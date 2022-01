“Bailando claqué sobre el filo de la navaja”

Tiene guasa que cuando murió Franco, la mayoría de esta panda de progres “luchadores por la democracia” que hoy están en el poder, o aún no habían nacido, como en el caso del ´marqués de Chepapagar´, o tenían tres años de edad, como en el de J.F.K. Sanchinflas.

Habría que verlos alardear en sus currículos y ´soflamas mitineras´, si a finales de los años 60, con Franco vivito y coleando, hubiesen tenido -como yo sí que tuve a los 15 años- una ficha policial por ´rojo´ en los archivos de la brigada político-social; un grupo especial de la policía franquista que quienes vivieron en aquella época, saben cómo se las gastaban.

Y es que desde que aprendí a atarme los cordones de los zapatos, siempre he sido un rebelde compulsivo, aunque en aquella ocasión no fue por rebeldía, ni ideología, sino por idiota, amén de por esa morbosa atracción que el peligro siempre ha despertado en mí, que me ha llevado, y me sigue llevando a pesar de mi edad, a bailar claqué sobre el filo de la navaja; ahora, desde Periodista Digital.