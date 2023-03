Anticristos de carnaval

Navegando por Internet encontré un rostro que, por un momento, pensé que se trataba de alguien que en los últimos carnavales se había disfrazado de Anticristo, consiguiendo, la verdad sea dicha, un efecto muy logrado, casi al nivel del que consiguen los maquilladores de ‘The Walking Dead’.

Al final resultó que me había equivocado. No era ´un tío´ disfrazado de anticristo, sino un político en ejercicio. A partir de ahí, no me costó mucho esfuerzo imaginar de qué partido, tras mirar, amén de su ´look copy-chepas´, su ´brillante´ currículo biográfico, con un doctorado en ´chuches´.

Como decía un pastor, con la sabiduría que solo concede el campo, ´hay individuos que si les afeitas la cabeza, le pegas las orejas con esparadrapo, y los sueltas ´en pelotas´ por el monte, no hay zoólogo en el mundo que sepa capaz de adivinar a qué especie animal pertenece.