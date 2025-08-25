Libre de tentaciones y caprichos

A caballo entre el aquí y el más allá

De inocencia y maldad

Hércules
Hércules. PD
La fe, la esperanza, la compasión y la caridad, pasaron por tu lado y no las quisiste mirar, y ahora las llamas, cuando tu universo se ha derrumbado, y no te queda un clavo ardiente al que poderte agarrar.

Ahora, redimido, reconstruido y renovado para volver de nuevo a empezar, es cuando te das cuenta que, todas las cosas que realmente nunca necesitaste, aún te persiguen, como si, tras haber exprimido y bebido la vida como un amargo pomelo, aún te quedaran ganas de más, precisamente ahora, cuando, libre de tentaciones y caprichos, de inocencia y maldad, te encuentras a lomos de un caballo cansado, entre el aquí y el más allá…

