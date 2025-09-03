Manuel del Rosal García: «De Andorra a TVE: del escondite 5 estrellas todo incluido al masaje maniqueo»

Pedro Sánchez, tras el esfuerzo realizado en Andorra en un entorno de película en tecnicolor mientras los fuegos quemaban España, agotado de tanto trabajo, se ha dado un masaje en TVE de la mano de Pepa Bueno que, a mi parecer, no ha sido un masaje suave ni complaciente, sino incisivo y sin complejos por parte de Pepa.

Alicatado hasta el techo en cuanto a maquillaje para tapar los estragos físicos derivados de la somatización de sus enredos políticos. Encorbatado en color verde para reafirmar su hipócrita apuesta por el clima y con los ojos de mirada perdida, cuando no mirada de alunado; se sometió a las preguntas de Pepa.

Como un santo de peana y hornacina, como un ser revestido de todos los bienes sin mezcla de mal alguno – ¡hay qué ver que cosas dijo! – como un arcangélico enviado por los dioses, señalado por el dedo de los dioses, se erigió – una vez más – como el ser único sobre la tierra que puede salvar este país ¡qué digo este país llamado España! ¡el mundo entero! de los convulsos tiempos que vivimos.

Como todas las veces en las que le han preparado una entrevista ad hoc para masajearle, ha utilizado el maniqueísmo. Los españoles que le votan son buenos, los que no le votan son malos. Los jueces son malos, su mujer, su hermano, el Fiscal General del Estado son buenos. Trump es un demonio mientras Xi Jinping es la abeja Maya. Europa, que antes de haber sido apartado de sus comparecencias, era buena; ahora es perversa. PNV, ERC, Junts, Bildu y toda la cáfila de partidos que le hacen pagar sus votos, son una bendición. PP y Vox, son una maldición…así hasta el infinito en su infinito maniqueísmo.

Una vez contestó a la última pregunta de Pepa, Pedro, totalmente agotado, pues no había cenado, se dirigió a las apacibles estancias de La Moncloa a restañar el sabor agridulce de la entrevista y las secuelas de unas complicadas vacaciones en el entorno paradisiaco de La Mareta y del entorno 5 estrellas todo incluido de Andorra.

España tiene un problema con Pedro Sánchez, pero tiene un problema mucho más peligroso con la reacción que los ciudadanos tendrán el momento en que estos se vean frente a las urnas. De aquí al momento en que se celebren las elecciones generales, los ciudadanos escucharán los relatos que seguirán a este relato dado por Sánchez durante la entrevista no muy feliz de Pepa y que serán muy similares con la añadidura de ¡que viene la ultraderecha! Y los ciudadanos, libremente votaremos, pero votando libremente, uno se pregunta ¿votaremos inteligentemente? ¿votaremos buscando el bien general o dejándonos llevar por los sentimientos?

En un país normal con una ciudadanía normal, tras el relato de Sánchez a la entrevista de Pepa Bueno, los ciudadanos le habrían obligado a hacer las maletas y salir a uña de caballo, pero España, el país en el que Pedro Sánchez gobierna, no es un país normal ni sus ciudadanos actúan en base al Logos y al Ethos, sino llevados en volandas por las emociones del Pathos.

Esto tiene mala pinta.