetismo y fuerza renovada de otros planetas para desenredar y deshacer el entuerto en Sanidad.

Así, de igual modo, la economía florecerá, la sociedad se convertirá en más justa y cercana, mientras la política (y los políticos) serán comprendidos por los ciudadanos, desaparecerá la corrupción y trabajarán para el pueblo. Una balsa de aceite, jamás conocida en este trozo de planeta. Los Alienígenas dirán.

Sí usted siente algún cosquilleo, su cuerpo flota en el éter o su cerebro siente señales de radiofrecuencia, es probable que sus preocupaciones del día a día no pertenezcan a este globo terráqueo, y es que ha sido abducido por seres extraterrestres. ¡La solución llega ya!. Siempre tendrá una puerta donde pegar, por que otros ‘Abducidos’ le acogerán y atenderán sus inquietudes y necesidades. ¡Vamos bien!.

Esta majestuosa idea y aceptación gubernamental, asimismo, llega con ánimo de apoyo, ayuda y solución a todos los males. En su defecto, siempre quedará el beneficio de la duda y la ilusoria culpabilidad del ‘más allá’, eliminará otras responsabilidades que vengan de sombras andantes y espíritus malignos que puedan neambular por Moncloa. Sobre todo, aquí y ahora, terminan los tejemanejes especulativos, estudios psicológicos y actitudes periodísticas de investigación tergiversadas que señalaban a Pedro Sánchez como el artífice de todos los sufrimientos y pesares de nuestro país. Ahora se entiende lo de Franco. Habrá que ir a Mingorrubio.

De todo ello, se deduce clara y científicamente, que los vaivenes de Pedro Sánchez, como director espiritual del Gobierno, actuó (y sigue) inconscientemente en contra de todo interés público debido a señales del Alienígenas. De otra manera no se entendería aquel ‘abrazo del oso’ con Pablo Iglesias, cuando aseveró, aseguró y repitió que ‘jamás pactaré con los comunistas’, ya que no podría pegar ojos. Su impotencia, y la magia de otras galaxias, le hicieron entregar todo respeto a la verdad, hizo todo lo contrario y equivocó al electorado. ¡Hemos sido engañados!.

Es fácil adivinar que la irradiación de estos mensajes galácticos al Presidente le llevaron a convertir en socios del Gobierno a los enemigos de España, pro-etarras y separatistas. En definitiva, todas y cada una de sus tropelías no tenían razón de ser, aunque él quisiera justificar de estas decisiones a la mentalidad de un ‘gobierno progresista, feminista y Agenda 20-50’. Qué no, imposible digerir, aceptar y permitir tales atropellos sociales, económicos y políticos, sí estas decisiones no vienen de profecías de otro planeta. Un don natural que le alcanzó de lleno a Pedro Sánchez, y que a nadie le hacía sospechar. ¡Algunos son los elegidos, y le tocó al Jefe del Gobierno!. Ya se veía con poderes.

Así que; llega y bienvenido el ‘más allá’ al más acá. Alienígenas intelectuales, politólogos, gestores o administradores de vida, pero que ya cambien el rumbo de nuestros gobernantes y construyan una España lúcida, transparente, luchadora y brillante. Eso sí, esto de la llegada de la ‘Asociación de Abducidos por Alienígenas’, al incorporarse al capítulo de lobby’s, defensores y asociaciones, será un gasto más para las arcas públicas. Ya contará con su partida presupuestaria y, lo mismo, nos sale un pico. Todo sea por la causa: Qué Pedro Sánchez dimita, convoque elecciones o, como mal menor, que siga de vacaciones perenne en Doñana contándole ‘su pelicula a los pajaritos’ del bello parque natural. Ya España no se cree nada y menos del ‘más allá’ del Presidente’ y sus acólitos. Ya es hora que se descubra que Pedro Sánchez ha pactado con los Alienígenas. ¡Con razón!.

Anián Berto

Periodista – escritor