Doctores «honoris farsa»: el PSOE y su máster en hipocresía curricular

No deja de ser fascinante el espectáculo de doble rasero que despliega el PSOE cada vez que puede. Esta semana, la diputada del PP Noelia Núñez ha sido víctima de un linchamiento político y mediático por haber cometido el pecado capital de… engordar su currículum vitae.

¡Sacrilegio! ¡A la hoguera! ¡No puede ser que alguien mienta en su formación y siga en un cargo público!, claman los socialistas rasgándose las vestiduras con una indignación tan falsa como sus propios títulos. Pero hagamos memoria. Porque si hablamos de mentiras en los curriculums, el PSOE tiene una plantilla de titulados en falacia y másteres en cinismo. Vamos a repasar algunos de los nombres que han mentido en su CV o han falsificado tambien sus estudios y, que pese a sus mentiras, no dimitieron ni en su momento ni tampoco ahora.

1.- Pedro Sánchez –el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE– afirmó, en su dia, que tenía un máster del IESE, aunque en realidad, fue un curso en «Liderazgo Público». El líder socialista ocultó que tiene una tesis doctoral que no es pública y que su licenciatura en Economía la cursó en un centro privado religioso de El Escorial adscrito a la UCM, «el Real Centro Universitario María Cristina». Sánchez plagió su tesis doctoral en la ‘Universidad Camilo José Cela», como en su día reveló OKDIARIO, en 2018.

2.- Pilar Bernabé — delegada del Gobierno en la Comunidad de Valencia– mintió en su currículum al asegurar que tenía dos licenciaturas: en Filología Hispánica y en Comunicación Audiovisual. Después, rectifico y puso que solamente había «iniciado dichos estudios».

3.- Cristina Narbona -actual presidenta del PSOE y ex ministra de Medio Ambiente-aseguró tener un «doctorado» y no lo era, pero lo mantuvo durante décadas en su currículum oficial.

4.- Patxi López –el Patxi «pá los amigos», el ex lendakari y actual vocero del PS (Partido Sanchista) afirmó que era Ingeniero industrial. Pero, nunca pasó de primero de carrera y lo que cursó fue estudios de ingeniería y que los abandonó a los 28 años para ser diputado a Cortes.

5.- José Manuel Franco– ex líder del PSOE en Madrid y actual presidente del Consejo Superior de Deportes– aseguró que era licenciado en Ciencias Exactas (Matemáticas ) y profesor, pero nunca acabó los estudios.

6.- Pepe Blanco –ex ministro socialista de Fomento y ex portavoz socialista del Gobierno en el Congreso– afirmó ser Lcdo. en Derecho. Sin embargo , nunca terminó la supuesta carrera de Derecho.

7.- Elena Valenciano –que en la actualidad forma parte del Consejo de Estado– siempre aseguro que era Lcda. en Derecho y en Ciencias Políticas. En realidad, no terminó ninguna de las dos supuestas carreras.

8.- Leire Pajín -ex ministra socialista de Sanidad con ZP-presentó un currículum en el que aseguraba haber formado parte del Claustro de la Universidad de Alicante en representación de la facultad de Económicas y Sociología. Pero, jamás se confirmo y dicho error fue sagazmente subsanado al día siguiente de su publicación.

9.- Alfonso Gil –senador socialista y marido de la ex líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia– falseó su curriculum cuando era concejal de Bilbao. Entonces, figuraba como Lcdo. en Derecho. Pero, al igual que sus conmilitones de partido, nunca terminó sus estudios.

10.- Bernat Soria –ex ministro de Sanidad con ZP– resaltó haber sido decano en la Facultad de Medicina de Alicante y haber sido investigador en Singapur. En cambio, y para variar, todo era mentira.

11.- Carme Chacón –la fallecida ex ministra de Defensa– aseguró ser Doctora en Derecho, pero, sólo había acudido a un curso del doctorado.

12.- Bibiana Aido –cuando se convirtió en ministra de Igualdad– incluyó en su CV dos licenciaturas: una, en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Cádiz y, otra, en International Business Administration por la de Northumbria, en Newcastle (Reino Unido). La primera, la obtuvo tras cursar cinco años de carrera, de 1994 a 1999 y la segunda, en sólo nueve meses (entre 1999 y 2000).¡Toda una «top-ten» en inteligencia y altas miras! No es de extrañar que afirmara aquella magistral genialidad científica de que: […] «un feto de trece semanas desde su concepción es «un ser vivo, claro; lo que no podemos hablar, es que sea «humano», porque eso no tiene ninguna base científica». Sigo pensando por qué , en su momento, no le concedieron el Premio Nobel en «Genética reproductiva humana!

13.- Óscar Puente –actual ministro de Transportes, ex alcalde de Valladolid y perro de presa ladrador del «puto amo» Sánchez– mintió como un bellaco, al asegurar siendo alcalde, que tenía un «máster de Dirección Politica» por la Fundación Jaime Vera, el que fuera el gran think tank del PSOE durante años. Por esta escuela pasaron numerosos cargos del partido, y su claustro docente –si así puede llamarse–estaba integrado por relevantes líderes socialistas del momento. Puente cursó esa titulación en la promoción de 1991-92, la primera, y el diploma correspondiente deja claro que no era un máster como tal, sino un «curso máster». Una denominación particular, propia del argot de esta escuela socialista, que delata que el título no cuenta.

De hecho, en 2018, la exvicepresidenta Carmen Calvo aclaró sobre el supuesto postgrado de Puente que «la Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública, da igual la palabra que le ponga, curso o máster, es una utilización común del lenguaje que nada tiene que ver con las titulaciones oficiales». No dimite — como lo ha hecho de modo de ejemplar Noelia Núñez, sino que se reafirma en su «máster veraniego».

14.- Isabel Ambrosio –política del PSOE de Córdoba– mintió en el currículum al señalar que era licenciada en Magisterio.

15.-Antonio Quintana — ex director general de Agricultura, Ganadería y Pesca con Ximo Puig en la Comunitat Valenciana– aseguró que era topógrafo. Pero, no tenía título universitario en Topografía ni tampoco en ninguna Ingeniería…ni en nada que se le pareciera.

16.- José Montilla– el ex molt honorablec president, «charnego» y socialista de la Generalitat de Catalunya y ex senador, que según los «mentideros oficiales» del monento– cargó al erario público sus clases semanales para perfeccionar el catalan– mintió en su currículum al escribir que tenía la carrera de Derecho y de Economía. Pero, luego en 2010, se supo que Montilla no finalizó ninguna de las carreras mencionadas en su CV.

17.- Ximo Puig — el ex presidente socialista de la Comunidad Valenciana– escribió en su currículum que tenía una licenciatura en Periodismo. Pero, no terminó la carrera y ahí lo tenemos en París con sueldo bruto de más de 130.000 al mes, todos los gastos pagados, coche y residencia oficial y personal a su cargo. Según se recogen en informaciones de El Español ¿Y con todo esto… pretenden que dimita?

18.- Mamen Sánchez -la alcaldesa de Jerez del PSOE-mintió en su currículum al asegurar que se diplomó en Turismo, Gestión y Administración Pública en la Universidad de Granada. Pero, este centro educativo no ofertaba esos estudios. De hecho, tendría que haber cursado dos carreras para que pudieran homologarse al título que dice tener.

19.- Luis Roldán –líder socialista y ex Director General de la Guardia Civil– se inventó titulaciones varias. Entre ellas, que tenía una Ingeniería.¿ Pero…en qué,si realidad, nunca terminó el bachillerato?

20.- Ana Belén Fernández Casero– diputada y portavoz adjunta del PSOE en la Junta de Portavoces– tuvo que cambiar su currículum al asegursr ser Diplomada en Relaciones Laborales. Pero, no, tampoco terminó los estudios, siguiendo la normalidad del momento, pues daba igual.

21.- José Luis Ábalos — ex ministro de Transportes, ex secretario de Organizacion del PS (Partido Sanchista), el del Dolcygate– ha sido otro inflador de su Diplomatura en Magisterio llamándola «licenciatura» y, además adornó su hoja curricular con títulos ambiguos. Su problema no fue académico, sino logístico: se le colaron varias maletas de Maduro en el aeropuerto internacional de Madrid junto con la vicepresidenta de Republica bananera de Maduro, el de ¡»Expropiense»…y el de «Aló, presidente»!

En las izquierdas socialistas mentir en el currículum no es motivo de dimisión, es, de hecho, casi un requisito imprescindible para ocupar altos cargos en el Gobierno y medrar. Claro que sí esto lo hace una diputada del PP, el mismo acto se convierte, automáticamente, en un abominable sacrilegio político y social que conlleva la lapidaciono en su defecto arrojarla a la «Roca Tarpeya».

El doble rasero sanchista no es solo indignante, es ya una forma habitual de gobierno. El PSOE lleva años vendiendo su superioridad moral y su fatua dignidad, mientras en sus filas acumula doctores sin tesis, ingenieros sin carrera, expertos sin experiencia y super especialistas en ficción académica. Su especialidad no es la gestión, es el pseudo y falaz marketing curricular.

El PSOE no tiene autoridad moral, pues los mismos que hoy exigen la dimisión de Noelia Núñez, jamás han rendido cuentas por sus propias mentiras y ninguno ha dimitido. En el socialismo patrio, la verdad es un concepto negociable y negociado y, las verdades de las hemerotecas un claro y manifiesto enemigo del pueblo.

¡Así que no, señores del antiguo PSOE ! ¡ Uds. no tienen ninguna autoridad moral ni política ni jurídica para dar lecciones ni de honradez ni de moralidad a nadie! ¡ Primero, devuelvan ustedes sus títulos, sus másters de cartón y sus doctorados de saldo, cesen a los falsificadores y…entonces, solo entonces podremos hablar!