Viruela del simio. ¿Por qué no se acaban de controlar los brotes?

Han pasado 3 semanas desde la comunicación del primer caso de viruela del simio en España y desde entonces el goteo de los mismos ha continuado de manera inexorable hasta registrarse la cifra de 156 casos en nuestro país. La ministra de Sanidad Carolina Darias, con su ineptitud habitual, se apresuró a decir el día 18 de mayo que la viruela del simio “es un virus, no una enfermedad de transmisión sexual”, para acallar que los casos confirmados en nuestro país tenían relación con una sauna de Madrid y con una fiesta del orgullo gay en Maspalomas, en donde la totalidad de los casos en esos momentos eran varones.

Evidentemente que es un virus, y evidentemente que no es una enfermedad de transmisión sexual, pero que no sea una enfermedad de transmisión sexual no quiere decir que no pudiera transmitirse entre humanos a través de relaciones sexuales sin protección. Como acontece con el virus del SIDA, el VIH, por ejemplo. De hecho, desde la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido UKHSA, país con el mayor número de contagios de Europa con 207 casos, recomiendan la abstinencia sexual durante el proceso, así como el uso de preservativo en las relaciones sexuales hasta después de 8 semanas de haber padecido la enfermedad.

Aunque el riesgo de pandemia es bajo, desde la OMS no lo tienen nada claro y entienden esta situación como de riesgo “moderado”. Y de hecho muchos países, entre ellos el nuestro, empiezan a hacerse con dosis de la vacuna autorizada en la Unión Europea contra la viruela humana Imvanex, de la farmacéutica danesa Bavarian Nordic.

Lo cierto es que con el número tan importante de casos que tenemos en nuestro país, el segundo con más casos en la Unión Europea, y con los excelentes recursos humanos y materiales que disponemos, como son nuestros médicos y científicos del Instituto Carlos III, se echa en falta una actitud más proactiva e incisiva del Ministerio de Sanidad para estudiar y atajar este problema de salud. Desconocemos en qué momento del período de incubación puede aparecer carga viral en secreciones o fluidos como la orina, semen o heces, y por tanto poder contagiar la enfermedad antes de incluso tener síntomas. O si los pacientes, además de lesiones pustulosas en la piel, tienen también lesiones internas en la mucosa rectal, o afectación de la próstata y vesículas seminales, muy frecuentes en otros procesos infecciosos, que produjesen la capacidad de transmitir la enfermedad durante la práctica de relaciones de riesgo. Con el estudio secuenciado de los casos sospechosos y de los confirmados, con el volumen de pacientes que tenemos en nuestro país, podríamos confirmar si por ejemplo un paciente puede transmitir la viruela del simio antes de presentar síntomas o lesiones externas, así como confirmar o excluir la posibilidad de transmisión sexual al presentar virus viable en el semen, en la mucosa rectal, o en heces.

El anuncio de la puesta en marcha de un estudio epidemiológico de este calibre por parte del Ministerio de Sanidad sería una excelente noticia, ya que además de facilitar el control de los brotes y extinción de los mismos de una manera más rápida y efectiva, pondría a nuestro país en el foco mundial de la investigación científica y sanitaria, puesto que, por calidad humana y recursos, nos merecemos.

Pero de momento, desde el Ministerio de Sanidad con la Sra. Darias al frente, no se ha hecho ningún anuncio de un estudio de esta envergadura, ni parece que haya interés en hacerlo, limitándose a seguir las instrucciones que desde la OMS y desde el ECDC reciben, que, aunque son de reconocida efectividad, parece que de momento no están extinguiendo los brotes a la velocidad que a todos nos gustaría.

Dr. Javier Pereira Beceiro

Médico de urgencias Hospitalarias

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Médico especialista en Urología

Postgrado en Publicación y Comunicación Científica por la Universitat de Barcelona