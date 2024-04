Manos Limpias y el déspota ególatra que se enamoró de la hija del dueño del burdel…

«Era el Patio de Monipodio, así llamado en honor de su dueño, la sede de la cofradía de ladrones y tunantes de Sevilla, y a él llegaron Rinconete y Cortadillo de la mano de uno de ellos, al que le preguntaron:

-¿Es vuesa merced, por ventura, ladrón?

-Sí -respondió él-, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados; que todavía estoy en el año del noviciado.

A lo cual respondió Cortado:

-Cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente.

A lo cual respondió el mozo:

-Señor, yo no me meto en teologías; lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados.

-Sin duda -dijo Rincón-, debe de ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios.

-Es tan santa y buena -replicó el mozo-, que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte.

Cuando Cortadillo, interrogado luego acerca de si conocía más formas de robar que «la treta que dicen mete dos y saca cinco», respondía que «no, por mis grandes pecados», Monipodio le replicó: «No os aflijáis, hijo, que a puerto y escuela habéis llegado donde ni os anegaréis, ni dejaréis de salir muy bien aprovechado en todo aquello que más os conviniere»… Rinconete y Cortadillo, Miguel de Cervantes Saavedra.

Sin duda, el viejo y sevillano Patio de Monipodio, en el que sucede el fragmento de «Rinconete y Cortadillo», la alegre y pícara cofradía descrita por Cervantes, por aquello de que el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos, y también por la modernidad que ha venido y nadie sabe como ha sido, ha acabado generalizándose y España toda se puede decir que es un grandísimo Patio de Monipodio, y especialmente los cientos, miles de cargos y cargas públicos que nos malgobiernan en todos los ámbitos de la administración, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, pasando por las diputaciones, cabildos insulares y gobiernos regionales…

Han pasado algunos siglos desde que Gayo Julio César dijo aquello de que «la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo«, respondiendo a una posible infidelidad de su mujer Pompeya y postulando así que se debe mantener la compostura respecto del cargo y la responsabilidad que se ostenta… Pompeya (su esposa) se vio envuelta en un turbio asunto, a pesar de no tener responsabiliad de ninguna clase, ni relación con el escándalo que se suscitó en la sociedad romana de entonces, pero que finalmente fue la causa por la cual César la repudió y posteriormente se divorció.

Vivimos en España unos momentos en los que la clase dirigente no da ejemplo de decencia ni inspira confianza; España es una jaula de grillos, una mezcla entre corte de los milagros y retablo de las maravillas, un patio de monipodio, donde parecemos estar gobernados por una piara de pícaros, parásitos, saqueadores, mafiosos que sólo miran por su interés o el de los suyos. Una España en la que ser golfo no se penaliza, sino todo lo contrario, y además a esto hay que añadir que apenas existen mecanismos disuasorios y los corruptos no son generalmente perseguidos y menos castigados.

Al parecer, España es víctima de una eterna maldición, y salvo que alguien ponga freno a la terrible situación que sufrimos, desgraciadamente Nuestra Patria seguirá siendo un lugar de lazarillos, buscones, guzmanes de Alfarache y trotaconventos, en vez de una nación seria.

Sorprende especialmente que haya tenido que ser el Sindicato Manos Limpias el que haya presentado una denuncia en los juzgados que guardan relación con aquello de que «la mujer del César ha de ser honesta además de parecerlo». Llama poderosamente la atención que ningún partido político de esos que se hacen llamar «constitucionalistas» a la vez que oposición al gobierno socialcomunista, apoyado por los enemigos de España, separatistas y terroristas, haya movido ni un dedo para que los tribunales intervengan para poner freno a la corrupción, perseguir y sancionar a los corruptos, a los corruptorres y a quienes se dejan corromper.

Lo más llamativo es que, al PP, que dice ser el principal partido de la oposición lo único que se le ha ocurrido es afirmar que lo de menos es quién ha presentado la denuncia… tras haber aceptado el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid enjuiciar a la esposa del Presidente del Gobierno. Por supuesto, el PP ha hecho todo lo posible para evitar que se sepa que tras esa denuncia está el sindicato MANOS LIMPIAS.

Pues sí, si hay algo de lo que no cabe duda alguna es de que si hay una organización que se ha significado de forma rotunda en las últimas décadas en la lucha contra la corrupción, para que se enjuicie y se castigue a los corruptos, a los corruptores y a quienes se dejan corromper, esa es MANOS LIMPIAS, con su secretario general, Miguel Bernad, al frente. Motivo por el cual los españoles decentes, los buenos españoles deberíamos estar eternamente agradecidos.

Tampoco debemos olvidar que MANOS LIMPIAS, fundado en 1995, es el único sindicato que lucha por la independencia judicial, para que se acabe instaurando una verdadera separación de poderes y una real democratización de las instituciones. Es por ello que desde hace décadas, MANOS LIMPIAS promueve todo tipo de denuncias, ante las corrupciones políticas o económicas que lesionan el interés público o general.

La gota que colmó el vaso, al entender de los poderes fácticos y las cloacas del estado fue que MANOS LIMPIAS promoviera un pleito que llevó a la cárcel a Iñaqui Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina de Borbón, que también fue condenada, lo cual aceleró la abdicación de Juan Carlos I. Fue por ello y por otros casos que Miguel Bernad, secretario general de MANOS LIMPIAS, fue perseguido injusta y alevosamente por los poderes facticos corruptos de la partitocracia, tras ocho años de lucha denodada acabó siendo exonerado por completo y sin tapujos por el Tribunal Supremo de todos los cargos que en su día se le imputaron y por los que fue privado de libertad durante 10 meses.

El sindicato anunció tras conocerse la sentencia del Supremo acciones penales y administrativas para que se repare el daño y que solicitará una «compensación millonaria» al BBVA, que inició el proceso, y al Estado.

Nombrar la totalidad de procesos judiciales promovidos por MANOS LIMPIAS y/o en los cuales se ha personado daría para un libro, o varios, de todas maneras pasamos a nombrar algunos de especial importancia; e insistimos: la sociedad española, los españoles decentes deberíamos estar eternamente agradecidos a MANOS LIMPIAS y a su promotor y secretario general, MIGUEL BERNAD:

El sindicato Manos se personó como acusación popular en la causa de los ERE falsos de Andalucía y en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Manos Limpias presentó una querella contra los jueces de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y Baltasar Garzón, y contra la fiscal Olga Sánchez, durante los juicios del 11-M, a los que acusó de haber destruido pruebas…

En 2005, Manos Limpias denunció ante la Fiscalía de Menores a ‘Los Lunnis’, una serie infantil de Televisión Española por mostrar una boda gay, que finalmente fue archivada. De igual manera, se archivó la queja que Manos Limpias presentó ante el Defensor del Pueblo contra la ley que permitía el matrimonio homosexual , aprobada en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

De igual manera, se archivó la queja que Manos Limpias presentó ante el Defensor del Pueblo contra la ley que permitía el matrimonio homosexual, aprobada en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En tiempos más cercanos, Manos Limpias, ha presentado denuncias contra Irene Montero por criticar a los jueces, contra Alberto Garzón por llamar «ladrón» al rey emérito, contra Podemos por el informe PISA, contra Gabriel Rufián por revelación de secretos oficiales y contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès por el modelo de inmersión lingüística y, la más reciente, contra Pedro Sánchez por negociar la amnistía con los separatistas catalanes.

También es importante destacar que MANOS LIMPIAS ha destacado especialmente por su oposición férrea al separatismo catalán, participando en causas notables contra el Procés, el referéndum del 9-N, y buscando la ilegalización de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Además, Manos Limpias ha acusado a Esther Capella, exconsellera de Justicia y actual consellera de Territori, en relación con la concesión de permisos a presos políticos.

Tampoco podemos olvidar que MANOS LIMPIAS se ha personado en la causa que se sigue en un juzgado de Majadahonda por presuntos delitos de corrupción en la Real Federación Española de Fútbol.

Y, más recientemente, MANOS LIMPIAS solicitó al Consejo General del Poder Judicial que abriera un expediente al juez Pedraz por ordenar el bloqueo de Telegram.

El pasado mes de abril, Manos Limpias denunció a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid del caso de Alberto González Amador, novio de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por una "presunta falta grave" por la supuesta vulneración del secreto de las comunicaciones.

La última acción emprendida por MANOS LIMPIAS ha sido la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que ha acabado abriendo diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez con base en las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez . Los posibles delitos que se investigan de la esposa del jefe del Ejecutivo son el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Y, antes de terminar permítannos que les mostremos el texto de la NOTA DE PRENSA DE MANOS LIMPIAS Y DE SU SECRETARIO GENERAL DON MIGUEL BERNAD REMON de hoy, 25 de abril :

Ante las noticias aparecidas en prensa y las manifestaciones que ha realizado el Sr. Presidente del Gobierno del Reino de España, DON PEDRO SANCHEZ, en mi calidad de Secretario Gral. de Manos Limpias vengo a realizar la siguiente declaración:

Tuvimos conocimiento en MANOS LIMPIAS, a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas, en el comportamiento de la esposa del Sr. Presidente de Gobierno.

Tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose, procedí a poner en conocimiento del Juzgado competente dichas informaciones, al amparo del art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la oportuna denuncia, al objeto de que abriera diligencias y comprobara la veracidad de las mismas. Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano.

No ha habido en el actuar de MANOS LIMPIAS el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas.

Será ahora el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir.

Entendemos de todo punto inaceptable la reacción del Sr. Presidente del Gobierno, que en vez de dar las pertinentes explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas o nó, ha procedido como respuesta a insultar a este Sindicato por haber ejercido un derecho constitucional, diciendo que somos una “organización ultraderechista” o dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso.

Por último la prensa progubernamental se ha dedicado a insultarme, olvidando que fui absuelto por parte del Tribunal Supremo, y de que ni la Audiencia Nacional afirmó que yo me llevara ni un céntimo de euro de actividad ilícita alguna. Por el contrario , dichas informaciones difamatorias sobre mi persona y MANOS LIMPIAS sí son falsas, y en algunos casos calumniosas, pues contravienen una sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ya firme, y entiendo que si se quiere respetar el Estado de Derecho, se debe empezar por respetar las decisiones de los tribunales, como hacemos en MANOS LIMPIAS.

En Madrid a 24/4/24

Fdo. MIGUEL BERNAD REMON, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS