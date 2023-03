Santa Tecla, patrona de los mecanógrafos; y no es un chiste

En el artículo de ayer, titulado ´A propósito del Santo Padre´, adelanté que hoy iba a publicar la lista de, entre los 7.000 santos que figuran en el Santoral Católico, los 164 santos patronos por oficios y profesiones, a imagen y semejanza de los llamados ´dioses protectores menores´ de la mitología griega y romana.

Lo cierto, es que hubiese acabado antes publicando la lista de los ´clavarios diputeros´ de D’Angelo, pero para ejecutar esa labor periodística, ya hay bofetadas. Así que yo a lo mío.

APÉNDICE LOS 164 SANTOS PATRONOS POR OFICIOS Y PROFESIONES:

Abogados: Raimundo de Peñafort y Tomás Moro

Actores: Juan Bosco

Aduaneros: Mateo

Agentes de Propiedad: Teresa de Ávila

Agricultores: Isidro el Labrador

Albañiles: Antonio de Padua

Alpinistas: Bernardo de Mentón

Amas de casa: Ana

Animales domésticos: Antonio Abad

Anunciantes: Bernardino de Siena

Aprendices: Juan Bosco

Arquitectos: Tomás Apóstol

Arte: Catalina de Bolonia

Artilleros: Bárbara

Aseguradores: Nuestra Sra del Perpetuo Socorro

Astilleros: Cristóbal

Atletas: Sebastián

Aviadores: Virgen de Loreto y José de Cupertino

Bancos: Mateo y Miguel

Barcos: Clemente y Juan Nepomuceno

Bibliotecarios: Jerónimo

Bomberos: Bárbara y Juan de Dios

Bordadoras: Clara

Cajas de ahorro: Antonio María Claret

Canonistas: Raimundo de Peñafort

Cantantes: Gregorio Magno

Canteras: Bárbara

Carniceros: Antonio Abad

Carpinteros: José esposo de la Virgen María

Carreteros: Catalina de Alejandría

Carteros: Gabriel

Cementerios: Antonio Abad

Censores: Anastasia

Cerrajeros: Pedro

Chóferes: Cristobal

Científicos: Alberto Magno, Tomás de Aquino

Cine: Juan Bosco

Cirujanos: Cosme y Damián, Lucas

Cobradores: Mateo

Cocineros: Lorenzo y Marta

Colchoneros: Lucía

Conserjes: Lucía

Contables: Mateo

Corazón, enfermedades: Juan de Dios

Correos: Gabriel Arcángel

Cosedoras: Ana y Verónica

Cuchilleros: Juan Bautista y Lucía

Dentistas: Apolonia, Cosme y Damián

Diplomáticos: Arcángel San Gabriel

Documentales: Jerónimo, Cayetano

Ecología: Francisco de Asís

Editores: Juan Bosco

Educadores: Felipe Neri

Ejército: Bárbara

Embajadores: Arcángel San Gabriel

Enamorados: Valentín

Enfermería: Agueda, Juan de Dios, Martín de Porres

Enfermos: Nuestra Señora de Lourdes, Juan de Dios

Escoberos: Ana

Escolta: Jorge

Escritores: Juan Evangelista y Francisco de Sales

Escolares: Brígida

Escuelas: Tomás de Aquino

Escultores: Lucas

Esquiadores: Bernardo de Mentón

Estudiantes: Tomás de Aquino, San José de Copertino

Fabricantes de cajas y maletas: Juan

Fabricantes de cinturones: Alejo

Fabricante de espejos: Juan

Fabricantes de juguetes: Claudio

Fabricantes de telas: Francisco de Asís

Farmacéuticos: Nicolás, María Magdalena

Filósofos: Catalina de Alejandría

Floristas: Dorotea

Fotógrafos: Verónica

Funcionarios: Mateo

Funerarias: José de Arimatea

Garajistas: Eloy

Garganta: Blas

Grabadores: Juan Evangelista

Guanteros: Ana, Bartolomé, Magdalena

Guardas forestales: Eustaquio

Hospitales: Juan de Dios, Martín de Porres

Hoteleros: Marta

Humoristas: Felipe Neri

Iglesia: José

Ingenieros: Benito el Joven, José

Impresores: Juan de Dios, Agustín

Intérpretes: Marcos

Jardineros: Abelardo, Dorotea, María Magdalena

Joyeros: Ana, Eligio, Eloy, Genaro

Jóvenes: Luis Gonzaga

Juristas-jueces: Tomás Moro

Laringólogos: Blas

Madres de Familia: Virgen María

Maestros: Gregorio Magno, Juan Bautista de la Salle, José Calasanz

Marmolistas: Clemente

Marineros: Virgen del Carmen, Cutberto

Mecánicos: Eloy

Mecanógrafos: Tecla

Médicos: Cosme y Damián

Mensajeros: Gabriel Arcángel

Militares: Mauricio

Mineros: Ana, Bárbara

Misioneros: Teresa de Lisieux, Francisco Javier

Modistas: Lucía

Molineros: Catalina de Alejandría, Cristina, Víctor, Vinoco

Monjes: Benito

Moralistas: Alfonso María Ligorio

Moribundos: San José

Motoristas: Francisca Romana

Músicos: Cecilia

Nodrizas: Ágata

Notarios: Catalina de Alejandría, Ginés de Arlés, Guido, Lucas, Lucía, Marcos.

Obreros: José esposo de la Virgen

Oculistas: Lucía, Otilia

Ópticos: Marcos, Otilia, Lucía

Oradores: Juan Crisóstomo

Organistas: Cecilia

Padres de familia: José esposo de la Virgen

Panaderos: Honorato de Amiens, Ambrosio, Fermín, Miguel, Nicolás, Zita

Papeleros: Antonio de Padua, Juan Evangelista, Lucía

Paracaidistas: Miguel

Párrocos: Juan María Vianney

Parto, Parteras: Ramón Nonato

Pastores: Pascual Bailón, Genoveva

Peleteros: Juan Bautista

Peluqueros: Luís rey de Francia, María Magdalena

Perfumería: María Magdalena, Isabel de Portugal, Nicolás

Periodistas: Francisco de Sales

Pescadores: Andrés, Pedro

Pintores: Lucas, Angélico, Lázaro de Constantinopla,

Pirotécnicos: Bárbara

Poetas: Juan de la Cruz, Gregorio Nacianceno

Predicadores: Juan Crisóstomo

Procuradores: Guido

Radio (locutores y operadores): Arcángel San Gabriel

Recaudadores: Mateo

Relojeros: Pedro

Sacerdotes: Juan María Vianney

Sacristanes: Guido de Anderlecht

Sastres: Francisco de Asís, Antonio María Claret, Martín de Tours

Secretarias: Marcos

Seminaristas: Frank Parater, seminarista

Segadores: Juan el Segador, Pedro

Sirvientes domésticos: Onésimo y Zita

Soldados: Martín de Tours, Jorge, Sebastián, Mauricio

Taberneros: Marta, Teodoto

Tapiceros: Sebastián

Tejedores: Francisco de Asís, Antonio-María Claret

Tejedores de Cestos: Antonio Abad

Telecomunicaciones: Arcángel San Gabriel

Televisión: Clara de Asís

Teólogos: Tomás de Aquino, Agustín

Tintoreros: Mauricio

Trabajadores sociales: Luisa de Marillac

Traductores: Jerónimo

Universidades: Tomás de Aquino

Vaqueros: Bartolomé

Veterinarios: Eloy

Viajeros: Cristóbal, Julián Hospitalario, Martín

Vidrieros: Marcos

Violinistas: Cecília

Zapateros: Crispín

Ahora habría que añadir a la lista, un nuevo santo, por sus ´prodigiosos´ milagros, capaces de reconvertir los desastres más letales, en triunfalistas victorias, (pero solo de ´boquilla, claro): SAN CHINFLAS, patrón de los palmeros, los puteros y las saunas.

EL AUTÉNTICO MILAGRO.

Dicho todo esto no quisiera terminar sin manifestar mi condición de católico de misa diaria; literalmente. Lo cual provocará que la mayoría de los que han leído tanto mi artículo de ayer, como el de hoy, no entiendan nada de nada. Normal; no lo entiendo ni yo; pero es la mejor prueba de que los milagros existen.