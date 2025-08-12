Victor Entrialgo: «La negligencia de las administraciones»

¿Esto era la autonomía? ¿Tecnología para esconder la falta de atención a la ciudadanía que les traen al pairo? ¿No las ven venir siquiera ellos que son los obligados a tragarse las tragedias, los insufribles telediarios?

Esto no precisa forma porque no puede esperar. Ayer un coche entró por una cafetería. ¿A qué esperan para colocar bolardos en las terrazas que autorizan los ayuntamientos? Son las urgencias que no conocen los ayuntamientos con sus páginas web donde no hay nadie. Hasta Gila avisaba mejor de la guerra por teléfono que ahora sin humanos, sólo contesta con tirurirus disuasorios.

Cada vez que abro la página de trámites y procedimientos del ayuntamiento me da la risa. Parecen trámites y gestiones de la Nasa y tu sólo quieres avisar que cualquier día va a ver muertes y atropellos, que coloquen unos bolardos o lo que sea que salven vidas de ese tráfico que tanto quieren restringir y recaudar. Y terminas hasta el moño mandándolos a la mierda.

Sólo hace falta un funcionario y «un triaje» para organizar las urgencias y las peticiones de los vecinos de cualquier ayuntamiento de este país, como en cualquier ambulatorio, pero en lugar de 800.000 políticos multiplicados por yo que sé millones de funcionarios de plantilla, en lugar de personas y servidores públicos, lo que hay es una ridícula página web de diseño que cobraron por hacerla una pasta que no sirve para nada y llena de apartados, subdivisiones y servicios donde nunca hay nadie y que cuando la has terminado de leer el incendio, el tsunami o el coche subiéndose a la terraza ya ha terminado con la vida de los vecinos y, luego de barajar si se trata de un atentado terrorista, no se descarta ninguna hipótesis y hacer declaraciones a los medios, el Consistorio con todos sus concejales, bajará a la hora del café a aplaudir a los muertos mientras miles y miles de funcionarios continúan viviendo del Presupuesto. Yo sí que soy, y no ellos, un servicio público.