Rafael López Charques: «Reventaremos»

Es lo que pasará si no analizamos fríamente la situación en nuestro país, y le ponemos remedio. Podemos hacerlo, solo nos falta reconocer la realidad, por dolorosa que nos resulte, y también decisión para enfrentarnos con ella. Si lo hacemos todos saldremos ganando. ¿No están hartos de tato cuento y tanta mentira?

Se nos ocurre un símil. Actualmente parecemos un globo en manos de un niño, que se divierte hinchándolo hasta que le explota. Entonces se lamenta, y los compañeros que tiene a su alrededor se ríen.

A nosotros tratan de hincharnos, y por desgracia lo consiguen frecuentemente, con una serie de excusas e historias que opinamos en su mayor parte no se las creen ni aquellos que nos las cuentan,

Si siguen así, y seguirán a no ser que la mayoría nos plantemos y digamos ¡basta ya!, cuando la situación explote, que tarde o temprano lo hará, ¿qué haremos?, ¿lamentarnos? Por desgracia para nosotros y suerte para ellos, no nos quedará otra opción, pues si ahora la mayoría de nuestros conciudadanos no se mueve, ¿lo hará cuando estén con el agua al cuello?

No nos engañemos, la situación es la que es, nos guste o no, y está en nuestras manos cambiarla.

Ahora uno de los grandes contratiempos de nuestro desgobierno es que la Unión Europea no admite el catalán como lengua oficial. Nosotros somos gallegos, y amamos nuestra lengua, pero somos muy conscientes de que dicho organismo está configurado por naciones y por lo tanto deben utilizar el idioma de las mismas, no el de una parte de ellas. Seguramente “cum fraude” seguirá insistiendo en su pretensión, le va en ello su sillón, sin importarle que nadie le haga caso.

A nuestro no ilustre jefe le ha saltado otro problema, aunque no es de extrañar, pues el tema se veía venir. El huido a Waterloo quiere que se le aplique la amnistía, denegada por el Tribunal Supremo, y hasta que no se le conceda se deje en suspenso la orden de detención e ingreso en prisión vigente contra él.

¿Qué pasará?, ¿cómo afrontará” cum fraude” los dos cuestiones? Debe de tener muy presente que, si quiere seguir figurando, que es lo que a él le gusta, tiene que dar solución a ambas cuestiones.

Nosotros le damos una idea, no por ayudarlo a él, sino para que los españoles no tengamos que aguantar las consecuencias de sus conveniencias particulares. Puede convocar un referéndum para que los ciudadanos decidamos que hacer. Es una proposición totalmente democrática; no debe rechazarla pues él se pavonea de ser un ejempló de democracia. Claro está, tendría que aceptar el resultado, fuese el que fuese, pero quedaría libre de toda responsabilidad, cosa que le encanta

Como suponemos que lo propuesto no se va a atrever a hacerlo, seguimos en la creencia de que nuestra nación es un globo que reventará y la responsabilidad será de él y de sus secuaces, cosa que no creemos que les preocupe mucho, pues de lo contario no habrían llegado a llevarnos a donde nos han llevado

No olvidemos que nuestro país está totalmente desprestigiado internacionalmente, somos uno más del montón, cada día pintamos menos en el mundo, y esto no será culpa de los ciudadanos de a pie, sino de la pandilla que nos gobierna y muy especialmente de su jefe.

Naturalmente lo dicho no les preocupa, pues si las cosas se les pusiesen muy mal, que por ejemplo estallase una revuelta general popular, no les pasaría nada, pues apostamos a que tienen prevista esa situación y lógicamente como salir pitando hacia algún país en el que han hecho amigos y en donde les sobran medios para vivir espléndidamente el resto de sus vidas.