Sebastián Urbina: «Imbéciles con cargo»

Thomas Hobbes nació en el Reino Unido, 1588/1679. Este importante pensador no era un demócrata típico de nuestro tiempo. Pero no lo traigo a colación por eso. Hobbes creía, entre otras cosas, que la libertad es lo que el súbdito puede hacer porque no ha sido prohibido por el soberano.

Pero me interesa otra cosa. Decía Hobbes que, si el soberano deja de cumplir su obligación más importante, que es proteger la vida y la hacienda de los súbditos, éstos ya no tienen la obligación de obedecerle. Están legitimados para ejercer la violencia para defender su vida y hacienda.

Esto viene a cuento por lo sucedido en Torre Pacheco. Resumidamente, por si el lector no está enterado.

(Noticias Antena 3): ‘La brutal paliza que sufrió un vecino de 70 años por un grupo de jóvenes tiene a los habitantes en vilo y la crispación está lejos de disiparse. Se congregaron un total de 500 personas de forma pacífica, a pesar de que se registraron una serie de altercados al mismo tiempo en distintos lugares del municipio … Según recogen medios locales, ante la sospecha de que la agresión la pudo cometer un grupo de magrebíes del pueblo, vecinos del pueblo habrían reaccionado agrediendo a este colectivo en el pueblo, que supone un 30% de la población total’.

¿Cuál ha sido la reacción de varios conocidos políticos? Rufián, separatista antiespañol de ERC y dos comunistas, Irene Montero y Belarra, de Podemos.

El separatista Rufián ha dicho, sobre la batalla campal en Torre Pacheco: «0 nazis detenidos”. Se refiere a los españoles.

Es importante tener en cuenta lo que dijo el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca. Lamentó el aumento de la delincuencia en el municipio y la sensación de inseguridad de los vecinos. Además, pidió que se endurezca la legislación para proteger a los ciudadanos y poder vivir «conforme a un Estado de Derecho civilizado». O sea, es moralmente superior a Rufián, Montero, Belarra y tipejos así.

‘Los socialdemócratas suecos hacen autocrítica sobre sus políticas de inmigración. Un informe interno da un giro de 180 grados y admite que las fronteras abiertas generan guetos y criminalidad’. (The Objective)

En cambio, la izquierda antiespañola, además de insultar a los españoles, quiere que nos invadan.

¿Y qué dicen las comunistas Irene Montero y Belarra?

‘Montero dice que los vecinos de Torre Pacheco son «racistas» por sus protestas contra la violencia… Belarra se planta en Torre Pacheco para acusar a la Guardia Civil de estar infiltrada de «neofascistas». (OkDiario)

Podemos ver la diferencia entre la izquierda sueca, capaz de reconocer sus errores (lo que muestra su inteligencia y honestidad) y la izquierda antiespañola, que odia a España y a los españoles. Prefieren que los españoles se encierren en sus casas. ‘Marroquíes armados con bates, palos y cadenas siembran el terror en otra noche de violencia en Torre Pacheco’.

Entran ilegalmente en España (gracias a las políticas de socialistas, populares, liberales y verdes en la UE) sin que sepamos siquiera si son delincuentes en sus países de origen. Les acogemos y les colocamos en hoteles y residencias, pagándoles desayuno, almuerzo y cena. Asistencia sanitaria, etcétera. ¿Quién lo paga? Los españoles, por medio de las reiteradas subidas de impuestos de Sánchez.

Lo peor no es que la chusma antiespañola, como el separatista Rufián, las comunistas Montero y Belarra, y un largo etcétera despreciable, ocupen cargos públicos y cobren de nuestros impuestos. ¡Lo peor es que hay gente que les vota!

‘Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana del miércoles, cuando la víctima, Domingo… fue abordado por tres jóvenes, según su testimonio. Sin que mediara palabra, uno de ellos le asestó varios puñetazos que le causaron «una hemorragia conjuntiva, hematoma y abrasiones… ‘Torre Pacheco, foco de islamismo radical: el imán de Cartagena reside allí y está vinculado a un grupo extremista’. (Libertad Digital)

¿Y qué hacen la mafia socialista gobernante y sus socios separatistas antiespañoles, comunistas y Bildu etarras? Dar la culpa a Vox y a la Guardia Civil.

‘Seguridad Nacional advierte desde 2019 de la relación entre inmigración ilegal y delincuencia’. (La Gaceta)

Pero les da igual, porque no tienen vergüenza. Cuando hay problemas, la chusma antiespañola (socialistas, comunistas, separatistas y Bildu etarras) da la culpa a la ‘ultraderecha’.

PD para la mafia de izquierdas, acomplejados, exquisitos y gilipollas.

‘Marruecos usa la inmigración para generar inseguridad, delinquir y cometer actos vandálicos’. El escritor y activista saharaui (Taleb Alisalem) denuncia el silencio del Gobierno español a la hora de abordar este problema y cómo se escuda bajo el mantra del racismo’. (El Debate)

No es el tema del artículo, pero no puedo dejarlo pasar. Los responsables del cupo catalán (socialistas y separatistas), son sinvergüenzas y traidores. Perdón por la suavidad.