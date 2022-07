La Eutanasia en España: ¿Por razones humanitarias, o económicas?

En marzo de 2021, el Congreso de los Diputados aprobó la ley sobre la Eutanasia, promovida por el PSOE y apoyada por sus socios de legislatura y Ciudadanos, con la oposición de PP y VOX. Dicha ley entró en vigor en España, en junio de 2021.

Me imagino que dicha ley sanchista, conociendo de dónde viene, podemos presumir que será buenista, verde, digital, climática, feminista, binaria, inclusiva, y con perspectiva de género. ¡Vamos, una ley ´progre y guay´!

¿Y qué tiene que ver una ley para la práctica legal de la eutanasia, con una ley progre (verde, digital, climática, feminista, binaria, inclusiva, y con perspectiva de género)?

Pues muy sencillo. A menos viejos, menos pensiones y gastos sanitarios que pagar. O dicho de otra manera: A menos viejos, más dinero libre para presuntamente gastar en chiringuitos ideológicos progres.

¿Piensan que exagero? Veamos de cuánto dinero estamos hablando:

– El 40% del gasto sanitario se lo lleva la tercera edad.

– LA AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española) estimaba que por el efecto de la longevidad, el gasto del Estado en Sanidad ascendería en 2021, a 81.500 millones de euros.

– El presupuesto anual en España, dedicado al pago de pensiones, ronda los 163.000 millones de euros.

Ahora habrá que ver cuántos presuntos recortes, en el apartado sanitario de cuidados paliativos, habrá que hacer para animar a la gente a subirse a ese carro de la muerte llamado eutanasia. Un servicio de la sanidad pública que por primera vez, se presume va a ser rápido, eficaz, y sin listas de espera. ¡Ah! Y sin reclamaciones por parte de los usuarios.

Veamos ahora lo que opina al respecto el doctor Manuel Mejías Estévez, coordinador del grupo de trabajo de CUIDADOS PALIATIVOS DE SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria:

El texto aprobado “no cuenta con la opinión y el consenso de sanitarios, colegios y sociedades científicas, ni con los profesionales que tenemos experiencia en el cuidado al final de la vida”. “La ley de eutanasia pone en tela de juicio la figura del médico: curar y salvaguardar la vida”. “En vez de invertir en cuidados paliativos han optado por la salida fácil con la Ley de eutanasia”. “Estamos hablando de un porcentaje ridículo que lo necesitaría con respecto a un montón de personas que malviven y mueren al año por no tener cuidados paliativos. Su acceso depende del código postal: si vives en un pueblo de la sierra vas a querer morirte con más facilidad que si vives en una capital de primer orden, por falta de recursos paliativos. ¿Por qué no se ha hecho una Ley de cuidados paliativos que garantice que todo el que los necesite los tenga?”. “Si no le ofrecemos todo el abanico de posibilidades que la medicina del siglo XXI tiene a su disposición, entre ellos los cuidados paliativos, en algunos casos estamos dicotomizando la decisión de la persona: o sufres o eutanasia”.

Tras las clarificadoras palabras del doctor Mejías, podemos ver que en esta ley, una vez más, el presunto comité de expertos ha estado presuntamente formado por ´Sanchinflas´ y sus alpargatas.

NOTA: España cuenta con 0,8 equipos de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, una cifra que está por debajo de la media europea. Pero es más barato promover la eutanasia que invertir dinero público en aumentar los equipos de cuidados paliativos, porque eso, a lo que se ve, no es progresista, ni binario, ni verde, ni digital, ni feminista, ni inclusivo.

¡Asco!

Esto comienza a parecerse, inquietantemente, a una película de culto, de 1973, titulada “SOYLENT GREEN, CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE”. Una visión futurista de cómo sería el Mundo en 2022, y de la que me impactó especialmente la parte en la que se muestra como desde el Estado se promociona entre la población las bondades de la eutanasia “de luxe”. Aquí está el tráiler que hay que ver hasta el final para comprender el horror de la historia.