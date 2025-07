Pedro navaja, y la ídem de Ockham

Muchas cábalas mediáticas se están vertiendo, para tratar de explicar el evidente deterioro y adelgazamiento, de dos meses a esta parte, del exultante Gran Hermano, pasando de la teoría del maquillaje y el forzado teatro para ´tocar el palo de la pena´, a otras hipótesis de tipo clínico, menos pías y más truculentas. Un servidor, no compra ninguna de ellas.

Por mi parte, como siempre a la hora de dilucidar alguna complejidad, me acojo al principio metodológico de ´LA NAVAJA DE OCKHAM´, según el cual “en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta”.

En el caso que nos ocupa, la explicación más sencilla sería la de lo difícil que resulta comer y tragar, cuando se tiene los testículos pegados al esófago; es decir, ´los huevos por corbata´, que es como vulgarmente se describe el miedo, cuando éste pasa al siguiente nivel, convirtiéndose en terror.

Confieso que he llegado a sentir compasión por este tipo, pero tan solo por unos segundos. El tiempo justo para recordar la riada en Valencia, (por centrarme en alguna iniquidad reciente), y no por lo que hizo, sino por lo que no hizo.

Los hindúes lo llaman ´karma´, los cristianos, ´ley de la siembra y la cosecha´. Si necesita ayuda, que la pida…, al teléfono de la esperanza.