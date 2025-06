Sobre la obediencia debida y otras excusas ajadas: De ángeles de la guarda, a chulos de la porra

Mire usted por donde que, aun no me ha bajado el subidón de mala leche sufrido tras ver las vergonzosas imágenes del ´Noviembre Nacional´, de 2023 en Ferraz, cuando la historia se vuelve a repetir.

Porque una cosa es cumplir órdenes, y otra muy diferente, hacerlo con entusiasmo, exceso de celo y ensañamiento, contra ciudadanos indefensos, desde la prepotencia que les otorga ser beneficiarios del monopolio legal de la violencia.

Y es que muy inteligentes no parecen, ya que no se dan cuenta que están filmados y fotografiados, desde todos los ángulos. Eso que en los juicios se conoce con el nombre de ´pruebas´. Amén de que estos ´pretorianos´ tampoco parece que se han percatado de que a su ´emperador´, le quedan ´dos tintes de pelo y una ración de botox´.

El saber que no ha habido tirano en la Historia que no viviese escondido bajo los calzones de una guardia pretoriana, no disminuye un ápice la indignación que ahora siento.

Cuando todo esto acabe, porque va a acabar más pronto que tarde, espero que lo paguen, al igual que hoy sus ´amos´ van camino de hacerlo.

Y para concluir, la frase del día: “Si la Guardia Civil no existiese, habría que inventarla”.

¡Bendita Guardia Civil!