Alfonso Rojo: “Da vergüenza ver a Sánchez y su cuadrilla de mangantes ejerciendo de viudas del Papa»

Da vergüenza ver al Gobierno Frankenstein y a los zarrapastrosos de la izquierda española haciéndose pasar por la ‘viuda‘ doliente del Papa Francisco.

Los progres, los que nunca han ido a misa y abominan de la Iglesia Católica e incluso del Occidente cristiano, han decidido -alentados porque desde el Vaticano llevan doce años dándoles pistas- que el fallecido Bergoglio era de los suyos.

A la cabeza de la procesión se ha puesto el inefable Pedro Sánchez, ese que planea convertir el Valle de los Caídos en un parque de atracciones guerracivilista y que felicita el Ramadán a los musulmanes, pero nunca se ha acordado de la Navidad o la Pascua.

Sobra decir que el marido de Begoña, la ‘tetraimputada’, evita en sus condolencias oficiales mencionar términos como cristiandad o católicos, recurriendo a rodeos para no aludir a la religión esencial en España y mayoritaria en el mundo.

Como no podía ser de otra manera, también se han sumado al cortejo mortuoria el tabernero Iglesias, Irene su esposa eurodiputada, el monaguillo Bolaños, la incompetente Yolanda Díaz, Echeminga Dominga Echenique o el dicharachero Gabriel Rufián.

Hasta el etarra Otegi, actual mascarón de proa de los que dieron tiros en la nuca o despedazaron a bombazos a un millar de inocentes, tiene la caradura de enviar a la Basílica de San Pedro un pésame subrayando su tristeza por la desaparición de un Pontífice que «favoreció la paz y se opuso a guerras y a genocidios”.

La desubicada Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ex ministra comunista de Sánchez, ha tirado de Google para adornar su doliente despedida con un versículo del Evangelio de San Mateo . Ese que dice ‘estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis’.

De rubor ajeno, porque a la romería se ha unido, con los ojos empañados en lágrimas y la voz temblorosa, toda la cuadrilla de palanganeros que integra la Brunete Pedrete periodística, con el inane Cintora de ‘cheerleader’.

Y frente a este grotesco derroche de cinismo, lo tremendo es que la Conferencia Episcopal y -con contadas excepciones- los medios y columnistas de ese eufemismo que se conoce como ‘periodismo de centroderecha’, han reaccionado con una mezcla de alivio y satisfacción.

No sean ustedes mamarrachos: si te alaba LaSexta o elogia tu actuación la Cadena SER, lo único que puedes y debes hacer si eres un tipo medianamente cabal, es salir corriendo.