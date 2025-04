Antonio Naranjo reparte estopa al PSOE y a sus acólitos por querer apropiarse de la figura del Papa

Bastó con poco más de un minuto para dejar patente la hipocresía de la izquierda española.

Los más recalcitrantes anticlericales se volvieron, por arte de magia, en los más convencidos albaceas para elogiar y defender el legado del fallecido papa Francisco.

Antonio Naranjo, en ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid), denunció en el cierre del programa esa doble moral de la progresía española:

Y tiró de ironía para decir que con la muerte del Sumo Pontífice se había obrado un milagro:

Su Santidad ha obrado el milagro póstumo de enmendar a quienes solo veían en la Iglesia todo tipo de demonios, y ahora le presentan como uno de los suyos, aunque luego no feliciten la Navidad ni la Semana Santa, solo vean curas abusones, y consideren que la educación concertada y su labor social es una especie de atraco al Estado. Claro, no como lo de Ábalos. Bueno, el Papa mostró respeto hacia la Iglesia, y se merece el de todos. Seguro que desde el cielo sigue diciendo aquello de perdónales Señor, porque no saben lo que hacen, o quizás si lo saben y no les da apuro.