Reencarnacionistas: ¿Hijos de la incultura?

Ø «¡Yace mi niño en la tumba y no estoy a su lado! Oye de nuevo la amada voz del difunto en boca del bebé que ahora tiene en sus brazos: «Soy yo, ¡pero no lo digas!», susurra mirándola a los ojos». VÍCTOR HUGO.

Ø «Antes de la creación del mundo preexistíamos en el ojo de Dios, nosotros criaturas racionales del Verbo de Dios, a causa de lo cual nos remontamos hasta el principio; pues el principio era el Verbo». «Los misterios de la Fe no son para ser divulgados a todos. Es necesario ocultar en un Misterio la Sabiduría hablada». SAN CLEMENTE DE ALEJANDRÍA (150 – 220). Considerado como el primer filósofo cristiano. Fundió la formación humanística helénica (paideia) a la Sabiduría cristiana del Verbo, en una síntesis a la que llamó «gnosis verdadera».

Ø «Como creo en la teoría del Renacimiento, vivo con la esperanza de que, si no en esta vida, en alguna otra podré abrazar con amor a toda la humanidad». MAHATMA GANDHI.

Ø «Aunque puede que no sea un rey en mi vida futura, mucho mejor para mí: Seguiré llevando una vida activa y además no sufriré tanta ingratitud». FEDERICO EL GRANDE, rey de Prusia y paradigma del Despotismo Ilustrado.

Ø «Así, a la luz de la reencarnación, podemos representar a la humanidad como ascendiendo por una inmensa escala, cuya parte inferior emerge del oscuro principio de todas las cosas y cuyo término va a perderse en la Gloria de Dios. No conocemos la longitud de la escala, pero eso no tiene importancia. Lo que importa es comprender que en la hora presente estamos en uno de los peldaños, y que nuestro lugar en la procesión señala exactamente el grado de nuestro desarrollo». IRVING S. COOPER. (Pionero en el campo de la Neurocirugía y en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad del Parkinson).

Ø «El alma del hombre es como el agua. Viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra en un eterno ciclo. Estoy seguro de que he estado aquí, tal como estoy ahora, mil veces antes, y espero regresar otras mil más». GOETHE. Johann Wolfgang von Goethe [1749-1832]. Poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. En palabras de George Eliot fue «el más grande hombre de letras alemán… y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra».

Ø «Después de la muerte todos nuestros pensamientos y representaciones mentales aparecen como un grandioso panorama delante del alma. La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento es tan rica y variada como la vida entre el nacimiento y la muerte». RUDOLF STEINER, [1861-1925] filósofo austriaco, escritor, autor teatral.

Ø «Necesitamos muchas vidas, revestirnos de múltiples cuerpos, nacer y morir y volver a nacer muchas veces para llegar al fin último de la perfección que es el que los dioses nos reservan. Esta ley de vidas sucesivas da la adecuada explicación a todas las desiguales manifestaciones de nuestra existencia». PITÁGORAS. Pitágoras de Samos [580 a.C.- 495 a.C.] Filósofo y matemático griego.

Ø «Léeme, ¡Oh lector!, si en mí encuentras deleite, porque raras veces regresaré de nuevo a este mundo». LEONARDO DA VINCI.

Ø «No es más sorprendente haber nacido dos veces que una sola; en la naturaleza todo es resurrección». VOLTAIRE.

Ø «Estoy seguro de que una nueva vida existe y de que la vida surge de la muerte». SÓCRATES. Frases recogidas por PLATÓN, en su obra “Fedón”, en donde se narra lo acaecido durante los días previos a la muerte de su maestro Sócrates.

Ø «Padre, concede que mi alma, estando en la Luz ya no sea sumergida en la ilusión engañosa de la Tierra. El alma que no regresó pronto a la región celestial de donde fue mandada a la tierra, tiene que pasar por muchas vidas recorriendo el mundo». SINESIO DE CIRENE, OBISPO DE PTOLEMAIDA [370 – 413].

Ø «Podía imaginarme perfectamente que tal vez había vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder; que tenía que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había asignado». CARL JUNG. Carl Gustav Jung [1875-1961]. Médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Se lo relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. Carl Gustav Jung fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina más ampliamente leídos en el siglo XX.

Ø «Qué interesante sería conocer la historia de las experiencias en esta vida de un hombre que se suicidó en su vida anterior; cómo tropieza ahora con las mismas exigencias que se le habían presentado anteriormente, hasta que llega a comprender que debe satisfacerlas. Los hechos de una vida previa encauzan la vida presente». LEON TOLSTÓI [1828-1910].

Ø «Tú que eres joven y te crees olvidado de los dioses, sabe que si te vuelves peor te reunirás con las almas inferiores, y que si te haces mejor te reunirás con las superiores, y que en la sucesión de vidas y muertes te tocará padecer lo que te corresponde a manos de tus iguales. Esta es la justicia del cielo». PLATÓN.

Ø «Mi doctrina es: Vive de tal modo que llegues a desear vivir otra vez, ése es tu deber, ¡porque revivirás de todas maneras!». FRIEDRICH NIETZSCHE.

Ø «Sólo cuando bebáis el río del silencio cantaréis de verdad. Y, cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña es cuando comenzaréis a ascender. Y, cuando la tierra reclame vuestros miembros, es cuando realmente empezaréis a bailar»… «Siete fueron las veces que he nacido y siete las veces que he muerto, y por segunda vez hoy puedo mirarte: guerrero entre guerreros; poeta entre poetas; monarca sobre todos los monarcas y un hombre desnudo entre los amigos, compañeros vagabundos que caminan a la orilla de los caminos». GIBRAN KAHLIL GIBRAN [1883-1931], poeta, pintor, novelista y ensayista libanés.

Ø «Yo no creo en la reencarnación, porque por defender dicha teoría, fui quemado vivo en mi anterior vida». A. GIL-TERRÓN PUCHADES [1954]. Poeta.

La última frase no corresponde a ningún famoso, ni ganas porque eso supondría que ya tendría encima una lápida conmemorativa. Fuera bromas, he buscado frases de personajes célebres que hayan escrito en contra de la teoría de la transmigración de las almas, vulgo reencarnación, y no he encontrado ni una. Hagan ustedes la prueba, ya que hoy en día, con internet, investigar es relativamente fácil.

Sí que he hallado cuatro textos, casi idénticos y copiados hasta la saciedad, que están firmados por personajes muy conocidos en su casa a la hora de comer. Pero frases, máximas profundas que inciten a la reflexión, no he hallado ni una sola, ni tan siquiera de los cuatro “don nadie” que suelen escribir contra la reencarnación. Y es que para ello, hace falta talento e ingenio natural.

Todo lo escrito en patrística, como por ejemplo la obra de Irineo de Lyon, no se basa en ningún momento en la lógica, o la razón, sino que se construye sobre una visión miope, integrista, y sectaria, basada en la literalidad de unos textos que no sabemos quién los escribió materialmente. Es por ello que allí tampoco hallaremos ninguna frase brillante, todo lo más algún exabrupto mediocre.

Si yo quiero convencer a un ateo de que Dios existe, aludiré a su raciocinio, a su sentido común, pero lo que nunca se me ocurrirá es decir que tiene que creer porque lo manda San Pablo. Por la misma razón, si alguien me quiere convencer de que la reencarnación no es posible, pues que me lo razone y justifique, de la misma manera que yo he dedicado más de 110.000 palabras, en el libro «El Velo Rasgado», a argumentar lo contrario de lo que él cree. El sectarismo integrista del palanganero diocesano, es una enfermedad que se cura leyendo mucho, reflexionando, meditando, observando, viajando, y aquellos que creemos en Dios, además rezando. ¿Me explico con claridad? Pues ya verán cómo hay alguno que no se entera.

