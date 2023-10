España, nada por lo que pedir perdón

Que los independentistas españoles sean militantes de esta vitriólica ideología por su condición de racistas y supremacistas y, en consecuencia, asuman la leyenda negra contra España creada por los calvinistas y difundida después por Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos como una operación de marketing político para debilitar a España y justificar sus propias atrocidades coloniales en Asia, África y América del Norte, es entendible, pero que la sostengan los populistas hispánicos de todo pelaje, llámense Sumar, Unidas Podemos o Más País, solo se explica por su ignorancia o porque están pagados por quienes quieren hacer de un todo muchas partes para destruir ese todo.

El admirable libro Nada por lo que pedir perdón, del argentino y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador (Buenos Aires) Marcelo Gullo Omodeo, autor también de Madre Patria, debería ser lectura y debate para colegiales y universitarios porque como dice en su Prólogo Carmen Iglesias Cano, Directora de la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española, es “un exhaustivo recorrido por las distintas etapas históricas en las que se ha centrado la leyenda negra, así como en los personales y en los intereses políticos de Estados y naciones que han alimentado tergiversaciones, falsedades o exageraciones sin cuento, resaltando siempre lo negativo (que existió, efectivamente) y omitiendo lo positivo (que también existió, y mucho)…”

“Año tras año -escribe Gullo Omodeo- España es conducida ante ese “tribunal del pasado” para juzgarla y condenarla precisamente por lo que fue su pasado más glorioso: la Reconquista y la conquista de América. Quienes forman ese “tribunal” desean que España pida perdón y que el pueblo español se avergüence de su pasado más heroico. Para tal fin, una pléyade de ideólogos -disfrazados de historiadores- escribe libros, publica artículos, dicta conferencias… Todo con un único objetivo: condenar a España. Y para dar difusión y trascendencia a la condena, siempre están ahí los grandes medios de comunicación –especialmente la BBC- encargados de difundir urbi et orbi las patrañas elaboradas contra España.

Pero no nos dejemos engañar. La verdad es que no hay patria sin historia, y es esta la que conforma un pueblo, porque “de la conciencia de nuestros orígenes surge la conciencia de nuestro destino” (Alejandro Pandra). Los mismos que dictaron la “ley de memoria histórica” quieren ahora que los jóvenes españoles no estudien más historia y se olviden de lo que ocurrió antes de 1812. Los mismos que pretenden que los jóvenes no sepan nada de don Pelayo o de Isabel la Católica quieren -sobre todo, cada 12 de octubre- que España se arrodille y se auto-flagele por la conquista de América, una conquista que, como sostenía el mexicano José Vasconcelos, fue la “liberación” de América de todas esas malas hiervas del alma que son el canibalismo, los sacrificios humanos, el despotismo embrutecedor y el machismo golpeador. Porque, en efecto -y de nuevo ruego que no nos dejemos engañar-, esas malas hiervas reinaban en América antes de que pisaran el suelo del Nuevo Mundo los hombres de Cortés, de Mendoza, de Balboa o de Pizarro”.

Efectivamente, levantemos la cabeza y miremos orgullosos nuestro pasado frente a los tergiversadores de la historia y los enemigos de España. España no tiene nada por lo que pedir perdón porque, como dijo el hispanista norteamericano Lewis Hanke, “La conquista de América por los españoles no fue solo una extraordinaria hazaña militar en la que un puñado de conquistadores sometió todo un Continente en un plazo sorprendentemente corto de tiempo, sino uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria”. El intento convirtió a España en una excepción en la historia de la humanidad: ni antes ni después una nación se comportó de esa manera. “Los españoles fueron tan buenos y bravos guerreros como los espartanos –escribe Marcelo Gullo Omodeo-, pero a diferencia de estos a la virtud del coraje unieron la de la generosidad para con los desamparados y combinaron la valentía con la bondad para con los más débiles”.

“Los conquistadores y colonizadores hispanos provenían de un país –dice el historiador argentino Guillermo Furlong- donde las ciencias y las artes habían llegado a esplendores inusitados, donde la cultura, aún la filosofía, era algo tan del pueblo como lo son hoy las noticias de policías, donde la atmósfera estaba impregnada del saber humano y divino, y donde hasta las lavanderas se interesaban por los grandes problemas del espíritu”. Y más aún, cuando, una vez terminada la conquista, se constituyeron los reinos de Indias, España sembró América de Universidades (32), donde criollos mestizos e indios aprendieron de sus profesores la teoría revolucionaria que dice que “ eel depositario real del poder es el pueblo y no el rey”, y hospitales gratuitos para toda la población (Virreinato del Perú); envió a sus mejores profesores; fundó la Universidad de San Marcos, en la ciudad de Lima, 85 años antes de que se levantara en la América anglosajona la de Harvard. Los franceses fundaron la Universidad de Argel en 1909 – y habían conquistado Argelia en 1830-. Portugal comenzó la conquista de Mozambique en 1505 y tardó “solo” 463 años en fundar la Universidad de Lourenço Marques, inaugurada el 23 de diciembre de 1968. Ni una escuela construyó Holanda en Indonesia, donde masacró a los oriundos. Ni un taller de lectura levantó Alemania en sus colonias africanas. Ante todo esto Maquiavelo nos diría que España enloqueció en América. ¿A qué Metrópoli se le ocurre enseñar a sus colonos que tienen derecho a la revolución? A lo que contestaríamos –señala Gullo Omodeo- que el quid de la cuestión se halla en que España nunca consideró a América su colonia.

No se deje engañar más por los enemigos de España, responda cada vez que nos calumnien y no pase ni una ni se baje más los pantalones porque como exclamó Juan Domingo Perón Sosa al recibir el doctorado honoris causa por las Universidades Argentinas: “¡España!, Madre Nuestra, Hija eterna de la inmortal Roma, heredera directa de Atenas la Grácil y de Esparta la Fuerte: somos tus hijos del claro nombre, somos argentinos, de la tierra con tintineos de plata que poseemos tu corazón de oro. Como bien nacidos hijos salidos de tu seno, te veneramos, te recordamos y vives en nosotros”, que somos “españoles americanos”, como afirmaba también su mujer, Eva Perón, con la gran intuición que siempre la caracterizó, y que como decía el padre Jorge Mario Bergoglio, antes de ser el Papa Francisco: “Fuimos forjados por España que, más allá de las contradicciones y los límites en la concepción histórica, nos deslumbra con sus Leyes de Indias, con las Ordenanzas de Alfaro (…), con la conciencia misionera de una mujer maravillosa que la historia daría en llamar Isabel la Católica”.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL