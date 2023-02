Soy católico y no puedo votar al PP

Hace trece años, que se dice pronto, don Federico Trillo Figueroa, y 52 diputados del PP, firmaron un recurso de inconstitucional contra la ley del aborto de Zapatero.

Hoy, Feijóo, el no líder del PP, se felicita de la decisión adoptada por ese no Tribunal, de composición eminentemente política, que declarará la “constitucionalidad” de la ley zapateril.

Es decir, el PP se alegra de que su recurso no haya sido estimado…

No he cambiado yo.

Ha cambiado el PP.

Y ello, a pesar de que el artículo 2 de los estatutos del partido decían claramente que:

“Creemos en la persona como eje de nuestra acción política, social e institucional. Defendemos el derecho a la vida, a la dignidad, al pleno ejercicio de derechos y libertades en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

Ahora ya dicen otra cosa:

“Defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes…

En contacto con la sociedad, se ocupa de atender las preocupaciones de las personas y las familias y propone soluciones a sus problemas reales…”

¿El aborto “soluciona” los problemas reales, tanto de la madre como del hijo…?

Lo dudo mucho, la verdad.

Feijóo manifiesta su satisfacción “por una ley de plazos que, a su juicio, es correcta, está bien construida, y merece todos sus respetos, y que va en línea con la legislación de otros países europeos”.

Desde luego, quien no me merece ningún respeto es Feijóo, y ese PP al que dice representar, no sé por cuanto tiempo, pues no pasa de ser un “interino”, y todo dependerá de los resultados electorales.

¿Y esta es la oposición que nos hemos dado los votantes, no votantes y botontos, del Partido Popular?

En mis varias décadas como juez, fiscal o abogado, nunca he visto que un litigante se alegre de que se desestime su demanda, denuncia o querella.

Pero, por lo visto, el PP es así.

¿Piensan ganar votos por la izquierda…?

Pues son más tontos de lo que pensaba.

Los millones de españoles que somos católicos, pecadores, pero católicos, no podemos votar, en conciencia, a un partido que atenta como el derecho más sagrado de la persona: el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.

Así de claro.

Desconozco las razones –supongo que de mera cobardía o conveniencia política-, por las que la mayoría conservadora del TC no quiso sentenciar la inconstitucionalidad de la ley del aborto de Zapatero, y más cuando el artículo 15 de la Constitución es claro y contundente al respecto: “TODOS tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”, pero lo que si tengo claro es que deberían sentir vergüenza de sí mismos.

¿Y qué me dicen de don Andrés Ollero Tassara, ponente, en su día de la sentencia, y miembro numerario del Opus Dei…?

Qué manera, tan hipócrita, de hacer lo contrario de lo que se predica, y de seguir los mandamientos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Repito, yo, como católico y pecador, a, igual que otros millones de españoles más, no podemos votar, en conciencia, al PP.