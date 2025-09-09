Tipo

¿Descerebrado? ¿Loco? O falto de ‘un hervor’

O, posiblemente, las tres cosas al mismo tiempo

Pedro Sánchez (PSOE).
Hace años ocurrió la historia, recogida por algunos periódicos de la época, de un cinturón negro en un arte marcial, al que, por facilitar el relato, llamaremos ´Santiago´.

Eran las tres de la madrugada, cuando Santiago oyó unos ruidos en su vivienda. Su esposa dormía, al igual que sus hijas, dos niñas que aún no habían llegado a la pubertad.

Santiago se levantó de la cama, con sigilo. Al llegar al salón vio a un individuo hurgando por los cajones del mueble aparador.

Tan solo tardó medio minuto en reducir al sujeto, y unos minutos más en inmovilizarlo, atándolo a una silla. Su familia, por el ruido provocado, apareció por la puerta.

El presunto delincuente, con una maligna sonrisa en la boca, miró lascivamente a la mujer e hijas de Santiago, antes de escupir: – Mira, campeón, mejor que me desates y me dejes ir, porque de lo contrario, si me detienen, a los dos días voy a estar en la calle, y entonces volveré con unos amigos, ´violinizaremos´ a tu mujer y tus niñas, delante de ti, y luego os daremos ´matarile´ a todos.

Santiago, no se lo pensó mucho. Abrió la puerta que daba al balcón y, tras coger en volandas al tipejo, lo lanzó al vacío, desde un cuarto piso. Luego llamó a la policía y una ambulancia.

Personalmente creo que Santiago se excedió en sus acciones. No hacía falta tanto. Sobraba lo de pedir una ambulancia, creo yo.

Lo cierto es que, el malhechor, o era un descerebrado, estaba loco, o le faltaba ´un hervor´.

O, posiblemente, las tres cosas al mismo tiempo.

Tan inteligente como quien, no teniendo armamento nuclear, ´toca los huevos´ a quien sí lo tiene; seguramente por aquello de “para lo que me queda de estar en el convento…”

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

