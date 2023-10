El Islam, religión de la paz

Recuerden las imágenes mostradas por las televisiones después de un atentado islamista, aparece siempre en primera fila una jovencita con velo y un cartelito que expresa que el islam es la religión de la paz, o islam es igual a paz…

Hoy en Armenia y en el Nagorno Karabaj tenemos la prueba de las pretensiones de la religión de la paz respecto a nuestros hermanos cristianos – católicos – de esa nación, el primer reino cristiano de la historia.

El N. Karabaj no es como pretenden los grandes medios de comunicación, una provincia o enclave separatista de Azerbaiyán sino una parte consustancial de la Armenia milenaria.

En septiembre de 2020 y como resultado de la guerra entre ambos países, una parte de esa zona separatista cayó en manos azeríes con el resultado de miles de armenios asesinados por los musulmanes.

Un filósofo comunista francés, Michel Onfray, extrañado del silencio de los medios corruptos, quiso comprobar la situación del N. Karabaj y fue con varios amigos cineastas – el cine se les da muy bien a los comunistas – y se trajo de ese lejano país un testimonio impresionante de los crímenes de los musulmanes y la realidad de un territorio absolutamente cristiano sembrado de cruces, iglesias y monasterios.

Por supuesto ni rastro de mezquitas ni de residuos de una posible cultura islámica. Nada de nada. Lo de enclave separatista azerí, otra de las mentiras habituales de los mierdas de comunicación cuyo objetivo es justificar el genocidio cristiano.

El Corán lo explica

Hace un par de decenios tuve la ocurrencia de leerme un Corán y descubrí el engaño de la propaganda islámica interesada en mostrarnos la mayor mentira del mundo. Y cuidado que estamos acostumbrados a que no nos cuenten una sola verdad.

La lectura del Corán es imprescindible para entender lo que viene.

Leí el Libro sagrado de los musulmanes y la primera impresión fue de innumerables repeticiones de temas y conceptos. Un desorden extraño que atribuí a una mala traducción.

En la red existen innumerables traducciones al español. Busqué otras ediciones y la sensación era siempre la misma e, incluso me incliné por una traducción francesa.

Retuvo mi atención, en sus prólogos, todos, explican la dificultad de conseguir una buena traducción ya que, al parecer, los matices de la lengua árabe son difíciles de captar para los que se aproximan al Corán.

Repito, todos sus traductores se excusan por la dificultad de aprehensión del árabe. Extraño, al encontrarnos sumergidos en la era de la Inteligencia Artificial que supone que todas las dificultades de traducción están superadas.

O, resulta muy complicado traducir un texto de características muy belicosas que en cada línea y párrafo destila odio hacia el infiel y la llamada constante al combate, a la guerra contra el no creyente …

La religión de la paz … que dedica un capítulo entero al reparto del BOTIN…

O ese odio hacia el homosexual – donde están los defensores de la LGTBI – que se repite varias veces.

O la desigualdad a favor de los HOMBRES que heredan el DOBLE que las mujeres, o el testimonio en juicios donde el del hombre vale el doble…

Si lo anterior merece acompañarse de citas del mismo Corán, lo haremos después de describir algunas incógnitas.

La inmigración musulmana

Si el exterminio cristiano en el Oriente se realiza desde la colaboración total y consciente de nuestros gobiernos …

Con la inmigración musulmana ocurre otro tanto de lo mismo.

La clave la da el Corán, Libro Sagrado de los musulmanes que es absolutamente todo lo contrario a nuestras creencias y las leyes que, en teoría, deberían defender nuestra civilización cristiana…

No puedo creer que, con veintitantos gobiernos en Europa, nadie se haya leído el Corán, tampoco carecen de asesores y expertos… los hay y por decenas de miles… es posible que tampoco sepan leer…

¿No lo ha leído nadie?

Lo han leído y saben lo que va a pasar cuando el islam sea mayoritario.

Acaso los defensores de los llamados derechos humanos desconocen que los países musulmanes los ignoran.

Si el islam es una secta, según frase del Patriarca católico de Mosul (Iraq) pronunciada al liberarse la ciudad del yugo del Estado Islámico y su Libro es un ataque a la dignidad humana y a la Ley Natural, hay un precepto olvidado a propósito por los musulmanes porque los desacredita y es la taqiya, que describiré en la segunda parte.

Donde están los defensores de esos derechos humanos para impedir la quema de Iglesias cristianas en países musulmanes con nuestros hermanos dentro…

No están, como a todos los que impulsan el gran reemplazo.

Algunos partidos falsamente calificados como de extrema derecha se oponen frontalmente a esa inmigración, la cruda y triste realidad que, ya la Meloni, feroz opositora a la inmigración, desde hace algunas semanas acepta medio millón de inmigrantes legales anuales supuestamente para trabajar en empresas italianas… de la inmigración ilegal, silencio absoluto pero de su reciente visita a la Von der Leyen y sus sonrisas de complacencia demuestran el teatro y el engaño respecto a que la inmigración NO va a parar.

La mentira no es solo sobre la inmigración y que les importa un bledo que trabajen o no, sino la farsa de un doble juego que el ingenuo europeo piensa que las extremas derechas de los diversos países se oponen con todas sus fuerzas a la inmigración musulmana… enorme estafa.

Italia, Alemania, Bélgica y Francia son los países adelantados en esa recepción musulmana, en la teoría complotista del gran reemplazo que consiste en sustituir las poblaciones blancas europeas por otras de origen musulmán.

La inmigración es hoy alrededor del 90 % musulmana y algunos incautos creen que dicho carácter es fruto de un buenismo de nuestros Gobernantes.

Nada más ajeno a la realidad. El buenismo es provocado y de manera muy, muy consciente.

El Corán libro sagrado del islam no solo es un texto religioso sino el compendio exacto y preciso de su forma de vida y de sus Leyes. Erdogan se refiere al Corán como texto legislativo y ley de leyes. Las principales mezquitas europeas se sostienen con fondos turcos, sauditas, cataríes y marroquíes y su influencia no es precisamente moderada.

Muchos europeos confunden el término árabe con musulmán. Los árabes cristianos de origen sirio o libanés son muy numerosos en Francia sobre todo desde hace decenios resultado de su protectorado sobre esos dos países y esta inmigración se integra a la perfección.

No solo se integra, sino que tanto los inmigrantes de primera generación o sucesivas, son profesionales de renombre y personas admirables.

La integración de los árabes cristianos demuestra que el problema no es racial como nos quieren hacer ver, sino provocado por la religión, musulmana por supuesto. El racismo evocado no es de los europeos hacia los musulmanes sino a la inversa.

La comunidad musulmana no puede integrarse por su religión que desprecia al infiel – nosotros los cristianos – y en muchos párrafos del Corán se insta a la Yihad o guerra religiosa… con el beneplácito de los que gobiernan la Unión Europea… que los ingenuos califican como buenismo …

El gran reemplazo

No es casual que la mayoría que ingresa en nuestros países sea musulmana. Es algo buscado con el objetivo del gran reemplazo que está programado desde hace, exactamente, un siglo y el padre o inspirador de la Unión Europea, Koudenhove-Kalergi, lo escribió en 1923… en su PanEuropa.

Y la UE y una buena parte de los países que la integran siguen al pie de la letra el guion.

Y NO van a hacer nada para que esa inmigración se acabe. NADA.

NO hay que ser ingenuos y pensar que es buenismo… pero cómo va a ser buenismo … Todo planificado.

Los que creen que los partidos de extrema derecha como el RN – antes FN – de Marine LePen o el VOX de Abascal van a parar esta inmigración, se equivocan.

Tanto la una como el otro apoyan la Agenda 2030 y los que la controlan tienen como objetivo prioritario la inmigración islámica.

Los jóvenes sin trabajo…

No engaño a nadie al señalar la excusa musulmana de que los europeos – blancos – somos racistas para justificar la dificultad de la integración.

Las primeras generaciones llegadas hace cuatro o cinco decenios y dada la escasez de mano de obra se integraron en el mercado de trabajo, pero solo en lo referente al trabajo. Las ayudas económicas no existían.

Desde entonces las generosas ayudas a las familias hacen que nadie necesite estudiar o trabajar para su mantenimiento. En Francia y Bélgica una familia con cuatro hijos recibe como ayudas – allocations – casi tres mil euros libres de polvo y paja… por ello, numerosos musulmanes residentes en España llegan a estos países donde se puede vivir muy bien sin pegar ni golpe… y completar sus elevados ingresos con el menudeo de hachís…

Para qué van a estudiar … y para qué trabajar

Lo que está fuera de duda es que ni padres ni hijos trabajan y si lo hace alguno es un porcentaje ínfimo.

Se desplazan en vehículos nuevos muchos de ellos Porsches de alta gama que deben pertenecer a traficantes de rango elevado…

Pocos trabajan, ni padres ni hijos y, en referencia a la discriminación… qué voy a decir…en los colegios, los musulmanes no se mezclan con los cristianos y al ser mayoritarios, interrumpen a los profesores, no se callan ni obedecen y pasan de hacer sus deberes….

En los comercios, nunca se ve un musulmán – ni hombre ni mujer -trabajando. Y si ven una con su velo es una empleada entre cien o mejor, una entre doscientas empleadas…

Los hombres, el 5% como mucho que trabajan lo hacen de taxistas o de vigilantes de seguridad…NO salen de esos dos oficios.

¿Integrarse?

La palabreja integración no tiene interés alguno para los musulmanes que prefieren vivir sin trabajar y cobrando subvenciones o los más jóvenes traficando …

Para qué estudiar o trabajar si la vida es tan fácil…

Otra prueba de su integración son los pueblos pequeños o medianos donde NO HAY UN SOLO MUSULMAN… les interesa vivir en las grandes ciudades donde el tráfico es posible sin llamar la atención…

La integración NO es una actitud de una de las partes… y cuando una de ellas NO quiere integrarse, es imposible.

NADIE se integra ni se va a integrar y nuestros gobernantes siguen con ese Plan diabólico de más y más musulmanes. Los ingenuos lo califican como buenismo y es un plan establecido desde hace decenios.

Las citas del Corán

Incluyo en párrafos siguientes citas del Libro Sagrado para evitar que se me califique de vendedor de alfombras, de antisionista o conspiranoico.

Las citas se encuentran con su indicación de capitulo y versículo de manera que se pueden verificar.

Añado, además, dos enlaces, uno al ejemplar del Corán traducido al español y el segundo a las casi seiscientas guerras promovidas por esta religión de paz…

El Corán discrimina al infiel

En los versículos coránicos son muchos los que invocan a la guerra contra los no creyentes, posiblemente más de cien. No solo es la guerra al infiel sino un odio y un desprecio que se repite en innumerables ocasiones. La lectura del libro no deja dudas sobre el verdadero carácter del islam.

En Europa las organizaciones musulmanas gastan enormes sumas de dinero – financiadas por los países antes mencionados – para blanquear esa guerra santa que no es una excepción en el texto sino su característica principal.

Los musulmanes hablan de tolerancia, hermandad, paz y amor… si no se leen el Libro es posible que alguien, muy ingenuo, se lo crea.

Se añade no solo la complacencia de los mierdas de comunicación occidentales con el islam y sus organizaciones sino la complicidad de nuestros gobiernos que prefieren la inmigración musulmana a la cristiana.

Islam una religión de y para hombres

Sorprende que esos gobernantes buenistas tan celosos de los derechos de los animales y en algún momento – la Revolución francesa – de esos mal llamados derechos humanos que, consagran la igualdad de hombres y mujeres, no hayan detectado que, decenas de versículos coránicos se olvidan de las mujeres para dedicar los mayores placeres en el paraíso musulmán a los hombres… huríes de grandes y bellos ojos…

Las mujeres musulmanas en el paraíso de Ala y su Profeta, no tienen derecho a fantásticos hombres de grandes y bellos ojos.

El Corán discrimina a las mujeres en favor de los hombres.

Nadie desconoce que un musulmán tiene derecho hasta cuatro mujeres… al mismo tiempo… Mientras que el divorcio es otra prerrogativa de los machos.

El Islam no solo es racista sino que es superior a todas las demás religiones a las que desprecia, odia y ningunea.

Otra característica que deberia llamar la atención de nuestras celosas autoridades es la aceptación plena de la esclavitud… se encuentran una decena de versículos que refieren a los esclavos/esclavas tanto a la hora de casarse con creyentes como en otros aspectos de la vida…

Libro de odio

Su lectura muestra el odio hacia los no musulmanes.

Los no musulmanes son las peores bestias (Versículo 8, 55);

Los judíos son simios despreciables (Versículo 2, 65)

Los judíos son burros (Versículo 62,5)

En la segunda parte trataré de la Taqiya o aceptación de la mentira o arte de la disimulación.

Gracias por la lectura

DIOS, PATRIA y REY LEGITIMO

Iñigo Caballero