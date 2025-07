Ramiro Grau Morancho: «Rajoy, Soraya, Montoro, los socialistas del PP»

Hace ya años que dejé de votar al PP… Posiblemente, décadas.

No me gusta que me estafen políticamente, y den gato por liebre, prometiendo bajar impuestos, y luego haciendo lo contrario, subiéndolos una barbaridad.

O ejecutando las mismas políticas que el PSOE, que para ese viaje, no necesitamos alforjas.

El dinero donde mejor está es en nuestros bolsillos, no en las arcas gubernamentales, autonómicas o locales, que lo primero que hacen es gastarlo alegremente, en chorradas y ocurrencias varias, por no haber de mordidas, comisiones, presupuestos inflados, etc.

Y aumentando el número de empleados públicos hasta cifras realmente absurdas y abusivas…

¡Luego vas a cualquier administración, y no digamos los chiringuitos, fundaciones, etc., y ves que la mitad están desaparecidos, “trabajando” en casa, de vacaciones, de baja, con asuntos propios…, o en el bar de la esquina!

Franco gobernaba España con 700.000 funcionarios, y ahora hay más de 3.500.000 “trabajadores” públicos, incluyendo medio millón de politicastros profesionalizados, que aspiran a jubilarse chupando del bote.

¡Y cuyas altas retribuciones fijan ellos mismos!

Dentro de esta política socialista, de depredar al máximo nuestro dinero, destacaron varios políticos socialistas, infiltrados en el PP: Rajoy, Soraya, Montoro…, y otros.

Rajoy…, o el pasotismo.

Un traidor a los suyos, y un incompetente de tomo y lomo, que dejó pudrir la situación, en Cataluña y en todas partes.

Rodeado de un equipo de ineptos, como Soraya, que creía que memorizando 400 temas de las oposiciones a abogado del estado, ya era la reina del mambo…

¡Y que aspiraba a gobernar Cataluña los fines de semana, como quien se va a pasar unos días a la costa!

El “resultado” de la Virreina de Cataluña lo vimos el 1 de Octubre de 2017…

O Montoro, un auténtico depredador y extorsionador económico, apretando las clavijas a toda la clase media, que “gracias” a él hemos pasado a ser clase baja, o proletarios normales y corrientes.

Aumentando las facultades omnímodas de Hacienda y de la AEAT, y lo que es peor, utilizándola en su propio beneficio, para perseguir a desafectos a la alternancia política, críticos con el PP, o con él mismo, enemigos políticos, adversarios, etc.

Algunos “amigos” y compañeros de partido como don Rodrigo Rato, o doña Esperanza Aguirre, pueden dar fe de ello, pues lo han sufrido en sus propias carnes.

O periodistas y escritores nada de izquierdas, como don César Vidal, que tuvo que exiliarse de España por sus millonarias deudas con la AEAT, fruto de numerosas inspecciones “políticas”, don Federico Jiménez Losantos, el combativo turolense, o don Alfonso Ussía, de pluma también acerada, soportaron las envestidas tributarias de la “banda de Montoro”.

Y digo banda por no decir organización criminal, que también.

La existencia de “Equipo Económico”, la asesoría familiar por la que era conveniente pasar por caja. para engrasar convenientemente las relaciones con la Hacienda Pública, era un secreto a voces.

Si yo, un modesto abogado de provincias lo sabía, ¿cómo no lo iban a saber en Madrid…?

Era un secreto a voces, que todos conocíamos, y que incluso se publicó en varios diarios digitales, de los que llaman pan al pan, y vino al vino.

Pero claro, Rajoy no se enteró, y Soraya, la jefa del CNI, todavía menos.

¿No se enteraron, o no sé quisieron enterar…?

Ahora, la bomba les ha estallado en plena cara, cuando ya no son nadie, políticamente hablando, pero ocasionando grandes daños al partido.

Y Montoro, con 75 años, y supongo que disfrutando de la vida, tendrá que pasar por los tribunales, con resultados inciertos, pero previsibles.

Rajoy instauró una política que era similar a la del PSOE, y lo peor del caso es que Feijóo hace lo mismo: la centralidad, la transversalidad, y no solo parezco tonto, es que lo soy…

Pensar que van a arañar votos al PSOE es demencial. Un socialista, y mucho más un “sociolisto”, siempre votará a los suyos, aunque le roben.

Tristemente, y por desgracia, Feijóo será Rajoy 2.

Y no sé si España y los españoles podremos soportarlo.

Sobre Montoro, poco que añadir… Respeto la presunción de inocencia, como no podía ser menos, pero quien siembra vientos, recoge tempestades.