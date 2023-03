Silicon Valley Bank, parte tercera

Terminado el tercer capitulo de la novela de la quiebra del SVB, llegaba el viernes la ultima noticia que clarifica y termina el guion de esta película de terror.

La noticia: La FED o banco central de los Estados Unidos zanja el problema de las quiebras bancarias del otro lado del océano de manera sencilla y contundente, va a comprar al precio de emisión de TODAS las obligaciones y bonos del Tesoro propiedad de bancos y compañías de seguros…

Sorprendente solución que, por supuesto, evitara las quiebras en América.

La FED podrá continuar con las subidas de tipos de interés al ritmo que le de la gana sin que quiebre un solo banco.

Por supuesto que la FED comprara toneladas de bonos y obligaciones y tendrá que emitir o imprimir un dinero que ni tiene ni existe y que, aplazara el problema por cierto tiempo, en principio indeterminado.

Solución para nada ni técnica ni financiera y que, discrimina a los ahorradores individuales, fondos de pensiones y otros inversores que tendrán que “tragarse” las pérdidas sin que la FED satánica de los Estados Unidos se preocupe mas que de sus grandes bancos.

Nuestro amigo Ramiro Grau, el mejor jurista de España, sacaría una pasta pleiteando contra esa gentuza, porque sin ser de “leyes”, parece lógico que no se discrimine a nadie, sobre todo a los más débiles.

La noticia NO la he leído en ninguno de los grandes medios de intoxicación porque, tampoco saben leer.

El BCE creo que tampoco se quedará atrás y, copiando la medida de la FED resolverá las quiebras.

Consecuencia, el lunes deberían subir las bolsas, bajar el oro y la plata y todo lo escrito a continuación, en especial las recomendaciones, NO las seguiría ya que mientras la nueva situación no cambie, bancos y seguros, valga la redundancia serán seguros…

Lo de “seguros” no es cierto, pero, la quiebra se aleja de su panorama. Les recomiendo que se lean el articulo un par de veces.

Otro detalle, es probable que el BCE no se ponga de acuerdo hasta que pasen unos días y es hasta normal que comunique la “nueva situación” el jueves próximo.

A continuación, lo escrito antes de la noticia de la FED, descrita en los párrafos anteriores

Desde que Joe Alzheimer Biden abrió su bocaza dirigida por Obama que es el que maneja los hilos en la Casa Negra de los Estados Unidos, TODO, absolutamente TODO lo que ha dicho le ha salido al revés.

Y que conste que me alegro porque tiene toda la pinta de trastocar los planes perversos del NOM y es motivo de satisfacción para los que recibimos el calificativo de complotistas.

Si el demente Biden metió la pata el domingo pasado, de este lado del charco la transexual Lagarde perdió la oportunidad de hacer algo bien en su vida y después de tranquilizar – o intentarlo – a su auditorio, decidió subir los tipos de interés en 0,50%, según ella, “siguiendo la agenda”.

Cualquier persona en su sano juicio ante la catástrofe que se le echaba encima en vez de rociar los bancos con un nuevo incendio en forma de aumentar los intereses, deberia haber reflexionado, y por lo menos evaluar la situación y quedarse quieta…

Demuestra que los que pensamos que no son estúpidos sino perversos, pues nos equivocamos, son rematadamente idiotas.

El Crédit Suisse

Poco después de subir el tipo de interés del BCE al 3,5% y quedarse tan ancha la Lagarde, el banco suizo se ahogaba. Su accionista principal el banco nacional de Arabia en un ejercicio de imprudencia increíble la víspera se negaba a ampliar el capital de su socio… incrementando la dimensión del incendio. Desde luego, los locos han tomado la dirección de este gran psiquiátrico.

SI su accionista principal le enseñaba el dedito anular, el banco central suizo y ante el drama y descrédito para un país que vive en gran parte de cobijar la pasta del mundo entero, no tuvo más remedio que lanzarle un salvavidas de nada menos que 54.000 millones de euros. Este salvamento es el mayor desde la crisis bancaria de 2008 y nunca le había ocurrido a un banco con unos activos declarados de mas de 1,5 billones de euros.

Por supuesto, el auditor del Crédit no se le da por aparecido pues lo lógico ante la situación habría sido que expresara, por ejemplo, que el problema no es de solvencia sino de liquidez… como el silencio es elocuente suponemos que hay dos problemas uno de solvencia y otro de liquidez. Punto final para el Crédit Suisse y a ese paraíso de cuento de hadas que es Suiza, todo perfecto y donde todo funciona como sus relojes…

Qué representa esa cifra, pues una barbaridad que demuestra la situación malísima de la banca sedicente segura, solvente y repleta de liquidez… me recuerda lo que decían las autoridades sobre las vacunas del Covid y, como en este caso, el incendio del Crédit Suisse, NO SE TRANSMITIRA…

Pues como las vacunas, el incendio del banco suizo no impedirá que el incendio llegue a todas partes.

Y los Medios, los “grandes medios” seguidores del mantra oficial que, aquí y ahora, con su ignorancia de lo que son las finanzas, se equivocan cada vez que publican la ultima noticia… que como los hechos se suceden con velocidad inusitada, están obligados a “sacar” la que parece que va a ser la “definitiva” noticia que tranquilice a los ingenuos lectores.

Como complotistas de primera línea y ante el fracaso del NOM – el Crédit es parte activa de estos canallas – vamos a seguir sangrando al banco… el Auditor desaparecido deberia contarnos qué se esconde en el balance “negro” donde se ocultan, por ejemplo, los dineros del trafico de cocaína, la corrupción política y monárquica, cadáveres financieros y demás lindezas de la siempre honesta y confiable “gran banca”.

No queremos añadir más negocios, pero suponemos que los “derivados” de este honrado banco suizo ocultarán pérdidas incalculables. La tumba masónica del banco se abrirá para sepultar sus cenizas.

El BCE cual bombero en trance declaraba solemnemente que “seguía de cerca las tensiones actuales en los mercados y estaba preparado, si fuera necesario, para preservar los precios y la estabilidad financiera de la zona euro”, fin de las intenciones.

En cristiano la BCE manifiesta que esta más que superada por las circunstancias y que caerán todos los bancos que tengan que caer… y que, por supuesto, el sueño de los precios al 2% es fruto de la ingeniosidad de los guionistas de Hollywood.

El fin de semana será largo y pesado para los funcionarios del BCE. Las apuestas se centran ahora en el Deutsche Bank que va a durar menos… y los que seguirán a pesar de Biden y sus comparsas.

Esta es la solidez bancaria a la que se refería la señora Calviño el lunes pasado.

Solvencia frente a liquidez

Los especialistas se pelean si lo que lleva a la lona a un banco es la falta de liquidez o la falta de solvencia, ganando los primeros. Sin embargo, en las circunstancias actuales y por eso la situación es mucho más grave que lo que prevén los expertos, es la confluencia de la desaparición de la solvencia por efectos del descenso del precio de los bonos del Tesoro y, simultáneamente a la pérdida de la liquidez. Todo a la vez resulta en una explosión/incendio imposible de controlar… y en esas estamos a pesar de las declaraciones estúpidas a derecha e izquierda.

La quiebra del Mercado de Bonos/Obligaciones llevará a la lona a todos, todos los bancos.

La deuda publica

En las dos entregas anteriores enfatizaba como el centro y origen del problema en la DEUDA PUBLICA GIGANTESCA existente a ambos lados del océano.

A la Deuda Pública, sigue la Inflación, subida de tipos de interés, desmoronamiento del mercado de Bonos, pérdidas y al final de la película, la quiebra de TODOS los bancos.

Escribo que el final de la película es la quiebra de TODOS los bancos porque están en la misma situación desesperada de disminución del valor de sus activos. Disminución enorme que supera en todos los casos, el capital… de manera que la quiebra es inevitable.

El déficit de las Balanzas de Pagos

Cuando las pulgas se comen a los perros flacos, olvidamos que también los chinches se los comen en forma de quiebra absoluta en las balanzas de pagos de ambos lados del charco.

Desde los meses de julio/agosto del 2022 los “grandes” países de la zona euro sufren en sus carnes las consecuencias de la “crisis energética” y de las autosanciones impuestas a Rusia sin sentido alguno que han conseguido dar la vuelta de las balanzas comerciales.

Desde la antes potentísima Alemania y ahora un paupérrimo país devastado por los precios de la energía y su Balanza exterior SIEMPRE positiva y con cifras extraordinarias, desde esos meses el sentido cambia pasando de ser exportador a importador con un déficit preocupante.

Lo mismo ocurre en otros “grandes” países muy exportadores como Francia, también con considerables números rojos…

Pero el problema de esos enormes déficits de las balanzas de pagos NO se lo ha contado nadie…

Lo escribimos a menudo, pero el periodismo mainstream no sabe leer y si sabe no entiende…

Así, cada euro que sale de esta Europa estúpida, pedófila y corrupta, como resultado del pago del saldo negativo entre exportaciones e importaciones… pues es un euro que desaparece de las cuentas de los bancos… europeos. Ni más ni menos. La liquidez sale de Europa hacia los países productores de materias primas y los bancos europeos pierden cada mes varios cientos de miles de millones de euros… NADIE, absolutamente NADIE se lo ha contado y su efecto se suma a las pérdidas por disminución del valor de los bonos propiedad de los bancos.

O sea que a las pulgas de los bonos se suman los chinches de las materias primas…

Y estos bancos-perros NO aguantan más…

En la segunda entrega llamada la atención sobre los auditores que deberían en razón de su cometido advertir a bancos, accionistas, organismos de control estatales, Banco de España, BCE, etc. de la disminución patrimonial de las entidades… SILENCIO TOTAL.

La ultima entrega de la FED de este viernes

Si Joe Alzheimer Biden declaraba, eso sí, solemnemente, que la banca USA se encontraba saludable, sana y capaz de resistir cualquier crisis… pues resulta que NO, que la mentira tiene las patas muy cortas y… la FED inyectaba este viernes SOLO 165.000 millones de euros a los sanísimos bancos americanos…

La cifra según estos mentirosos es la mayor en la historia de los rescates bancarios…

Es el inicio de la película.

Recomendaciones

Escribía de la bajada de la bolsa y daba como cifra – aventuraba una estimación – el 30%. Visto lo visto puede ser mayor ya que los despidos en la América del presidente Obama van a ser tremendos, sobre todo en las “grandes tecnológicas” y bancos.

Los bancos españoles… lo dice la señora Calviño que sabe mucho y que asegura que van muy bien. Lo recomendaba en la primera entrega, Véndanlos todos.

Si tienen bancos de otros países, ídem de lo mismo.

Las tecnológicas bajarán, pero resistirán mejor, también a vender.

Las compañías de servicios eléctricos resistirán.

Las petroleras dependerán de los precios del crudo. La recesión tremenda que se avecina provocará la disminución del consumo de productos derivados, de manera que lo lógico es que estas productoras y refinadoras, también bajen pero menos que los bancos.

Las compañías fabricantes de automóviles también están condenadas por el vehículo eléctrico…

Nos quedan las sociedades mineras productoras de materias primas y en ellas hay que ser muy SELECTIVO porque habrá algunas que saldrán favorecidas como las que extraen minerales estratégicos como el uranio, el litio o el vanadio. Prometo realizar un análisis por si alguien se fía…

El oro

Para este metal precioso que lleva decenios estable – más o menos – y ha sido una ruinosa inversión SIEMPRE, por la obvia razón que no produce rendimiento alguno, pero ahora parece despertar cuando nadie daba un duro por él…

Nadie apostaba por el oro, pero el derrumbe de bancos y divisas, valoriza al oro.

No es que el oro valga más ya que no tiene alteración alguna ni en su composición química ni su estado físico … sino que el derrumbe de todo lo demás y su escasez hace del oro un valor seguro y deseable. En definitiva, una posibilidad de refugiarnos en algo que NO puede bajar.

Dinero efectivo

Escribía que conviene en previsión de un hipotético corralito, tener en casa en liquidez el equivalente de dos meses de gastos… para no encontrarnos con la sorpresa de que, de la noche a la mañana a estos locos/locas/loques se les ocurra cerrar los bancos para “preservarlos” … de la quiebra.

No se lo tomen a broma, que es serio.

Y recuerden lo que dicen los del NOM: “No poseerás nada y serás feliz…” una advertencia macabra.

Iñaki Aurrecoechea