Una bronca de alto voltaje en Cuatro: Cristina Seguí expulsada tras un enfrentamiento con Podemos por la ley del ‘solo sí es sí’

La noche del martes en el plató de Cuatro fue cualquier cosa menos tranquila. La emisión de ‘Código 10’ se convirtió en un ring político cuando Cristina Seguí, conocida activista y exfundadora de Vox, protagonizó un enfrentamiento con Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que acabó con su expulsión fulminante del programa. El motivo: una discusión subida de tono sobre la polémica ley del ‘solo sí es sí’, impulsada en su día por Irene Montero.

La escena, que podría haber sido escrita por Valle-Inclán para un esperpento, tuvo todos los ingredientes del mejor drama político actual: acusaciones cruzadas, interrupciones constantes y referencias directas a las heridas abiertas del debate público español. El detonante fue la ya célebre frase de Seguí, quien se dirigió a Fernández como “el portavoz del partido de los sueltavioladores”, en referencia a los efectos colaterales de la ley del consentimiento sexual, que permitió la revisión a la baja de condenas y excarcelaciones anticipadas para algunos agresores sexuales.

Cristina Seguí: trayectoria polémica y discurso sin filtro

Para quien no conozca el personaje, Cristina Seguí no es precisamente una recién llegada a los platós ni al barro político. Cofundadora de Vox —aunque abandonó el partido a los pocos meses—, su carrera mediática está marcada por intervenciones incendiarias y un historial judicial que incluye varias condenas por injurias y delitos contra la integridad moral. Su estilo directo y provocador ha hecho que no sea la primera vez que se ve envuelta en una controversia televisiva.

Durante la tertulia, Seguí no dudó en cargar contra Fernández y Podemos, insistiendo en vincularles directamente con las consecuencias negativas de la ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad bajo Irene Montero. “Sois los que habéis soltado a centenares de violadores”, afirmó, elevando la temperatura hasta niveles difíciles de gestionar para los presentadores Nacho Abad y David Alemán. La dirección del programa optó finalmente por invitarla a abandonar el plató ante la imposibilidad de reconducir el debate.

La respuesta podemita y el ‘efecto Montero’

El portavoz podemita respondió recordando a Seguí su condena judicial por denigrar a una menor víctima de violación. “Tú estás condenada a 15 meses de prisión por denigrar a una niña víctima de violación; tienes legitimidad cero para hablar”, espetó Fernández en plena refriega dialéctica. En ese momento, la discusión ya había dejado atrás cualquier intento de abordar el caso Ábalos —tema inicial del programa— para centrarse en las viejas cuentas pendientes entre la derecha mediática y el espacio morado.

Cabe recordar que la polémica ley del ‘solo sí es sí’, defendida con ahínco por Irene Montero durante su etapa como ministra, supuso uno de los mayores quebraderos de cabeza políticos para Podemos: cerca de un millar de agresores sexuales vieron rebajadas sus penas o salieron antes de prisión tras su entrada en vigor. Para sus detractores —como Seguí— esto es prueba irrefutable del fracaso legislativo; para sus defensores, una campaña desproporcionada motivada por intereses políticos.

Eso sí, la tertuliana comentó luego en sus redes sociales las razones reales de su expulsión:

Acabo de ser expulsada por la directora del programa Codigo 10 por recordarle al Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que es el portavoz del partido de los suelta violadores”. Algo incontestable y que no entra dentro del concepto de “libertad de expresión” de sus profesionales . https://t.co/gzVub5ORCd pic.twitter.com/FninPzPX7X — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) July 8, 2025